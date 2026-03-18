Фиксируем доходность: подборка облигаций под цикл снижения ключевой ставки

Рынок ОФЗ перешел в активную фазу роста: индекс RGBI взлетел на 1,4% за два дня. Причина — сигналы от правительства о серьезном сокращении расходов. Для нас это маркер: бюджетный консерватизм дает ЦБ карт-бланш на снижение ставки. Следовательно, доходности падают, а котировки бумаг ползут вверх.

Те, кто внимательно читает мои посты, смогли воспользоваться этой ситуацией и неплохо заработать на росте котировок, не считая полученных купонов.

Для долгосрочных инвесторов также наступает удачный момент для фиксации доходности. Пик процентных ставок, вероятно, пройден: регулятор сигнализирует о готовности смягчать денежно-кредитную политику по мере замедления инфляции. В этой логике разумно захеджироваться от будущего снижения ставок, купив облигации с фиксированным купоном сегодня.

Я собрал подборку эмитентов, чьи бумаги сейчас торгуются с премией за риск. Это знакомые рынку компании, которые я давно отслеживаю. Помимо привлекательной доходности к погашению, эти выпуски дают хороший потенциал для торговли на ожиданиях рынка: при улучшении риторики ЦБ они могут вырасти в цене, что позволит зафиксировать прибыль досрочно.

📍 Топ-14 облигаций под цикл снижения ключевой ставки:

• ГЛОРАКС 001Р-05 $RU000A10E655 (ВВВ) Доходность — 20,77%. Купон: 20,50%. Текущая купонная доходность: 19,58% на 3 года 3 месяца. Выплаты: ежемесячно

• Воксис 001P-03 $RU000A10BW39 (ВВВ+) Доходность — 24,18%. Купон: 24,00%. Текущая купонная доходность: 22,64% на 3 года 2 месяца, ежемесячно, имеется амортизация

• ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 (А-) Доходность — 22,60%. Купон: 24,00%. Текущая купонная доходность: 21,88% на 3 года 2 месяца, ежемесячно

• ЭкоНива 001Р-01 $RU000A10EJZ8 (А+) Доходность — 17,76%. Купон: 16,75%. Текущая купонная доходность: 16,62% на 2 года 11 месяцев, ежемесячно

• Борец Капитал 001Р-05 $RU000A10EK71 (А-) Доходность — 20,16%. Купон: 18,50%. Текущая купонная доходность: 18,48% на 2 года 11 месяцев, ежемесячно

• АРЕНЗА-ПРО 001P-07 $RU000A10EAB8 (ВВВ) Доходность — 18,45%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,07% на 2 года 11 месяцев, ежемесячно, имеется амортизация

• Селигдар 001Р-10 $RU000A10EC22 (А+) Доходность — 17,70%. Купон: 16,65%. Текущая купонная доходность: 16,37% на 2 года 10 месяцев, ежемесячно, имеется амортизация

• Вис Финанс БО-П11 $RU000A10EES4 (А+) Доходность — 17,60%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,63% на 2 года 10 месяцев, ежемесячно

• Софтлайн 002Р-02 $RU000A10EA08 (ВВВ+) Доходность — 19,25%. Купон: 19,50%. Текущая купонная доходность: 18,75% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• Аэрофьюэлз 003Р-01 $RU000A10E4Y1 (А-) Доходность — 19,12%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 18,71% на 2 года 4 месяца, 4 раза в год

• АФК Система 002P-06 $RU000A10DPW4 (АА-) Доходность — 17,26%. Купон: 17,75%. Текущая купонная доходность: 17,09% на 2 года 2 месяца, ежемесячно

• ВУШ 001P-05 $RU000A10E6D0 (А-) Доходность — 24,02%. Купон: 22,00%. Текущая купонная доходность: 21,67% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• реСтор 001Р-03 $RU000A10E7K3 (А-) Доходность — 18,85%. Купон: 18,75%. Текущая купонная доходность: 18,27% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• Полипласт АО П02-БО-13 $RU000A10DZK8 (А) Доходность — 18,46%. Купон: 19,45%. Текущая купонная доходность: 18,56% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно.

📍 Главный триггер впереди — заседание ЦБ 20 марта. Рынок гадает: будет минус 0,5 п.п. или сразу 1 п.п. Пока консенсус за мягкий вариант, но все зависит от данных по инфляции и по инфляционным ожиданиям на следующей неделе.

Если цифры выйдут слабыми, рынок перепишет сценарий на более агрессивное смягчение, и ралли продолжится. Внимательно следим за новыми вводными, сейчас реакция на них будет повышенная. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

✅️ Еще больше торговых идей и аналитики по рынку можно найти здесь: МАХ | Telegram. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией