Новые требования для сайтов клиник с 1 сентября 2025

До сентября 2025 года медицинские сайты в России регулировались приказом Минздрава № 956н от 30 декабря 2014 года. Этот документ действовал более десяти лет и, по сути, задавал базовый перечень информации, которую клиника должна была публиковать на своём официальном ресурсе. Требования были довольно формальными: разместить копию лицензии, сведения о врачах (ФИО, должность, образование), список услуг и прайс-лист, контакты, а также некоторые данные о порядке оказания медпомощи.

Для большинства клиник сайт был скорее «обязательной витриной», нежели рабочим инструментом. Документы выкладывались «для галочки», прайс-листы могли не обновляться годами, а информация о врачах часто ограничивалась строкой «стаж работы 10 лет». В законе не было строгих требований к форме и способу подачи информации, и этим пользовались: сайты были перегружены сканами документов низкого качества, PDF без подписей и таблицами в стиле «Word 2003».