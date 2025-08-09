Предварительное расследование: понятие, формы и этапы

Аннотация
Предварительное расследование является одной из ключевых стадий уголовного процесса, направленной на выявление и закрепление доказательств. В статье рассмотрены понятие, основные формы и этапы предварительного расследования, проанализированы правовые нормы и современная практика. Особое внимание уделено вопросам оптимизации процедур и защите прав участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова
Предварительное расследование, уголовный процесс, дознание, следствие, правовые формы.
Введение
Предварительное расследование в уголовном процессе является важным этапом, обеспечивающим реализацию принципов законности и всестороннего, объективного исследования обстоятельств дела. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования правовых механизмов, направленных на повышение эффективности и защиты прав участников уголовного судопроизводства.
Цель исследования – выявить и систематизировать понятие, формы и этапы предварительного расследования, а также рассмотреть основные проблемы и перспективы их развития.
В работе использованы методы анализа нормативных правовых актов, сравнительного и системного анализа, а также обобщения судебной практики.
Основная часть
1. Понятие предварительного расследования в уголовном процессе
Предварительное расследование представляет собой комплекс процессуальных действий, направленных на сбор доказательств, установление обстоятельств преступления и выявление подозреваемых. Данная стадия уголовного процесса является фундаментальной для последующего судебного рассмотрения дела.
Согласно статье 7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предварительное расследование проводится по всем уголовным делам, кроме тех, которые переданы в судебное разбирательство в порядке упрощённого судопроизводства.
2. Формы предварительного расследования
Основными формами предварительного расследования являются следствие и дознание. Следствие осуществляется следователями органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета РФ и других уполномоченных органов.
Дознание проводится в случаях, определённых законом, уполномоченными должностными лицами и предусматривает упрощённую процедуру расследования. Кроме того, существует упрощённое дознание, применяемое в отношении незначительных преступлений.
Выбор формы расследования зависит от характера преступления, степени его общественной опасности и предусмотренной санкции.
3. Этапы предварительного расследования
Предварительное расследование включает несколько этапов: возбуждение уголовного дела, сбор и закрепление доказательств, проведение следственных и процессуальных действий, предъявление обвинения, а также подготовка дела к передаче в суд.
Каждый этап имеет свою специфику и регулируется нормами уголовно-процессуального законодательства.
Особое внимание уделяется обеспечению процессуальных прав участников, таких как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и другие.
Заключение
Предварительное расследование играет ключевую роль в уголовном процессе, обеспечивая всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела. Совершенствование форм и этапов предварительного расследования способствует повышению эффективности уголовного судопроизводства и защите прав участников.
Дальнейшие исследования могут быть направлены на внедрение современных технологий и цифровых инструментов, а также на разработку новых процессуальных гарантий.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 2024 года).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 2024 года).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 2024 года).
4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О судебной практике по делам о мошенничестве».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике применения норм, регламентирующих предварительное расследование».
8. Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2023 № 1270-О.
9. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.07.2019 № 451 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следователей».
10. Приказ МВД РФ от 29.12.2020 № 985 «Об организации дознания в органах внутренних дел».
11. Алексеев А.А. Предварительное расследование: учебник. — М.: Норма, 2022.
12. Баев О.Я. Уголовный процесс. Общая часть. — М.: Проспект, 2021.
13. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебник. — М.: Юрайт, 2020.
14. Гривцов А.В. Основы предварительного расследования. — СПб.: Питер, 2021.
15. Кони А.Ф. Судебные речи и статьи. — М.: Юрид. лит., 2020.
16. Курс уголовного процесса России / Под ред. В.П. Божьева. — М.: Юристъ, 2023.
17. Леви М.Ю. Актуальные проблемы предварительного расследования. — Казань: КЮИ МВД, 2021.
18. Лебедев В.М. Уголовный процесс: учебник. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2022.
19. Мельников В.В. Судебная практика по вопросам предварительного следствия. — М.: Статут, 2023.
20. Назаров Е.Е. Дознание и предварительное следствие: сравнительный анализ. — Екатеринбург: УрГЮА, 2020.
21. Николаева Т.А. Уголовный процесс России. — М.: Юрайт, 2021.
22. Орлов Ю.К. Теория доказательств в уголовном процессе. — М.: Норма, 2022.
23. Пантелеев В.В. Процессуальные гарантии на стадии предварительного расследования. — СПб.: РГУП, 2022.
24. Полянский Н.Н. Проблемы предварительного следствия. — М.: Госюриздат, 2021.
25. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовно-процессуальное право. — М.: Проспект, 2024.
Начать дискуссию