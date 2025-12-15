Вспомогательные работы в ГОЗ

Итак, одним сюжетообразующим днем вашу продукцию заказывают для исполнения ГОЗ. Важно понимать, что в ГОЗ есть стоимость вашей продукции и есть цена контракта. Но не всегда одно равно другому....

Когда мы обосновываем затраты по проекту (для обоснования цены), они чаще всего складываются следующим образом = Расчеты цены единицы продукции * на кол-во продукции + Расчеты вспомогательных работ.

Если с ценой продукции в общих чертах все понятно, то что такое вспомогательные работы?

Определение вспомогательных работ достаточно четко дает нам пункт 2 Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465:

"вспомогательные работы" - работы (услуги) по транспортировке, страхованию, осуществлению пусконаладочных, монтажных и других работ (услуг), связанные с поставкой продукции и оказывающие влияние на цену государственного контракта (контракта).

Если попробовать дополнить, то это расходы, связанные с нашей продукцией, но их нельзя включить в цену продукции, т.к. они не входят в ее состав.

Самый популярный пример

Доставка готовой продукции покупателю (в соответствии с пп. Д п. 13 Приказа Минпромторга от 08.02.19 № 334). Нашу продукцию можно купить и с доставкой, и без доставки (она останется той же самой продукцией даже если ее заберут самовывозом), как следствие, доставка готовой продукции до покупателя — это вспомогательные работы. Но не путайте ее с другими видами доставки, отдельно о всех доставках мы уже говорили раньше.

Еще один пример вспомогательных работ

Это проценты по кредитам. Об этом нам тоже рассказывает пункт 26 Приказа № 334:

Статья калькуляции "Проценты по кредитам" используется при формировании цены вспомогательных работ и не включается в цену единицы продукции.

Но тут есть большое НО: эту статью можно включить только по согласованию с Государственным заказчиком и в ограниченном размере (все это есть в том же 26 пункте и дополнительно подчеркнуто в пункте 20 Постановления Правительства № 1465).

А как рассчитать стоимость вспомогательных работ

Расскажет нам пункт 7 Приказа Минпромторга от 08.02.19 № 334.

Цена вспомогательных работ калькулируется в порядке, установленном для цены единицы продукции.

А значит, у нас будет отдельный расчет для цены продукции с отдельным комплектом документов и отдельный расчет для вспомогательных работ тоже с отдельным комплектом документов. Оба расчета мы будем делать по правилам ценообразования ГОЗ. Расчет цены вспомогательных работ мы будем вести точно по тем же требованиям, как и расчет цены самой продукции. Оба комплекта обосновывающих документов мы будем отдавать нашему покупателю, и они вместе сформируют нам цену контракта.