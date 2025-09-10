Платежи через взаимозависимых лиц: чем это опасно

Что вообще считается «платежами через взаимозависимых»

Речь о ситуациях, когда между заказчиком и реальным исполнителем появляется «свой» посредник из группы. Это может быть сестринская компания, фирма партнёра, предприниматель из команды. Деньги идут на это лицо, а уже от него дальше. Формально услуга оказана, акты есть, счёт оплачен. По сути добавилась лишняя прокладка, которая влияет на налоги, цену и риски исполнителя.

Здесь важно помнить базу из Налогового кодекса. Взаимозависимость описана так: «взаимозависимыми лицами признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или результаты их деятельности» (ст. 105.1). По расходам правило тоже простое: «учитываются обоснованные и документально подтверждённые затраты, направленные на получение дохода» (ст. 252). А вот ключевая рамка по злоупотреблениям: «не допускается уменьшение налоговой базы и суммы налога путём искажения сведений о фактах хозяйственной жизни» (ст. 54.1). Эти три цитаты - фундамент.