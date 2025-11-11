Сферы применения 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ. Как связаны законодательство о закупках и ГОЗ

Давайте обратимся к самым частым заблуждениям и однозначно ответим на них. Первое: если контракт проходит по 223-ФЗ, то это точно не может быть ГОЗ, а ГОЗ и ГОСы идут только по 44-ФЗ. На самом деле это не совсем так. Второе заблуждение растет из первого: если у меня контракт в рамках 275-ФЗ, то на меня тоже распространяется 44-ФЗ. Это тоже не всегда так

1. 44-ФЗ и 223-ФЗ — это законодательство о проведении закупок. Это (в первую очередь) про то, как выбрать поставщика открыто и прозрачно. Про то как провести конкурс, или другую закупочную процедуру, как сформировать цену для конкурса, как заключить контракт. В общем, все вертится вокруг выбора поставщика (или исполнителя и тп).

В самых первых положениях этих законов можно прочитать кто обязан использовать один или другой при проведении закупки.

Для примера, закупки по 44-ФЗ проводят органы власти, Роскосмос, Росатом, казёные учреждения и пр . А закупки по 223-ФЗ проводят госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, автономные учреждения и пр.

В свою очередь у коммерческих компаний нет обязательств по выбору поставщика с помощью этих двух законов.

Сделаем первый вывод – 223-ФЗ и 44-ФЗ это законодательство в первую очередь о закупках и способах определения поставщика. Использование 223-ФЗ или 44-ФЗ закрепляется за конкретной организацией.

2. 275-ФЗ – это закон о государственном оборонном заказе. О том какие есть правила работы в ГОЗ, какие обязанности и права. Напомним, что Государственный контракт — это не обязательно ГОЗ, может быть закупка и для гражданских нужд, тогда 275-ФЗ на него не распространяется.

3. Если мы представим кооперацию по ГОЗ, то она может выглядеть следующим образом:

Это пример кооперации. У вас может быть другая, но схема применения законов не меняется

Наверху у нас Государственный заказчик. Чаще всего это какое-то министерство. Раз это министерство, то, согласно пункту 1, оно будет искать исполнителя, пользуясь 44-ФЗ, а значит на наш Госконтракт будет распространяться 44-ФЗ. Выше мы договорились что это у нас будет ГОЗ, а значит на наш Госконтракт распространяется и 275-ФЗ. Значит, тут схема 44-ФЗ + 275-ФЗ.

Следом идет Головной исполнитель (тот, кто заключил Госконтракт с нашим Министерством). Допустим, что это ФАУ (федеральное автономное учреждение). Тогда он будет искать исполнителей, используя 223-ФЗ и на контракты ГИ/И уже будет распространяться 223-ФЗ. Поскольку говорим мы о ГОЗ, то аналогично на этот контракт будут распространяться нормы и 275-ФЗ. Тогда тут будет схема 223-ФЗ + 275-ФЗ.

Допустим, следом у нас идет коммерческая компания. Она заключила контракт с ФАУ по 223-ФЗ, соответственно при выполнении своего контракта она учитывает нормы 223-ФЗ и нормы 275-ФЗ (т.к. это все еще тот же ГОЗ). Но когда она сама будет искать себе поставщика в рамках этого контракта, то выбор поставщика уже будет регламентироваться только нормами ГК РФ и требованиями 275-ФЗ (помним, что у нас в ГОЗ есть ответственность за действия (бездействие), которые могут привести к завышению цены ГОЗ). Итого схема для ФАУ и коммерческой компании 223-ФЗ + 275ФЗ. А схема между двумя коммерческими компаниями только 275-ФЗ.

Соберем общий вывод. 44-ФЗ и 223-ФЗ никак не влияют на 275-ФЗ. Они дополняют друг друга. Они могут быть как вместе (по схеме 44-ФЗ (или 223-ФЗ) + 275-ФЗ), так и отдельно друг от друга (например, если перед нами не ГОЗ, то 275-ФЗ у нас не будет). Законодательство о закупках распространяются именно на конкретный контракт, который по нему заключен и не спускаются никуда дальше.