ОК МП моб 5500
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
Ярославна Евгенова
УСН

Парадокс расширения расходов: кнут или пряник от налоговой

В Налоговый кодекс внесены значимые поправки, которые касаются всех предпринимателей и компаний на УСН «Доходы минус расходы» (15%). Главное нововведение — расширение перечня расходов, которые можно учитывать при расчете налога.

С этого года, перечень расходов при применении УСН  открыт. В  пункт 1 статьи 346.16 Налогового кодекса добавили подпункт 45 по которому можно учитывать и иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ (для налога на прибыль).

 Раньше «упрощенцы» работали со строго закрытым списком затрат (ст. 346.16 НК РФ): если твоего расхода нет в списке, учесть его нельзя, даже если он реальный и необходимый для бизнеса. Теперь законодатель движется к сближению УСН с общей системой налогообложения (ОСНО), ориентируясь на правила признания расходов для налога на прибыль (ст. 252 НК РФ) и добавил подпункт 45 в п.1 ст. 346.16 НК РФ.

Что это значит на практике? Разбираем плюсы и минусы. 👇

✅ ПЛЮСЫ изменений:

  1. Справедливое снижение налоговой нагрузки. Бизнес сможет легально уменьшать налоговую базу на большее количество реальных.

  2. Меньше поводов переходить на ОСНО. Раньше многие компании росли и переходили на общую систему только ради того, чтобы учитывать больше расходов. Теперь оставаться на УСН станет выгоднее.

  3. Унификация правил. Бухгалтерам проще: правила признания расходов становятся более логичными и привычными для тех, кто знаком с налогом на прибыль.

⚠️ МИНУСЫ и риски:

  1. Усиление контроля. Налоговая инспекция будет проверять обоснованность расходов тщательнее. Принцип «экономической оправданности» (как на ОСНО) теперь будет применяться к УСН строже.

  2. Рост документооборота. Чтобы подтвердить право на новый вид расхода, потребуется безупречное оформление первички. Любая ошибка в документах может привести к доначислениям.

  3. Риск споров. Так как критерии становятся более оценочными (в отличие от жесткого старого списка), могут возникать споры с ФНС о том, можно ли учесть ту или иную трату.

Этот факт свидетельствует о продолжении сближения УСН и ОСНО и изменении фундаментального принципа УСН — «упрощенности».

Информации об авторе

Ярославна Евгенова

Ярославна Евгенова

Налоговый Юрист и Налоговый консультант

3 подписчика22 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Контур
Миграционный учет

Штраф за иностранца? Как «ФМС» в сервисе Контур.Отель снижает риски при работе с МВД

Рост штрафов и усиление контроля со стороны МВД делают миграционный учет важной частью работы гостиниц и других объектов размещения. Ошибки в уведомлениях о прибытии и убытии иностранцев могут стоить сотни тысяч рублей. Разберем, какие требования действуют сейчас и как тариф «ФМС» в Контур.Отель помогает снизить риски.

Штраф за иностранца? Как «ФМС» в сервисе Контур.Отель снижает риски при работе с МВД

Начать дискуссию

ГлавнаяЗащитник