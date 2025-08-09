Предварительное расследование: понятие, формы и этапы

Предварительное расследование является одной из ключевых стадий уголовного процесса, направленной на выявление и закрепление доказательств. В статье рассмотрены понятие, основные формы и этапы предварительного расследования, проанализированы правовые нормы и современная практика. Особое внимание уделено вопросам оптимизации процедур и защите прав участников уголовного судопроизводства.

Предварительное расследование в уголовном процессе является важным этапом, обеспечивающим реализацию принципов законности и всестороннего, объективного исследования обстоятельств дела. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования правовых механизмов, направленных на повышение эффективности и защиты прав участников уголовного судопроизводства. Цель исследования – выявить и систематизировать понятие, формы и этапы предварительного расследования, а также рассмотреть основные проблемы и перспективы их развития. В работе использованы методы анализа нормативных правовых актов, сравнительного и системного анализа, а также обобщения судебной практики.

Основная часть

1. Понятие предварительного расследования в уголовном процессе

Предварительное расследование представляет собой комплекс процессуальных действий, направленных на сбор доказательств, установление обстоятельств преступления и выявление подозреваемых. Данная стадия уголовного процесса является фундаментальной для последующего судебного рассмотрения дела.

Согласно статье 7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предварительное расследование проводится по всем уголовным делам, кроме тех, которые переданы в судебное разбирательство в порядке упрощённого судопроизводства.

2. Формы предварительного расследования

Основными формами предварительного расследования являются следствие и дознание. Следствие осуществляется следователями органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета РФ и других уполномоченных органов.

Дознание проводится в случаях, определённых законом, уполномоченными должностными лицами и предусматривает упрощённую процедуру расследования. Кроме того, существует упрощённое дознание, применяемое в отношении незначительных преступлений.

Выбор формы расследования зависит от характера преступления, степени его общественной опасности и предусмотренной санкции.

3. Этапы предварительного расследования