Забудьте мантру «я просто вела учет, директор сам решил, а я только проводки делала». В 2026 году формальный статус — штатный вы главбух по трудовому договору или аутсорсер — больше не спасает. Если вы заходили в банк-клиент «технической» компании клиента, вы стираете грань между консультантом и организатором схемы. А когда бизнес клиента рушится под налоговыми доначислениями в 46 млн руб. и уходит в банкротство, с вас слетает статус «просто наемного сотрудника» или «независимого подрядчика». Всплывает статья 61.10 Закона о банкротстве. Вы становитесь КДЛ (контролирующим должника лицом) с перспективой субсидиарной и уголовной ответственности.

Разберем свежее дело, где ИФНС просто по номеру телефона доказала умысел на фиктивный документооборот, не глядя на то, как бухгалтер оформлен в штате.