Один заказчик у самозанятого: когда это становится проблемой

Ситуация, когда у самозанятого есть один постоянный заказчик, — одна из самых распространенных на практике. Особенно на старте: человек выходит из найма или находит крупного клиента, который закрывает весь объем задач и обеспечивает стабильный доход. Формально в этом нет нарушения.

Закон о налоге на профессиональный доход не требует, чтобы у самозанятого было несколько заказчиков.

Тем не менее именно такие кейсы чаще всего оказываются в зоне внимания налоговой. Причина в том, что количество клиентов — это не формальное требование, а косвенный индикатор. Один заказчик сам по себе не проблема, но он повышает вероятность того, что отношения могут быть признаны не гражданско-правовыми, а трудовыми.

Почему ФНС обращает внимание на такие кейсы

В 2026 году подход ФНС остается прежним: оценивается не форма договора, а фактическое содержание взаимодействия. Поэтому ключевой вопрос звучит так — это независимая деятельность или замаскированный найм.

Когда у самозанятого один источник дохода, налоговая в первую очередь проверяет степень зависимости от заказчика. Если человек экономически привязан к одной компании, выполняет для нее постоянную функцию и не работает на внешний рынок, это уже сигнал к более внимательной проверке. Особенно если заказчиком выступает юридическое лицо, а не физическое лицо.

Когда один заказчик становится риском

Проблема возникает не в момент, когда клиент один, а тогда, когда сама модель работы начинает повторять классическое трудоустройство. Например, если выплаты происходят регулярно и фиксированными суммами, не привязаны к конкретному результату и фактически выглядят как заработная плата. В такой ситуации даже при наличии договора услуг у налоговой возникают основания усомниться в природе этих отношений.

Дополнительный фактор риска — контроль процесса. Если самозанятый работает по графику, участвует в регулярных созвонах, отчитывается по времени и фактически встроен в операционную деятельность компании, это усиливает сходство с трудовыми отношениями. С точки зрения права важно не то, как стороны назвали договор, а то, как организована работа на практике.

Еще один важный момент — отсутствие измеримого результата. В гражданско-правовых отношениях оплачивается результат или услуга. В трудовых — процесс. Если у самозанятого нет четко сформулированных задач, этапов и приемки, а оплата идет «за участие», это также может трактоваться как признак найма.

Отдельно стоит учитывать ситуации, когда самозанятый недавно работал в этой же компании по трудовому договору. В таких случаях риски кратно возрастают, потому что к оценке добавляется еще и правило двух лет после увольнения. В глазах налоговой это выглядит как прямое продолжение трудовых отношений в иной форме.

Какие последствия могут возникнуть

Если отношения будут признаны трудовыми, последствия в первую очередь возникают для бизнеса. Компании могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также начислить штрафы и пени. Для самозанятого это обычно означает перерасчет налогов по спорным операциям и необходимость пересмотра формата работы.

Как выстроить безопасную модель работы

При этом важно понимать: наличие одного заказчика не делает модель автоматически рискованной. Ключевой фактор — это способ организации работы. Даже при одном клиенте можно выстроить отношения так, чтобы они соответствовали признакам независимой деятельности.

Практика показывает, что в безопасной модели всегда есть акцент на результате. Задачи формулируются через конкретный объем работ, сроки и критерии качества. Исполнитель сам определяет, как именно выполнять работу, и не подчиняется внутренним регламентам компании. Оплата привязана к выполненным этапам, а не к отработанному времени.

Дополнительно помогает фиксация взаимодействия: технические задания, деловая переписка, акты и чеки. Это не просто формальность, а доказательная база, которая показывает, что речь идет об услуге, а не о трудовой функции.

Нужно ли искать второго заказчика

Часто можно встретить совет обязательно иметь нескольких заказчиков. Это действительно снижает риски, потому что демонстрирует независимость и отсутствие экономической привязки к одной компании. Но важно понимать, что сам по себе второй клиент не решает проблему, если основная модель работы остается «как в найме».

Когда пора менять формат работы

Если сотрудничество с одним заказчиком постепенно превращается в постоянную загрузку с фиксированным доходом и функциями сотрудника, имеет смысл честно оценить ситуацию. В таких случаях иногда безопаснее изменить формат — оформить трудовые отношения, зарегистрировать ИП или пересобрать договоренности.

Важные и интересные нюансы для самозанятых показываем в нашем Telegram-канале и в Максе.

Главный вывод

В 2026 году один заказчик у самозанятого — это допустимая практика. Риск возникает тогда, когда отношения перестают быть предпринимательскими по своей сути. Налоговая оценивает именно содержание работы, и именно оно определяет, будет ли такая модель признана безопасной.

