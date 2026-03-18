Нужно ли самозанятому вести учет доходов и расходов

На этом фоне у многих возникает логичный вопрос: если государство не требует учета, нужно ли вести его самостоятельно? Короткий ответ — обязательно, но не для налоговой, а для себя. И в 2026 году это становится особенно актуально.
Что говорит закон
С точки зрения законодательства все выглядит просто. Федеральный закон № 422-ФЗ не обязывает самозанятых:
вести учет доходов и расходов в классическом понимании;
сдавать декларации;
формировать бухгалтерскую отчетность.
Фактически вся налоговая база формируется автоматически через приложение «Мой налог». Самозанятый фиксирует доход — система сама рассчитывает налог.
При этом важно понимать: учет все равно ведется, но на стороне ФНС. Налоговая видит суммы доходов, источники выплат (физлица или компании) и регулярность поступлений.
Почему одного «Моего налога» недостаточно
Несмотря на формальную простоту режима, приложение решает только одну задачу — расчет налога.
Оно не отвечает на более важные вопросы:
сколько вы реально зарабатываете;
какие услуги приносят основной доход;
как меняется финансовая ситуация со временем;
есть ли риски превышения лимита 2,4 млн рублей.
Без собственного учета самозанятый фактически работает «вслепую». Деньги приходят, налог списывается, но понимания экономики своей деятельности нет.
Почему важно учитывать не только доходы, но и расходы
Особенность режима НПД в том, что расходы никак не уменьшают налоговую базу. Из-за этого многие самозанятые игнорируют их учет. Это одна из самых распространенных ошибок.
Даже если расходы не влияют на налог, они напрямую влияют на реальный доход. Например, дизайнер может получать 150 000 рублей в месяц, но тратить значительную часть на сервисы и подписки, рекламу, оборудование или подрядчиков. Без учета расходов кажется, что доход высокий. В реальности чистая прибыль может быть в два раза ниже.
Учет как инструмент контроля бизнеса
В 2026 году самозанятость все чаще становится не временным форматом, а полноценной моделью занятости. И здесь учет начинает играть роль управленческого инструмента.
Даже простая фиксация доходов и расходов позволяет:
видеть динамику дохода по месяцам;
понимать, какие клиенты приносят основную выручку;
оценивать стабильность финансового потока;
заранее замечать кассовые разрывы.
Это особенно важно в условиях нестабильного дохода, который характерен для фриланса.
Учет и налоговые риски
Еще один аспект, о котором часто забывают, это связь учета с налоговой безопасностью. Если у самозанятого возникают вопросы со стороны ФНС (например, по характеру деятельности или источникам дохода), наличие собственного учета помогает:
быстро объяснить структуру доходов;
подтвердить реальность оказанных услуг;
показать, что деятельность носит самостоятельный характер.
Особенно это актуально в ситуациях, когда есть один крупный заказчик или регулярные платежи.
Когда учет становится критически важным
На практике есть несколько ситуаций, в которых учет из «желательного» превращается в необходимый.
Во-первых, когда доход начинает приближаться к лимиту 2,4 млн рублей. Без учета можно легко пропустить этот момент и столкнуться с необходимостью срочного перехода на другой режим.
Во-вторых, когда появляется несколько источников дохода. В этом случае без системы учета становится сложно понимать, кто из клиентов приносит реальную прибыль.
В-третьих, когда растут расходы. Чем больше затрат, тем важнее понимать, насколько деятельность остается выгодной.
Как вести учет без усложнений
Хорошая новость в том, что самозанятому не нужна сложная бухгалтерия. Достаточно простой системы, которая отвечает на два вопроса:
сколько денег пришло;
сколько денег ушло.
Это может быть таблица в Excel или Google Sheets, заметки с разбивкой по месяцам, или любое удобное приложение для учета финансов. Ключевое здесь — регулярность, а не сложность.
Главный вывод
В 2026 году самозанятый не обязан вести учет доходов и расходов с точки зрения закона. Но с точки зрения практики — это один из ключевых инструментов финансовой устойчивости.
Режим НПД дает простоту в налогах, но не освобождает от необходимости понимать свою экономику. И чем раньше появляется привычка к учету, тем проще управлять доходом, масштабироваться и принимать решения без стресса.
