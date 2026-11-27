Забудьте мантру «я просто вела учет, директор сам решил, а я только проводки делала». В 2026 году формальный статус — штатный вы главбух по трудовому договору или аутсорсер — больше не спасает. Если вы заходили в банк-клиент «технической» компании клиента, вы стираете грань между консультантом и организатором схемы. А когда бизнес клиента рушится под налоговыми доначислениями в 46 млн руб. и уходит в банкротство, с вас слетает статус «просто наемного сотрудника» или «независимого подрядчика». Всплывает статья 61.10 Закона о банкротстве. Вы становитесь КДЛ (контролирующим должника лицом) с перспективой субсидиарной и уголовной ответственности.
Разберем свежее дело, где ИФНС просто по номеру телефона доказала умысел на фиктивный документооборот, не глядя на то, как бухгалтер оформлен в штате.
Как ИФНС выстраивала обвинение: цифровые следы
В деле № А76-10711/2026 (Арбитражный суд Челябинской области, судья Сафронова Д.А., решение от 25.11.2026) налоговая не стала гадать на кофейной гуще. Они подняли банковские выписки и логи доступа к клиент-банку ООО «ТехноДом» и его подконтрольного поставщика ООО «Авангард».
Управление счетами обеих компаний шло с одних и тех же устройств. Зафиксировано 1303 сеанса входа:
Телефон директора «ТехноДом» (+7 922*** 70) — 456 сеансов.
Телефон финдиректора «ТехноДом» (+7 908*** 46) — 569 сеансов.
Телефон директора «Авангарда» (+7 922*** 99) — 38 сеансов.
Телефон бухгалтера-аутсорсера. (+7 908*** 48) — 240 сеансов управления счетами «Авангарда».
Вывод ИФНС и суда: «Независимый» поставщик не имел самостоятельности. Его финансовыми потоками управляли сотрудники заказчика и их бухгалтер. Это стало гвоздем в крышку гроба при доказывании аффилированности, подконтрольности и фиктивности сделок.
Грань между штатным главбухом и аутсорсером: почему она не работает
Многие думают: «Штатный главбух — это сотрудник, он подчиняется директору. А аутсорсер — это независимый подрядчик, он просто оказывает услуги по договору, он не может быть КДЛ».
Это фатальная ошибка. Закон о банкротстве (ст. 61.10) и налоговая практика смотрят не на название договора (трудовой или возмездного оказания услуг), а на фактическое влияние.
Если вы штатный главбух: вы отвечаете по ст. 7 ФЗ № 402-ФЗ и можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, если докажут, что вы не просто исполняли приказы, а сами разрабатывали и внедряли схему дробления/фиктивного документооборота.
Если вы аутсорсер: вы думаете, что защищены тем, что вы «не сотрудник». Но когда вы со своего личного телефона (240 сеансов!) проводите платежи, формируете налоговую базу и закрываете фиктивные акты от «технической» компании, вы фактически определяете финансовые потоки. Суд легко переквалифицирует вас из «подрядчика» в КДЛ, который давал обязательные указания или иным образом определял действия должника. Цифровой след стирает юридическую грань между трудовым договором и аутсорсингом.
Нормативная база: на что ссылался суд (сухо, по существу)
п. 1 и п. 2 ст. 54.1 НК РФ. Искажение сведений о фактах хозяйственной жизни. Суд признал: цель сделок с «Авангардом» — не бизнес, а необоснованная налоговая выгода.
п. 3 ст. 122 НК РФ. Умышленная неуплата. Штраф 40% (7,6 млн руб.). Умысел доказан в том числе через действия бухгалтера, который вел учет обеих сторон схемы.
Ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Прямой запрет: «Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни». Бухгалтер, принимающий к учету первичку от «Авангарда», нарушает эту норму независимо от своего статуса.
Ст. 93 и 93.1 НК РФ. Истребование документов. Клиент саботировал проверку (не дал карточки счетов, ОСВ, договор субаренды), за что прилетел штраф по п. 1 ст. 126 НК РФ (92 800 руб. за 928 непредставленных документов).
Ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». КДЛ признается лицо, которое давало обязательные указания или иным образом определяло действия должника. Факт управления банк-клиентом с личного устройства является прямым доказательством такого контроля.
Резюме для практикующего бухгалтера и аутсорсера
Цифровой след — это главное доказательство в налоговом споре. Если вы ведете учет нескольких компаний клиента, и среди них есть «прокладки» или дробилки — ваш IP, MAC-адрес и номер телефона навсегда свяжут вас с их схемами.
Правило выживания для обоих:
Разделение цифровых контуров. Каждый клиент — отдельное устройство, отдельная сеть, отдельный номер телефона в банк-клиенте. Совпадение IP-, MAC-адресов или контактных данных между заказчиком и его контрагентом является для ФНС прямым доказательством аффилированности, подконтрольности и фиктивности документооборота. Цифровой след стирает грань между штатным бухгалтером и аутсорсером, превращая обоих в потенциальных КДЛ..
Жесткая фиксация в договоре и переписке. Вы ведете учет только на основании предоставленной первички. За реальность хозяйственных операций и выбор контрагентов несет ответственность директор (ст. 7 ФЗ № 402-ФЗ).
Нет подписям за директора. Никаких ЭЦП директора «прокладки» на вашем токене.
Иначе ст. 54.1 НК РФ и ст. 61.10 Закона о банкротстве станут вашими лучшими друзьями, и неважно, как именно вы оформлены в штате.
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Суд: Арбитражный суд Челябинской области
Номер дела: № А76-10711/2026
Дата решения: 25 ноября 2026 года (резолютивная часть объявлена 20 ноября 2026 года)
Судья: Сафронова Дарья Андреевна
Автор: Ольга Поташкина, эксперт по налогам и дроблению бизнеса, главбух с 23-летним стажем. Делаю сложные налоги понятными, а бизнес — безопасным.
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