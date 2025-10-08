Делим бизнес. Юридические нюансы

Истории

Оборудование на балансе стоит шесть миллионов, а независимый оценщик считает, что оно тянет на десять. Участнику передали активы по балансовой цене, ФНС пересчитала стоимость выше и доначислила налог. В судебном споре суд поддержал налоговую: посчитали по заниженной стоимости обязаны доплатить.

Другая история: долги по кредиту. Партнёры договариваются: тебе офис, мне техника, все довольны. Но банк (так как была ипотека на офис) не соглашается, для него должник — юридическое лицо. Пока не подписаны дополнительные соглашения с банком, платить придётся как обычно.

Часто забывают про интеллектуальную собственность. Сайт оформлен на одного из учредителей, товарный знак на его супругу. При разделе выясняется, что самый ценный актив и вовсе не у компании, а значит это не актив для выплаты и передачи.