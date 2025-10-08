Делим бизнес. Юридические нюансы

Дальше подключается бухгалтерия и юр. отдел. Юристы смотрят, кому что принадлежит, бухгалтеры фиксируют, как это провести в учёте и какие начисления выплатить.
Истории
Оборудование на балансе стоит шесть миллионов, а независимый оценщик считает, что оно тянет на десять. Участнику передали активы по балансовой цене, ФНС пересчитала стоимость выше и доначислила налог. В судебном споре суд поддержал налоговую: посчитали по заниженной стоимости обязаны доплатить.
Другая история: долги по кредиту. Партнёры договариваются: тебе офис, мне техника, все довольны. Но банк (так как была ипотека на офис) не соглашается, для него должник — юридическое лицо. Пока не подписаны дополнительные соглашения с банком, платить придётся как обычно.
Часто забывают про интеллектуальную собственность. Сайт оформлен на одного из учредителей, товарный знак на его супругу. При разделе выясняется, что самый ценный актив и вовсе не у компании, а значит это не актив для выплаты и передачи.
Как действовать
Не стоит выдумывать сложные схемы. Сначала важно посчитать всё, что есть, затем привлечь оценщика, собрать собрание и подписать протокол. Без документов не получится защитить интересы ни в одном суде.
Дальше идут акты передачи, изменения у нотариуса. И не забывайте про бухучет.
Живая проверка
Когда доходит до раздела бизнеса, важно помнить о нескольких вещах. Всё имущество должно быть отражено актом инвентаризации, иначе потом трудно доказать, кто и что делил.
Оценка нужна объективная, не на глазок: независимый эксперт особенно важен, если стоимость спорная.
Протокол собрания - без него любые договорённости легко оспорить.
Вывод
Раздел бизнеса - это не красивые договорённости, а чёткие документы. Да, звучит скучно, но именно эти бумаги превращают «развод» партнёров из войны в обычную процедуру.
И всё же интересно: а что у вас оказывалось самым спорным в подобных историях? Машина, клиентская база, логотип или та самая кофемашина, из-за которой ссорились больше, чем из-за миллионов?
