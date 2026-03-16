К каким событиям готовится инвестору на предстоящей неделе? Риски и возможности

Нефтяные котировки, взлетевшие выше $100 на фоне эскалации ближневосточного конфликта, оказали поддержку российским биржевым индексам. Индекс Мосбиржи по итогам недели прибавил в весе, остановившись чуть ниже отметки 2 880 пунктов, хотя в ходе пятничных торгов поднимался до 2 890.

Как видим, новости о дополнительной нефти на рынке не испугали трейдеров. МЭА выбросит на рынок 400 млн баррелей из запасов, а США на месяц ослабили санкции против нашей нефти (это еще примерно +100 млн). Цены на нефть отреагировали слабо, но расти им это тоже мешает. А вот золото попало под давление из-за крепкого доллара — за неделю оно потеряло 1% и сейчас торгуется чуть выше 5000 долларов.

📍 На этой неделе нас ожидает, традиционная квартальная экспирация на срочном рынке: В четверг-пятницу мартовские контракты (3.26) уступают место июньским (6.26), и этот процесс затронет все площадки, включая Россию. Наиболее сильные ценовые движения, скорее всего, придутся на вторую половину недели.

Однако, ключевым событием предстоящей недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое на этот раз обещает быть нестандартным. Дело в том, что оно будет проходить параллельно с корректировкой параметров бюджетного правила.

Пока сохраняется интрига относительно сроков обнародования этих параметров — будут ли они объявлены главой ЦБ на пресс-конференции в пятницу или же Минфин раскроет их раньше. Эти два решения тесно взаимосвязаны и их синхронный эффект способен оказать определяющее влияние на динамику российского фондового рынка.

📍 Ожидания по ставке: Индекс ОФЗ поднялся выше 119, сигнализируя о ставках рынка на смягчение политики ЦБ 20 марта. Ожидания по снижению ключевой ставки составляют 0,5–1% (консенсус — 0,5%), хотя регулятор призывает сохранять жесткость ДКП из-за проинфляционных рисков.

Данные по инфляции тоже не добавили оптимизма: по итогам февраля она оказалась выше прогноза, как в месячном, так и в годовом выражении. К тому же за последний недельный период рост потребительских цен ускорился.

Позитивом выступили планы властей урезать расходы бюджета на 10% (кроме социальных и оборонных) и корректировка бюджетного правила, что снизит потребность в заимствованиях. Дополнительную поддержку оказала аналитика ЦБ, подтвердившая затухание ценового эффекта от повышения НДС.

Сценарий сокращения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, до 14,5%, стал бы бычьим для акций, в то время как более сдержанное смягчение политики в моменте скорее не приведет к значимым движениям рынка наверх.

Корпоративные события: Публикация годовых отчетов Полюса, РУСАЛа, РусГидро, Т-Технологий, ВК, Х5, а также Европлана даст рынку пищу для размышлений о дивидендах. Отдельно стоит следить за Т-Технологиями: их СД соберется, чтобы принять решение по дивидендам за прошлый год. Также ждем свежие данные по банку "Санкт-Петербург" и операционные показатели Henderson. Всем удачной торговой недели и взвешенных инвестиционных решений.

📍 Из корпоративных новостей:

Совкомфлот МСФО 2025 год: Выручка ₽108,9 млрд рублей (-36,8% г/г), Убыток ₽53,55 млрд против прибыли ₽37,28 млрд годом ранее.

Яндекс СД рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 110 руб/акция (ДД 2,4%), ВОСА - 14 апреля, отсечка - 27 апреля.

Диасофт акционеры утвердили дивиденды за 2025 год в размере 102 руб/акция (ДД 5,5%), отсечка - 23 марта.

Совкомбанк МСФО за 2025 год: Чистая прибыль составила ₽53,23 млрд, снизившись на 31,1% г/г.

• Лидеры: IVA $IVAT (+15,3%), ЭсЭфАй $SFIN (+6,24%), Аренадата $DATA (+2,77%), Whoosh $WUSH (+1,8%).

• Аутсайдеры: МД Медикал $MDMG (-1,62%), РуссНефть $RNFT (-1,5%), Новатэк $NVTK (-1,24%), ФосАгро $PHOR (-1,2%).

16.03.2026 - понедельник

• $PLZL Полюс опубликует отчёт МСФО за второе полугодие и весь 2025 год.

'Не является инвестиционной рекомендацией