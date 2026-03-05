Слишком много причин для коррекции. К чему готовиться инвестору

Российский рынок акций к вечеру среды остается под давлением продавцов. Индекс МосБиржи балансирует чуть выше психологической отметки 2800 пунктов, потеряв за день 0,54%.

Одной из причин стала геополитическая неопределенность: инвесторы разочарованы отсутствием прогресса в переговорах по украинскому вопросу и опасаются, что мирный процесс затянется. Это заставляет игроков фиксировать прибыль и уходить в кэш.

📍 Снижение ставки под вопросом: изменение бюджетного правила может аукнуться жесткостью денежно-кредитной политики. Снижение «базовой цены на нефть» само по себе нейтрально, если сокращаются расходы.

Но если власти решат не экономить, а занимать больше, чтобы компенсировать нехватку нефтедолларов, — это подстегнет инфляцию. В таком случае ЦБ будет вынужден дольше держать ключевую ставку высокой, тормозя ее снижение.

В марте валютные интервенции Минфина проводиться не будут — это первая такая приостановка с 2022 года. Ведомство ждет, пока законодатели утвердят новую планку отсечения цен на нефть. После этого чиновники пересчитают, сколько в итоге нужно будет купить или продать валюты с начала года. Рынок отреагировал мгновенно: доллар пошел вверх.

📍 Цена на нефть Brent не дотянулась до вчерашних $85. Ситуация в Ормузском проливе по-прежнему опасная (Иран блокирует проход судов), но трейдеров это уже не пугает.

Их успокоило Международное энергетическое агентство, пообещавшее помочь рынку. К тому же в США неожиданно выросли запасы нефти — это обычно толкает цены вниз.

📍 Макроэкономический фон ухудшается: Инфляция хоть и замедлилась до 0,08% (против 0,19% неделей ранее), но рынок это не радует из-за сигналов ЦБ о возможной паузе по ставке.

Главный негатив пришел от Минэкономразвития: январь показал падение ВВП на 2,1% в годовом выражении после декабрьского роста в 1,9%. Безработица при этом остается низкой.

📍 Что по технике: Индекс МосБиржи продолжает движение к ключевой поддержке 2800 пунктов. Пробой этого уровня открывает дорогу к более глубокой коррекции с промежуточными целями 2780 и 2750.

Фундаментально рынок по-прежнему не находит поводов для разворота: старые проблемы никуда не делись, геополитический драйвер отсутствует. Участники торгов не спешат набирать позиции и предпочитают наблюдать за новостным фоном в ожидании внятных триггеров для роста. Подождем и мы.

📍 Из корпоративных новостей:

Глоракс $GLRX РСБУ 2025 год: Выручка ₽3,05 млрд (+59,3% г/г), Чистая прибыль ₽0,352 млрд (-5,3% г/г).

МТС Банк $MBNK МСФО за 2025 год: Чистая прибыль ₽14,4 млрд (+16,7% г/г), Рентабельность капитала 14,5% (–0,6% г/г).

МГКЛ $MGKL хочет приобрести банк с универсальной лицензией, в идеале — с лицензией на операции с драгметаллами.

АПРИ $APRI ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК "ТвояПривилегия" в Академическом районе Екатеринбурга.

ТМК $TRMK отчет МСФО за 2025 год: Убыток ₽24,45 млрд (–11,8% г/г), Выручка ₽404,4 млрд (–24% г/г)

Аэрофлот $AFLT отчитался за 2025 год. Чистая прибыль упала на 64,8% до 22,6 млрд рублей.

• Лидеры: Позитив $POSI (+4,45%), Базис $BAZA (+3,8%), Whoosh $WUSH (+3,37%), Русал $RUAL (+3,2%).

• Аутсайдеры: Фикс Прайс $FIXR (-3,35%), ДВМП $FESH (-3,13%), МТС Банк $MBNK (-2,66%), РуссНефть $RNFT (-2,56%).

05.03.2026 - четверг

• $MOEX — МосБиржа финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $BAZA — Базис финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $MTSS — МТС финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 мес. 2025г.

