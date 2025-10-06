Подготовка промежуточной бухгалтерской отчетности по новым правилам

Новый стандарт унифицирует раскрытие информации, вводит гибкие правила детализации показателей и приближает российскую практику к международным стандартам. Несоблюдение требований может привести к налоговым рискам, штрафам, репутационным потерям и проблемам с привлечением финансирования: ошибки в отчетности подрывают доверие инвесторов и искажают финансовую картину бизнеса.

Состав и структура бухгалтерской отчетности

Уже с 2025 года все организации обязаны применять новый стандарт при формировании как промежуточной, так и годовой отчётности. Как и ранее, состав отчетности для коммерческих и некоммерческих организаций немного отличается. Если бухгалтерский баланс остается общим для всех, то дальнейший набор форм различен. Коммерческие организации должны предоставлять весь пакет форм, включая отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и развернутые пояснения. Некоммерческие организации вправе ограничиться отчетом о целевом использовании средств, а информацию из остальных форм включить в пояснения. Это упрощает подготовку отчетности для НКО, сохраняя ее прозрачность.

Обязательные и дополнительные показатели в балансе

Пункт 9 стандарта устанавливает единый перечень обязательных показателей в бухгалтерском балансе: нематериальные активы, основные средства, инвестиционная недвижимость, отложенные налоговые активы, финансовые вложения, запасы, долгосрочные активы к продаже, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и денежные эквиваленты, капитал (в коммерческих организациях)/целевое финансирование (в некоммерческих организациях), заемные средства, кредиторская задолженность, отложенные налоговые обязательства и оценочные обязательства. Важным изменением стала замена строки «Доходные вложения в материальные ценности» на «Инвестиционную недвижимость». Для большей детализации пункт 10 стандарта предлагает отражать дополнительные показатели, включая гудвилл, права пользования активами и обязательства по аренде и др. Выделение показателей в отдельные строки бухгалтерского баланса не является обязательным и зависит от принципа существенности, то есть важности показателей для понимания финансового положения компании или если того требуют отраслевые стандарты. Обобщенные статьи из пункта 9 допускается детализировать группой соответствующих показателей из пункта 10. Например, раскрытие информации об основных средствах можно расширить за счет капитальных вложений в них и прав пользования активами. Главное правило — избегать объединения существенной информации. Если показатели значимы, их необходимо отражать отдельно, а не скрывать в составе общих статей.

Отчет о финансовых результатах (ОФР)

В отчете о финансовых результатах или в пояснениях к нему нужно раскрывать ключевые показатели, оказавшие значительное влияние на финансовый результат компании. Помимо привычных показателей ОФР, речь идет об отдельном представлении обесценения запасов/внеоборотных активов и восстановления такого обесценения, переоценки внеоборотных активов, выбытии внеоборотных активов, урегулировании судебных разбирательств и списании оценочных обязательств. Перечень обязательных показателей сохранен без изменений, как и в ранее действовавшем ПБУ 4/99, кроме детализации прибыли (убытка) от продолжающейся/прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций). По новому стандарту дополнительные показатели могут раскрываться в случае, если они признаны существенными. Решение об этом организация принимает самостоятельно, в том числе на основе мнения собственников.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

В пояснения к бухгалтерской отчетности включаются сведения о видах экономической деятельности организации, ее учетной политике, наличии и движении активов и обязательств, а также информация, не отражаемая напрямую в отчетности: данные о связанных сторонах, условных обязательствах и активах и др. Кроме того, если организация контролируется иным субъектом, а не основным обществом, или физическим лицом, обладающим конечным контролем, это также подлежит раскрытию. Каждое пояснение должно иметь уникальный номер, а каждый показатель в отчетности — ссылку на соответствующий номер пояснения, что обеспечивает прозрачность и удобство проверки. Одно из нововведений стандарта требует последовательности: информация в пояснениях должна раскрываться в том же порядке, в котором соответствующие статьи представлены в бухгалтерском балансе и других формах отчетности.

Заголовочная часть отчетности