Мир на пороге эскалации: никто не хочет быть слабым. За какими событиями следить?

Рынок акций завершил понедельник ростом, который обеспечил нефтегазовый сектор. Индекс МосБиржи дважды пытался закрепиться выше 2850 пунктов, но так и не смог преодолеть этот уровень.

Драйверами стали сырьевые цены: Brent подорожала на 7%, обновив годовой максимум выше $82 на фоне ближневосточного конфликта. Трейдеры опасаются блокировки Ормузского пролива, через который идет пятая часть мирового экспорта нефти. Газ в Европе (TTF) и вовсе прибавил 40% — сказалась остановка крупнейшего завода в Китае.

Сейчас инвесторы закладывают в цены плохие новости, но не самый страшный вариант. Если боевые действия будут расширяться или затянутся, все побегут в золото и серебро — они подорожают еще сильнее. Резкое падение возможно только в случае быстрой деэскалации и понятных договоренностей, но пока таких сигналов нет.

Вечером котировки получили мощный импульс к росту после резких заявлений из Тегерана. Советник командования КСИР объявил о блокировке Ормузского пролива. По его словам, Иран будет атаковать любое судно, пытающееся пройти через пролив, — исключений не предусмотрено.

📍 Франция объявила о модернизации своей ядерной стратегии: Макрон пообещал увеличить запасы ЯО и оснастить силы сдерживания гиперзвуком, но детали (конкретное число боезарядов) останутся засекреченными.

Ключевое изменение — доктрина становится «продвинутой» за счет интеграции союзников: теперь Германия, Британия, Польша и еще ряд стран ЕС (включая Грецию, Швецию и Данию) будут официально участвовать в учениях с отработкой ядерных сценариев.

📍 Тема урегулирования украинского кризиса отошла на второй план: Очередной раунд переговоров формально не отменен, однако конкретные даты и место пока не определены (ранее обсуждалось окно 5–8 марта).

В Кремле подтверждают заинтересованность в диалоге и декларируют открытость к нему, но детали не раскрывают. При этом известно, что на повестке по-прежнему остаются два ключевых блока: вопросы гарантий безопасности и территориальные аспекты.

Рынок растет преимущественно за счет нефтянки при слабости всех остальных секторов. Это опасный перекос: как только геополитическая премия в нефти исчезнет, последует коррекция, которая оголит общую уязвимость рынка, поэтому по мере роста рынка стоит плавно снижать риски и своевременно фиксировать профит.

📍 Из корпоративных новостей:

Магнит $MGNT приобрел хозяйство Колос Кубани в Краснодарском крае и выходит в сегмент промышленного выращивания голубики и яблок.

МосБиржа $MOEX объём торгов в феврале 2026 года составил 163,9 трлн руб. — это на 24% выше показателя прошлого года.

Новатэк $NVTK СД рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47,23 руб/акция (ДД 3,8%), ВОСА - 1 апреля, отсечка - 13 апреля.

Самолет $SMLT за январь-февраль 2026 года ввел в эксплуатацию 150 тыс м² жилья, что почти вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года (81 тыс м²).

Ренессанс Страхование $RENI Чистая прибыль по РСБУ за 2025 год выросла на 22,5% до 12,61 млрд руб

Распадская $RASP МСФО 2025 год: Выручка ₽116,9 млрд (-26,4% г/г), Убыток ₽53 млрд против убытка ₽11,8 млрд годом ранее.

СПб Биржа $SPBE объем торгов за февраль 2026 года вырос на 3,08% м/м и в 4 раза г/г до ₽183,83 млрд.

• Лидеры: Башнефть $BANE (+10,9%), Татнефть $TATN (+10,7%), РуссНефть $RNFT (+10%).

• Аутсайдеры: ГТМ $GTRK (-8,63%), Базис $BAZA (-5,9%), Позитив $POSI (-4,7%), ЭсЭфАй $SFIN (-4,67%).

03.03.2026 - вторник

• $DOMRF — Финансовые результаты по МСФО за январь 2026г.

• $FIXR — Операционные и финансовые результаты за IV квартал и 12 мес. 2025г.

• $EUTR — Предварительное судебное заседание в 11:00 мск по иску АТИ к ПАО "ЕвроТранс" на сумму 500,4 млн руб.

• $GCHE — Черкизово дата отсечки под собрание акционеров.

