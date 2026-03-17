Один заказчик у самозанятого: когда это становится проблемой

Когда один заказчик становится риском

Проблема возникает не в момент, когда клиент один, а тогда, когда сама модель работы начинает повторять классическое трудоустройство. Например, если выплаты происходят регулярно и фиксированными суммами, не привязаны к конкретному результату и фактически выглядят как заработная плата. В такой ситуации даже при наличии договора услуг у налоговой возникают основания усомниться в природе этих отношений.

Дополнительный фактор риска — контроль процесса. Если самозанятый работает по графику, участвует в регулярных созвонах, отчитывается по времени и фактически встроен в операционную деятельность компании, это усиливает сходство с трудовыми отношениями. С точки зрения права важно не то, как стороны назвали договор, а то, как организована работа на практике.

Еще один важный момент — отсутствие измеримого результата. В гражданско-правовых отношениях оплачивается результат или услуга. В трудовых — процесс. Если у самозанятого нет четко сформулированных задач, этапов и приемки, а оплата идет «за участие», это также может трактоваться как признак найма.

Отдельно стоит учитывать ситуации, когда самозанятый недавно работал в этой же компании по трудовому договору. В таких случаях риски кратно возрастают, потому что к оценке добавляется еще и правило двух лет после увольнения. В глазах налоговой это выглядит как прямое продолжение трудовых отношений в иной форме.