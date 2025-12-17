Налоговая амнистия — есть ли время в 2026 году

Больше года прошло с момента введения налоговой амнистии при отказе от схемы дробления, рассказываем, как работает этот механизм и перспективы ее продления.

2026 год будет годом глобальной перестройки бизнеса, изменения в налоговом процессе и самой службы принесут нам как увеличение финансовой нагрузки, так и масштабный пересмотр всей деятельности, изменяются условия работы для ИП, правила УСН корректируются, ставки увеличиваются, а вот лимиты снижаются. В недавнем интервью глава ФНС рассказал, что целью является внедрение непрерывного контроля, и не только за счет проверок, но и за счет постоянной действующего администрирования через автоматизацию. Здесь еще подоспело недавнее заявление главы нашего государства про обеление экономики, которое заставило задуматься малый бизнес о необходимости подстраиваться под меняющиеся требования регуляторов.

Одна из ложек меда в этой системе еще остается налоговая амнистия для бизнеса, который использовал дробление. Налоговая амнистия — это специальная программа, которую государство проводит, в соответствии с законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, чтобы помочь бизнесу легализовать свои доходы.

Предприниматели и компании, которые ранее практиковали искусственное дробление бизнеса для снижения налоговой нагрузки, могут добровольно отказаться от применения «серых» схем в течение 2025–2026 гг., а взамен — ФНС освободит их от уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022–2024 гг.

Ключевые моменты этой процедуры:

Кто может воспользоваться амнистией: Компании и предприниматели, выявленные в результате налоговых проверок за 2022–2024 гг. и признанные нарушителями правил налогообложения.

Когда начинается амнистия: Действие амнистии началось с 1 января 2025 года.

Порядок использования: Беззаявительная форма, т.е. налогоплательщику не требуется подавать отдельное заявление.

Срок действия: до момента завершения выездных налоговых проверок за указанные периоды.

Амнистируемый период:

3 года (2022–2024) если налогоплательщик отказался от применения дробления бизнеса с 01.01.2025

2 года (2022–2023)- только после открытия ВНП за 2025/2026 годы в связи с наличием признаков дробления бизнеса

Незаконным дроблением признаются умышленные действия, когда бизнес делился на несколько юридических лиц или ИП без деловой цели, то есть исключительно для оптимизации налогов (например, для применения упрощенной системы налогообложения или снижения НДС). Понятие «дробление бизнеса» существовало и раньше, но Закон от 12.07.2024 № 176‑ФЗ официально закрепил признаки «дробления бизнеса» (ч. 1 ст. 6):

Разделение единой деятельности между формально самостоятельными компаниями (ИП). Компании (ИП) находятся под контролем одних и тех же лиц. Основная цель дробления — применять спецрежимы, чтобы снизить налоговую нагрузку.

При доказывании факта дробления нужно изучать все обстоятельства и подходить к каждому конкретному случаю индивидуально (письма ФНС от 22.08.2024 № ЗГ‑2‑2/12008@ и от 09.08.2024 № СД‑4‑7/9113), ведь дроблением может быть и законным, например, компания на общей системе налогообложения может оптимизировать логистические процессы (с учетом текущей геополитической ситуации этот вопрос очень актуален), хочет увеличить объемы продаж, пересмотреть разграничение полномочий и т.п.

Что рекомендуется сделать сейчас для принятия решения о вступлении в эту процедуру:

Проанализировать все свои доходы и расходы, договоры с ИП, работу с НДС, т.е. определить для себя есть ли у вас признаки незаконного налогового дробления бизнеса;

Проанализировать свою организационную структуру, если у вас несколько юридических лиц с подотчетностью одному из;

Провести ревизию активов, на какой организации числится имущество, кто владелец лицензий и патентов, где числится персонал;

Подготовить аргументы в защиту от претензий налоговых органов, если ваш случай соответствует критериям дробления;

Структурировать бизнес-процессы правильно.

Возможный способ отказа от дробления это добровольный, ФНС по этому поводу дает подробные разъяснения.

Добровольный отказ от дробления бизнеса — исчисление и уплата лицами, участвовавшими в дроблении бизнеса, налогов в размере, определенном в результате консолидации по всей группе лиц доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения (часть 1 статьи 6 Закона № 176-ФЗ). Добровольный отказ от дробления бизнеса без изменения организационной структуры бизнеса может осуществляться, путем:

перехода формально самостоятельных участников дробления бизнеса на общую систему налогообложения;

фактического перевода деятельности на одно из лиц группы.

Добровольный отказ от дробления бизнеса путем изменения организационной структуры бизнеса может осуществляться, в частности, путем:

объединения формально самостоятельных юридических лиц в одно юридическое лицо с возможным созданием по месту ведения ими предпринимательской деятельности обособленных подразделений этой организации;

полного отчуждения акций (долей) юридических лиц, входящих в группу лиц, иным независимым лицам. При этом группа лиц перестает вести деятельность как единый хозяйствующий субъект.

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен. По словам руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, амнистией уже воспользовались более 24 тыс. компаний, или 10,3 тыс. групп (то есть каждая дробилась в среднем на 2,4 юрлица). Большинство работало в сфере торговли (38%), строительства и логистики (18% и 11%). Недоплаченные ими налоги оцениваются почти в 22 млрд рублей.

Важно отметить, что каждая такая инициатива носит ограниченный характер и требует соблюдения строгих сроков и условий. Поэтому бизнесу целесообразно заранее готовиться к возможным изменениям и внимательно следить за новостями в области налогового регулирования.

эксперт в области внутреннего контроля и аудита Татьяна Плотникова