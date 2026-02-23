Парадокс расширения расходов: кнут или пряник от налоговой

В Налоговый кодекс внесены значимые поправки, которые касаются всех предпринимателей и компаний на УСН «Доходы минус расходы» (15%). Главное нововведение — расширение перечня расходов, которые можно учитывать при расчете налога.

С этого года, перечень расходов при применении УСН открыт. В пункт 1 статьи 346.16 Налогового кодекса добавили подпункт 45 по которому можно учитывать и иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ (для налога на прибыль).

Раньше «упрощенцы» работали со строго закрытым списком затрат (ст. 346.16 НК РФ): если твоего расхода нет в списке, учесть его нельзя, даже если он реальный и необходимый для бизнеса. Теперь законодатель движется к сближению УСН с общей системой налогообложения (ОСНО), ориентируясь на правила признания расходов для налога на прибыль (ст. 252 НК РФ) и добавил подпункт 45 в п.1 ст. 346.16 НК РФ.

Что это значит на практике? Разбираем плюсы и минусы. 👇

✅ ПЛЮСЫ изменений:

Справедливое снижение налоговой нагрузки. Бизнес сможет легально уменьшать налоговую базу на большее количество реальных. Меньше поводов переходить на ОСНО. Раньше многие компании росли и переходили на общую систему только ради того, чтобы учитывать больше расходов. Теперь оставаться на УСН станет выгоднее. Унификация правил. Бухгалтерам проще: правила признания расходов становятся более логичными и привычными для тех, кто знаком с налогом на прибыль.

⚠️ МИНУСЫ и риски:

Усиление контроля. Налоговая инспекция будет проверять обоснованность расходов тщательнее. Принцип «экономической оправданности» (как на ОСНО) теперь будет применяться к УСН строже. Рост документооборота. Чтобы подтвердить право на новый вид расхода, потребуется безупречное оформление первички. Любая ошибка в документах может привести к доначислениям. Риск споров. Так как критерии становятся более оценочными (в отличие от жесткого старого списка), могут возникать споры с ФНС о том, можно ли учесть ту или иную трату.