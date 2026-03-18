Нужно ли самозанятому вести учет доходов и расходов

Почему важно учитывать не только доходы, но и расходы

Особенность режима НПД в том, что расходы никак не уменьшают налоговую базу. Из-за этого многие самозанятые игнорируют их учет. Это одна из самых распространенных ошибок.

Даже если расходы не влияют на налог, они напрямую влияют на реальный доход. Например, дизайнер может получать 150 000 рублей в месяц, но тратить значительную часть на сервисы и подписки, рекламу, оборудование или подрядчиков. Без учета расходов кажется, что доход высокий. В реальности чистая прибыль может быть в два раза ниже.