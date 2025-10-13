Налоговые изменения: как будем пополнять федеральный бюджет?

1⃣ Лимит доходов по патенту понизят до 10 млн руб., а для розницы и грузоперевозок отменят.🔔

То есть сейчас, если у тебя есть патент (один или несколько), то пока твои доходы не перевалили за 60 млн рублей – ты можешь использовать патент. Здесь доходы по все патентам и УСН суммируется, не прибавляется только доход по ОСНО.

В следующем году планируют снизить доход по патенту до 10 млн руб. То есть сумма доходов всех патентов и УСН не должна превышать 10 млн руб.

2⃣ Большинство субъектов малого бизнеса не смогут платить взносы по пониженному тарифу.

Сейчас если организация относится к субъектам малого и среднего бизнеса, то зарплату, которая превышала полтора МРОТ (33 660руб.), облагали страховыми взносами не 30%, а 15%.

В 2026 году все по 30%, кроме приоритетных отраслей (к примеру, металлообработка).

3⃣ Если организация не работает (нулевка, ООО, которую открыли, но сдают нулевые отчеты) то страховые взносы с зарплаты директора в размере МРОТ все равно должны исчисляться.🔔

4⃣ Повысят акцизы на табак, алкоголь и др. – то есть вырастет цена.🔔

После внедрения этих ожидается, что федеральный бюджет в 2026 году увеличится на 1, 538 трлн руб., а внебюджетные фонды на 731,8 млр руб. в т.ч. (приведены не вся структура, а главные части)

1,187 трл руб. – за счет повышения НДС на 2%

200 млр руб. – за счет снижение порога выручки на УСН по уплате НДС с 660 до 110 млн.руб.,

1,27 трл руб. – за счет снижения порога применения патента с 60 до 10 млн.руб.,

65,7 млр руб — за счет повышения акцизов на табак, алкоголь и т д.

486,6 млр руб. – за счет пересмотра понижающих тарифов страховых взносов, то есть убрали пониженный тариф для малого бизнеса,

123 млр руб – повышение тарифа для IT- c 7.6% до 15%,

122 млр руб. – за счет страховых взносов с МРОТ с директоров нулевых фирм.

Готовимся к изменениям и затягиваем пояса покрепче. Уфф…