Подготовка промежуточной бухгалтерской отчетности по новым правилам

Новый стандарт унифицирует раскрытие информации, вводит гибкие правила детализации показателей и приближает российскую практику к международным стандартам. Несоблюдение требований может привести к налоговым рискам, штрафам, репутационным потерям и проблемам с привлечением финансирования: ошибки в отчетности подрывают доверие инвесторов и искажают финансовую картину бизнеса.
Состав и структура бухгалтерской отчетности
Уже с 2025 года все организации обязаны применять новый стандарт при формировании как промежуточной, так и годовой отчётности.
Как и ранее, состав отчетности для коммерческих и некоммерческих организаций немного отличается. Если бухгалтерский баланс остается общим для всех, то дальнейший набор форм различен.
Коммерческие организации должны предоставлять весь пакет форм, включая отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и развернутые пояснения.
Некоммерческие организации вправе ограничиться отчетом о целевом использовании средств, а информацию из остальных форм включить в пояснения. Это упрощает подготовку отчетности для НКО, сохраняя ее прозрачность.
Обязательные и дополнительные показатели в балансе
Пункт 9 стандарта устанавливает единый перечень обязательных показателей в бухгалтерском балансе: нематериальные активы, основные средства, инвестиционная недвижимость, отложенные налоговые активы, финансовые вложения, запасы, долгосрочные активы к продаже, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и денежные эквиваленты, капитал (в коммерческих организациях)/целевое финансирование (в некоммерческих организациях), заемные средства, кредиторская задолженность, отложенные налоговые обязательства и оценочные обязательства. Важным изменением стала замена строки «Доходные вложения в материальные ценности» на «Инвестиционную недвижимость».
Для большей детализации пункт 10 стандарта предлагает отражать дополнительные показатели, включая гудвилл, права пользования активами и обязательства по аренде и др. Выделение показателей в отдельные строки бухгалтерского баланса не является обязательным и зависит от принципа существенности, то есть важности показателей для понимания финансового положения компании или если того требуют отраслевые стандарты.
Обобщенные статьи из пункта 9 допускается детализировать группой соответствующих показателей из пункта 10. Например, раскрытие информации об основных средствах можно расширить за счет капитальных вложений в них и прав пользования активами.
Главное правило — избегать объединения существенной информации. Если показатели значимы, их необходимо отражать отдельно, а не скрывать в составе общих статей.
Отчет о финансовых результатах (ОФР)
В отчете о финансовых результатах или в пояснениях к нему нужно раскрывать ключевые показатели, оказавшие значительное влияние на финансовый результат компании. Помимо привычных показателей ОФР, речь идет об отдельном представлении обесценения запасов/внеоборотных активов и восстановления такого обесценения, переоценки внеоборотных активов, выбытии внеоборотных активов, урегулировании судебных разбирательств и списании оценочных обязательств.
Перечень обязательных показателей сохранен без изменений, как и в ранее действовавшем ПБУ 4/99, кроме детализации прибыли (убытка) от продолжающейся/прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций). По новому стандарту дополнительные показатели могут раскрываться в случае, если они признаны существенными. Решение об этом организация принимает самостоятельно, в том числе на основе мнения собственников.
Пояснения к бухгалтерской отчетности
В пояснения к бухгалтерской отчетности включаются сведения о видах экономической деятельности организации, ее учетной политике, наличии и движении активов и обязательств, а также информация, не отражаемая напрямую в отчетности: данные о связанных сторонах, условных обязательствах и активах и др. Кроме того, если организация контролируется иным субъектом, а не основным обществом, или физическим лицом, обладающим конечным контролем, это также подлежит раскрытию.
Каждое пояснение должно иметь уникальный номер, а каждый показатель в отчетности — ссылку на соответствующий номер пояснения, что обеспечивает прозрачность и удобство проверки.
Одно из нововведений стандарта требует последовательности: информация в пояснениях должна раскрываться в том же порядке, в котором соответствующие статьи представлены в бухгалтерском балансе и других формах отчетности.
Заголовочная часть отчетности
Новый стандарт бухгалтерского учета предлагает два варианта оформления заголовочной части отчетности: основной и специальный. Основной формат подходит для внутреннего использования или когда отчетность не нужно подавать в государственные органы, например, если она содержит сведения, составляющие государственную тайну.
Специальный формат — обязательный для представления отчетности в налоговые органы, Росстат и другие исполнительные органы власти. Его рекомендуется использовать и для подготовки промежуточной отчетности: он универсален и его применение минимизирует административную нагрузку.
Правила и рекомендации по подготовке промежуточной отчетности
Кто обязан составлять промежуточную отчетность
Прежде всего, ее должны формировать эмитенты ценных бумаг, которые обязаны раскрывать квартальную отчетность, а также страховые организации и другие компании, подпадающие под условия части 4 статьи 13 Закона № 402-ФЗ.
Зачастую готовить промежуточную отчетность могут обязывать внутренние документы или внешние контрагенты. Например, компании, выплачивающие дивиденды из чистой прибыли, должны составлять такую отчетность. Банки также требуют от заемщиков предоставлять промежуточную отчетность для соблюдения ограничительных условий в кредитных договорах, чтобы лучше контролировать финансовое состояние заемщика.
Правила подготовки промежуточной отчетности
Промежуточная бухгалтерская отчетность формируется нарастающим итогом с начала года. Организация может самостоятельно установить отчетный период, если закон не требует иного.
Стандарт предлагает два подхода к раскрытию информации: полный вариант — аналог годовой отчетности, либо раскрытие только существенных изменений с обновлением данных прошлого года. Можно объединить показатели, если они значительно не изменялись, при этом важные обновления должны отражаться отдельно. Это право организации, но его важно применять обоснованно, чтобы не искажать финансовую картину.
Числовые показатели должны быть представлены в сравнении: на отчетную дату и на конец предыдущего года — в балансе, за отчетный и аналогичный период прошлого года — в отчетах о финансовых результатах, об изменениях капитала и движении денежных средств. В промежуточной отчетности раскрывается как минимум информация, приведенная в пункте 57 нового стандарта, в том числе информация об изменениях в учетной политике, сезонности и других существенных фактах.
Само раскрытие информации предполагает, что данные можно включить непосредственно в отчетность или указать ссылки на их публичные источники, доступные пользователям на тех же условиях.
Рекомендации по подготовке заголовочной части
При формировании заголовочной части рекомендуется следовать утвержденному шаблону, предусмотренному приложением к ФСБУ 4/2023. Хотя стандарт формально не запрещает произвольный формат представления информации, отклонение от установленных требований повышает риски пропуска обязательных данных или нарушения структуры отчетности. Использование готового шаблона увеличивает полноту раскрытия информации и минимизирует технические ошибки, обеспечивая соответствие всем нормативным требованиям и облегчая процесс проверки для всех пользователей отчетности.
Рекомендации по составлению бухгалтерского баланса
При формировании баланса промежуточной бухгалтерской отчетности целесообразно учитывать рекомендации, направленные на повышение прозрачности и удобства восприятия информации пользователями. Например, объединение в статье «Основные средства» дополнительных элементов, таких как права пользования активами, может создавать сложности в понимании состава показателей, особенно если сопутствующие пояснения содержат смешанную информацию о других внеоборотных активах. Более детализированное раскрытие состава статей, например, выделение незавершенных капитальных вложений, авансов, выданных для приобретения основных средств, и прав пользования активами, способствует повышению ясности отчетности и соответствует принципу существенности.
Также рекомендуется обращать внимание на исключение из баланса статей при их отсутствии у компании. Это позволяет избежать избыточной информации и соответствует подходу, направленному на раскрытие только существенных показателей. Подобная практика способствует соблюдению требований стандартов и облегчает анализ отчетности заинтересованными сторонами.
Рекомендации по составлению отчета о финансовых результатах
При подготовке отчета о финансовых результатах рекомендуется уделять особое внимание соответствию наименований статей действующим требованиям нормативных документов. В частности, следует использовать актуальную формулировку в статье «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения». Использование устаревших терминов, хотя и не всегда критично, может усложнить восприятие данных и привести к необходимости дополнительных разъяснений.
Рекомендации по составлению пояснений к промежуточной отчетности
При подготовке пояснений стоит стремиться к балансу между детализацией и практической полезностью информации для пользователей. Чрезмерно дробная структура пунктов при недостаточном содержании может затруднить восприятие, особенно если ключевые данные, такие как расшифровка дебиторской или кредиторской задолженности, не раскрываются непосредственно в тексте, а выводятся в приложения. Хотя такой подход формально соответствует нормам, более рациональная организация материала способствует сокращению времени на подготовку и анализ отчетности.
Важно учитывать, что ссылки на внутренние документы, недоступные внешним пользователям, такие как приказы материнской компании или локальные акты, могут ограничивать понимание того, как готовилась отчетность. В соответствии с требованиями стандарта рекомендуется раскрывать информацию непосредственно в отчетности или через публичные источники, чтобы обеспечить прозрачность и полноту данных.
Сокращенный формат пояснений к промежуточной отчетности по сравнению с годовым отчетом допустим при условии сохранения информативной ценности и соблюдения принципа существенности.
Рекомендуется включать ссылки на годовую отчетность для раскрытия основных оценочных суждений и учетной политики, а также кратко описывать значимые изменения, такие как реклассификация статей или пересмотр условий сделок.
Наглядное представление изменений в табличной форме упрощает восприятие информации и соответствует лучшим практикам составления отчетности.
Резюме
Подготовка промежуточной отчетности в 2025 году требует внимательного изучения и применения нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Ключевыми аспектами являются определение обязанности по составлению, выбор отчетного периода, правильное формирование состава отчетности и раскрытие показателей с учетом принципа существенности, а также корректное оформление всех форм и пояснений в соответствии с предписанными стандартом форматами.
Правильное составление отчетности зависит от множества взаимосвязанных факторов: специфики деятельности компании, структуры капитала, планов по привлечению финансирования, а также корректной интерпретации новых стандартов.
Любая неточность может привести к искажению финансовой картины, что повлечет за собой риски принятия неверных управленческих решений, претензии со стороны контролирующих органов и, что особенно важно, потерю доверия со стороны инвесторов и контрагентов.
Больше информации об особенностях бухучета читайте в Telegram-канале.
Начать дискуссию