ЦОК КПП Кадровик 28.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
isrp
ВЭД
Что такое ВЭД простыми словами

Что такое ВЭД простыми словами

Внешнеэкономическая деятельность — это любая торговля и сделки с другими странами. Если мы покупаем что-то за границей, то это импорт. А если продаем за границу свои товары или услуги — экспорт. По данным 2024 года, внешний товарооборот России составил 717 млрд долларов. Из них экспорт — 434 млрд, импорт — 283 млрд.

В материале разберем, какие бывают направления ВЭД, кто участвует в экономической деятельности, какие задачи приходится решать бизнесу и с какими проблемами можно столкнуться.

Кто участвует в ВЭД

Участниками ВЭД могут быть не только корпорации, но и ИП, магазины на маркетплейсах или частные продавцы, которые возят технику из Китая. Сюда же относятся экспортеры и импортеры — производители и торговые фирмы, а также государство: таможня и налоговые службы, которые контролируют перемещение товаров и соблюдение правил.

Для ВЭД также важны:

  • банки и валютные агенты, которые проводят международные платежи;

  • логистические компании и таможенные посредники — они организуют доставку грузов и оформляют документы.

Основные направления ВЭД

Направление

Зачем нужно

Пример

Импорт

Получить материалы и товары, которых нет в стране, снизить себестоимость производства

Завод в России закупает китайские комплектующие и ускоряет выпуск продукции

Экспорт

Расширить рынок сбыта. Увеличить прибыль компании

Российский производитель мебели продает партию в Европу и получает дополнительный доход

Услуги

Торговля сервисами и интеллектуальными продуктами

IT-компания оказывает услуги за границей. Получает опыт и новые контракты

Инвестиции

Привлечь доход и развивать бизнес за пределами страны

Компания строит завод или покупает долю в иностранной фирме

Какие задачи приходится решать

Работа с иностранными партнерами — это масса организационных вопросов. Вот основные из них:

Таможня и пошлины. Каждый груз проходит через таможню. Нужно правильно заполнить декларации и вовремя заплатить налоги. Например, компания переплатит штраф за неверно указанный код ТН ВЭД на товары, а партию задержат на таможне.

Логистика. Ошибки в перевозке или документах приводят к простоям и потерям. Важно, чтобы товар быстро пересек границу. 

Валютные расчеты. Сделки обычно проводят в долларах, евро или юанях. Курс может «скакнуть» и съесть прибыль. Поэтому используют надежные схемы оплаты (аккредитивы, гарантии) и страхуют валютные риски.

Документы. Нужно проверять каждый документ. Контракты, сертификаты, инвойсы, лицензии, накладные — без этого груз просто не выпустят. 

Риски. Санкции, колебания валют, задержки поставок — все это часть ВЭД. Чтобы не потерять деньги, компании страхуют грузы, работают с разными поставщиками и прописывают «защитные» пункты в договорах.

Польза ВЭД

Импорт дает доступ к материалам и технологиям, которых нет в России — тот же завод покупает китайские станки, чтобы ускорить производство. И конкуренция с иностранными игроками реально заставляет улучшать качество: если товар слабый, то его просто не купят.

Благодаря внешней торговле у покупателей больше выбора. В магазинах появляются смартфоны из Китая, итальянский сыр или корейская косметика. Обмен услугами тоже работает примерно так же.

Экспорт и импорт «создают» рабочие места и приносят деньги в бюджет через пошлины и налоги. Когда компания заходит на зарубежные рынки, она нанимает больше людей, строит склады, закупает оборудование.

Подписывайтесь на наш Telegram — там еще больше интересных материалов и советов, которые сэкономят вам время и деньги.

Подведем итог

ВЭД — не абстрактное понятие. Это конкретные шаги компаний и предпринимателей: покупка материалов, продажа товаров, оказание услуг за границей. Если грамотно подойти к вопросу, то получится снизить расходы, увеличить прибыль и расширить возможности бизнеса.

Информации об авторе

isrp

isrp

1 подписчик2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO