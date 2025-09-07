Новые требования для сайтов клиник с 1 сентября 2025

До сентября 2025 года медицинские сайты в России регулировались приказом Минздрава № 956н от 30 декабря 2014 года. Этот документ действовал более десяти лет и, по сути, задавал базовый перечень информации, которую клиника должна была публиковать на своём официальном ресурсе. Требования были довольно формальными: разместить копию лицензии, сведения о врачах (ФИО, должность, образование), список услуг и прайс-лист, контакты, а также некоторые данные о порядке оказания медпомощи.
Для большинства клиник сайт был скорее «обязательной витриной», нежели рабочим инструментом. Документы выкладывались «для галочки», прайс-листы могли не обновляться годами, а информация о врачах часто ограничивалась строкой «стаж работы 10 лет». В законе не было строгих требований к форме и способу подачи информации, и этим пользовались: сайты были перегружены сканами документов низкого качества, PDF без подписей и таблицами в стиле «Word 2003».
Что изменилось с приказом № 118н
Новый приказ Минздрава № 118н от 13 марта 2025 года (вступил в силу с 1 сентября 2025 года) кардинально изменил правила игры. Теперь сайт медицинской организации — это не просто «доска объявлений», а полноценный цифровой ресурс, который должен соответствовать современным стандартам прозрачности и удобства.
1. Лицензия в цифровом формате
Если раньше достаточно было выложить скан лицензии, то теперь требуется размещение цифровой выписки из реестра лицензий. Причём документ должен иметь юридическую силу — с QR-кодом или усиленной электронной подписью. Это исключает ситуации, когда клиники размещали «устаревший скан» или «обрезанную копию».
2. Сведения о врачах
Требования к информации о персонале стали жёстче. Помимо ФИО и должности, необходимо публиковать данные об образовании, сертификатах, квалификации и опыте работы. Форма должна быть структурированной и понятной пациенту. Теперь нельзя ограничиться одной строчкой «врач-терапевт, стаж 15 лет».
3. Прайс-лист
Если по 956н достаточно было выложить список услуг и цен, то в 118н прямо акцентировано: цены должны быть актуальными и представлены в удобной для восприятия форме (таблицы, электронные документы). Никаких «цены могут не соответствовать действительным». Такая приписка теперь может стать поводом для предписания от Роскомнадзора.
4. Документы и порядок оказания помощи
Новый приказ требует не только размещения правил и порядков оказания медицинской помощи, но и их представления в доступной форме. Это значит — не просто «повесить PDF», а сделать так, чтобы пациент мог быстро разобраться, как записаться на приём, как получить бесплатную помощь, как работает система льгот.
5. Контакты и структура организации
Если раньше достаточно было написать адрес и телефон, то теперь требуется полная информация о структурных подразделениях, режиме работы, возможности для инвалидов, а также указание контролирующих органов (Росздравнадзор, Роспотребнадзор).
Почему это важно
Главное отличие приказа 118н от 956н — акцент не только на наличии информации, но и на её качестве и актуальности. Закон больше не терпит «сайтов-призраков», сделанных для проверки «на бумаге».
Теперь сайт клиники — это юридически значимый источник информации, который оценивается пациентами, регуляторами и поисковыми системами. Он должен быть понятным, прозрачным и достоверным.
Как быстро привести сайт в соответствие (пошаговая дорожная карта)
Шаг 1. Инвентаризация
Соберите: актуальную лицензию + выписку из реестра с QR/ЭП, структуру, учредителей, режимы, контакты, графики приёма руководства.
Сверьте карточки врачей с кадрами: образование, аккредитация/сертификат, сроки действия, графики.
Подтяните перечни ЛП (2406-р, № 890) и проверьте формулировки.
Шаг 2. Структура сайта (обязательные разделы)
«О клинике» (структура, управление, учредители),
«Лицензия» (с цифровой выпиской),
«Врачи»,
«Пациентам» (права/обязанности, порядок оказания помощи, госпитализации, подготовка к исследованиям), «ОМС» (СМО, госгарантии),
«Платные услуги» (правила, перечень, цены),
«Контакты» (вкл. схему проезда),
«Контролирующие органы»,
«Отзывы/Оценка качества»,
«Вакансии», «ЛП» (перечни),
«Обратная связь/Анкеты».
Шаг 3. Представление и доступность
Делайте табличные прайсы с датой актуализации; убирайте дисклеймер «цены могут не соответствовать».
Обеспечьте версию для слабовидящих, поиск, карту сайта;
Выведите контакт для обращений граждан (e-mail/форма), и анкеты для НОК.
Шаг 4. Актуализация и процессы
Назначьте ответственных:
• юрист — лицензия/НОК/ПДн;
• кадры — карточки врачей;
• экономист — прайс;
• маркетинг — навигация/поиск/анкеты.
Установите регламент обновлений: прайс — при каждом изменении; врачи — при кадровых событиях; лицензионные данные — при обновлении; перечни ЛП — при изменении нормативки.
Типовые ошибки (и как их избежать)
Скан лицензии без цифровой выписки/QR — не соответствует 118н (требуется цифровой формат/ЭП). Решение: добавьте ссылку/файл из реестра.
Неполные карточки врачей (нет данных об аккредитации/сроках) — дополните.
Прайс «для вида» или дисклеймер «цены могут отличаться» — высокий риск претензий и конфликтов с пациентами. Обновляйте на лету.
Нет анкет/форм для НОК, нет версии для слабовидящих или поиска — доработать функционал.
Советы владельцам и маркетологам
Регулярное обновление. Лицензии, сведения о врачах, прайсы — всё должно быть актуальным. Несоответствие = риск штрафов до 6 млн ₽.
Простая навигация. Пациент должен быстро находить нужную услугу или врача. Чем сложнее сайт, тем выше шанс, что он уйдёт к конкурентам.
Автоматизация. Чтобы избежать ошибок и конфликтов, стоит использовать системы, где обновление прайса и интеграция с записью происходят автоматически. Например, в сервисе, который позволяет быстро запустить сайт клиники, который мы разрабатываем с прошлого года, прайс-листы обновляются «на лету», а онлайн-запись встроена и работает даже при смене МИС.
Презентация врачей. Добавьте фотографии, дипломы, сертификаты, отзывы пациентов. Это не только требование закона, но и мощный фактор доверия. Реализуйте запись-онлайн напрямую в МИС. Это снизит нагрузку на администраторов и снизит стоимость привлечения пациентов.
SEO и продвижение. Структурированные страницы врачей и услуг позволяют сайту индексироваться в поиске и приводить новых пациентов без переплаты агрегаторам.
Итог
Приказ № 118н превратил сайт клиники из «формальной витрины» в полноценный юридически значимый инструмент. Теперь он должен быть не только законным, но и современным, удобным, привлекательным для пациентов.
И здесь важно помнить: сайт — это не расходы, а инвестиции. Это инструмент, который обязан приносить клинике доход, упрощать работу администраторов и снижать риски.
