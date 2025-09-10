Платежи через взаимозависимых лиц: чем это опасно

Что вообще считается «платежами через взаимозависимых»
Речь о ситуациях, когда между заказчиком и реальным исполнителем появляется «свой» посредник из группы. Это может быть сестринская компания, фирма партнёра, предприниматель из команды. Деньги идут на это лицо, а уже от него дальше. Формально услуга оказана, акты есть, счёт оплачен. По сути добавилась лишняя прокладка, которая влияет на налоги, цену и риски исполнителя.
Здесь важно помнить базу из Налогового кодекса. Взаимозависимость описана так: «взаимозависимыми лицами признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или результаты их деятельности» (ст. 105.1). По расходам правило тоже простое: «учитываются обоснованные и документально подтверждённые затраты, направленные на получение дохода» (ст. 252). А вот ключевая рамка по злоупотреблениям: «не допускается уменьшение налоговой базы и суммы налога путём искажения сведений о фактах хозяйственной жизни» (ст. 54.1). Эти три цитаты - фундамент.
Где начинаются проблемы
Первое, что смотрит инспекция - деловая цель. Если стоимость выросла только потому, что в цепочку вставили «свою» фирму, а реальная функция не изменилась, расходы могут посчитать необоснованными, а вычеты по НДС снять. Классический маркер: услуги «общего характера» без измеримого результата, копипастные акты, одинаковые описания работ, круглые суммы. Ещё тревожный сигнал, когда посредник не имеет ресурсов, чтобы сделать заявленную работу: штат минимальный, офис пустой, техника в аренде «на бумаге», сайт без следов проекта.
Второй слой - интересы и ответственность директора. Гражданский кодекс требует, чтобы руководитель действовал добросовестно и разумно (ст. 53.1). Перекладывание денег на «своих» без понятной выгоды для компании - прямой путь к претензиям совладельцев и к субсидиарным рискам, если дело дойдёт до банкротства. Плюс конфликт интересов: когда менеджер одновременно влияет на решение и получает экономический эффект на стороне, это уже корпоративная история, которую партнеры редко прощают.
Третий момент - контроль цен и дробление бизнеса. Если «свой» посредник «раздувает» маржу, а группа в целом экономит на налогах, появляется риск доначислений по мотивам необоснованной выгоды и искусственного разделения функций. Судебная практика здесь прямолинейна: нет реальной функции - нет расходов и вычетов. Есть реальная функция — покажите её цифрами, документами и логикой процесса.
Какие вопросы задаст ФНС и что нужно показать
Перед списком короткая рамка. Инспекторы идут по фактам. Не по словам. Они берут документы, сравнивают их с реальностью и задают уточняющие вопросы. Вот на что обычно смотрят и что стоит приготовить заранее.
Кто фактически делал работу. ФИО исполнителей, должности, задания, переписка, таймшиты, отчёты в трекерах, правки по задачам.
Где была функция посредника. Его вклад должен быть отделим от вклада конечного подрядчика: проектирование, гарантия, координация, лицензии, риск. Что именно и почему не мог сделать сам заказчик.
Чем обоснована цена. Методика расчёта, коммерческие предложения, рыночные ориентиры. Наличие альтернативных оферт большой плюс.
Есть ли ресурсы у взаимозависимого лица. Штат, компетенции, договоры с субподрядчиками, материальная база. Всё по-взрослому, не «для галочки».
Как деньги шли дальше. Платёжная цепочка, сроки, отсутствие возвратов «петлёй» в группу.
Что с НДС и налогом на прибыль. Счета-фактуры, книга покупок и продаж, первичка без ошибок, реестр актов.
Где деловая цель. Одной фразы «удобнее так работать» мало. Нужна логика: распределение рисков, SLA, ответственность, экономия времени, управление качеством.
Если по каждому пункту есть живые доказательства, спор упрощается. Если доказательства «тонкие», позиция рассыпается даже при аккуратной проверке.
Как обезопаситься: рабочий чек-лист
Сначала зафиксируйте принцип: посредник из группы участвует только там, где выполняет проверяемую функцию. Дальше по шагам.
Оформите деловую цель на бумаге. Не доводы «на всякий случай», а нормальный меморандум по роли посредника, рискам, SLA, ответственности, модели цены.
Проверьте ресурсы. Штат, процессы, системы, лицензии. Если чего-то нет - добавьте или уберите посредника из цепочки.
Согласуйте прозрачную методику цены. Кост-плюс, прайс-калькулятор, KPI. Рынок должен её узнавать.
Разведите функции. Что делает посредник, что делает конечный подрядчик. В актах и отчётах это должно читаться.
Соберите доказательства фактов. Таймшиты, переписка, трекеры задач, протоколы созвонов, версии файлов, скриншоты из систем. Не полагайтесь на «потом найдём».
Проверьте НДС и первичку. Счета-фактуры, реквизиты, даты, подписанты. Любая мелочь обернётся снятием вычета.
Утвердите политику. Кто согласовывает сделки внутри группы, когда требуется независимая оценка, какие лимиты.
Подготовьте позицию для проверки. Краткая записка на 2-3 страницы с фактами, схемой процесса и опорой на ст. 54.1, 252, 105.1 НК РФ. Это экономит нервы.
Что посмотреть в нормах и разъяснениях
Без ссылок, но с ориентирами. По НК РФ: ст. 54.1 про искажение сведений и мотив уменьшения налогов, ст. 252 про обоснованность и документальную подтверждённость расходов, ст. 171- 172 про вычеты НДС и условия их применения, ст. 105.1- 105.3 про взаимозависимость и особенности контроля цен внутри группы. По корпоративной ответственности ст. 53.1 ГК РФ про добросовестность и разумность директора. По подходу ФНС письма о применении ст. 54.1 и позиция о проверке деловой цели и реальности операций. По практике дела о дроблении бизнеса и «бумажных» посредниках, где суды добросовестные операции защищают, а формальные - нет. Общее правило одно: факт и экономический смысл сильнее любой красивой конструкции.
Короткий вывод
Платежи через взаимозависимых не зло сами по себе. Это инструмент. Он работает, когда у него есть функция, ресурсы и понятная цена. И ломается, когда добавляет только лишний круг денег. Если сомневаетесь, уберите лишнее звено или укрепите доказательства. Так спокойнее всем: бухгалтерии, директору, совладельцам и проверяющим.
Какая из рисковых точек у вас «болит» больше всего прямо сейчас, деловая цель, ресурсы посредника или НДС-документы?
Начать дискуссию