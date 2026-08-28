«Удалю чек и создам его в следующем месяце»: чем опасен перенос дохода в приложении «Мой налог»

На первый взгляд такая схема кажется безобидной. Особенно если речь идет не о сокрытии дохода вообще, а всего лишь о переносе его из одного месяца в другой.
Однако по законодательству, действующему в августе 2026 года, самозанятый не вправе самостоятельно выбирать месяц, в котором показать уже полученную оплату. Дата дохода определяется фактическим моментом получения денег.
Поэтому попытка удалить корректный чек и создать новый с другой датой может закончиться не экономией, а доначислением налога и штрафом.
Месяц дохода определяет не дата создания чека
Это главное правило, которое часто упускают.
Федеральный закон № 422-ФЗ устанавливает кассовый принцип признания доходов. Для НПД датой получения дохода считается день, когда самозанятый фактически получил деньги, они поступили на его банковский счет, счет цифрового рубля либо по его поручению были перечислены третьему лицу.
Например, клиент оплатил работу 30 июля.
Даже если самозанятый открыл приложение «Мой налог» только 2 августа, доход от этого не становится августовским. Его фактическая дата — 30 июля.
То же самое происходит при исправлении ошибочного чека. Если деньги были получены в июле, новый корректный чек должен сохранить реальную июльскую дату расчета.
Просто выбрать август для того, чтобы уменьшить налог за июль, нельзя.
Почему в приложении вообще можно аннулировать чек
Функция аннулирования предусмотрена не для свободного управления доходами.
ФНС в 2026 году разъясняет: корректно оформленный чек можно отменить в двух основных ситуациях.
Первая — при ошибке. Например, неправильно указана сумма, ИНН заказчика или дата расчета. Тогда ошибочный документ аннулируют и формируют новый с правильными сведениями.
Вторая — возврат денег клиенту. Если сделка отменена и полученная оплата действительно возвращена, ранее отраженный доход можно скорректировать.
В остальных случаях удаление корректного чека может вызвать вопросы.
То есть ситуация «деньги получил, клиенту ничего не вернул, просто хочу показать их в другом месяце» не является нормальным основанием для аннулирования.
Важные и интересные нюансы для самозанятых показываем в нашем Telegram-канале и в Максе.
«Но я ведь потом создам новый чек»
Это один из самых распространенных аргументов.
Самозанятый не собирается скрывать деньги полностью. Он хочет только изменить период: убрать доход из июля и показать его в августе.
Однако налоговое нарушение возникает не только тогда, когда доход вообще не отражен.
Закон устанавливает порядок и сроки передачи сведений о расчетах. В чеке должна быть отражена реальная дата операции.
Если фактический платеж состоялся в июле, а в систему он попадает как августовский, сведения о расчете становятся недостоверными.
Поэтому последующее создание чека само по себе не исправляет проблему, если в нем указана неправильная дата получения денег.
Пример: 100 тысяч переносят на следующий месяц
Допустим, самозанятый получил от компании 30 июля 100 000 рублей.
Он сформировал чек, но затем увидел сумму налога и решил его аннулировать. Новый чек на те же 100 000 рублей он создает 1 августа и указывает августовскую дату.
Экономически кажется, что ничего страшного не произошло. Доход все равно отражен.
Но юридически картина другая.
Деньги были получены 30 июля. Следовательно, доход относится к июлю. Именно с учетом этой суммы ФНС должна рассчитать НПД за июль.
При обнаружении расхождения налоговая может восстановить правильную картину расчетов и привлечь самозанятого к ответственности за нарушение порядка передачи сведений.
Особенно опасно переносить доход на границе года
Гораздо серьезнее последствия могут оказаться в декабре.
Для применения НПД действует годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей.
Представим, что к концу декабря самозанятый получил 2,35 млн рублей. 29 декабря клиент переводит ему еще 100 000 рублей.
После этого лимит оказывается превышен.
Возникает очевидный соблазн удалить декабрьский чек и оформить оплату январем следующего года, когда годовой счетчик дохода начнется заново.
Но если деньги реально поступили в декабре, они относятся именно к этому календарному году. Перенос даты в приложении не меняет фактический момент получения дохода.
Поэтому таким способом сохранить право на НПД нельзя.
Наоборот, искусственный перенос платежа может дополнительно показать, что дата была изменена намеренно.
Когда чек можно создать позже, но доход все равно останется в старом месяце
Здесь есть важный нюанс.
Закон действительно не во всех случаях требует сформировать чек в ту же секунду, когда поступили деньги.
При расчетах наличными или с использованием электронных средств платежа чек формируется и передается клиенту в момент расчета.
Для иных форм безналичных расчетов закон предусматривает срок — не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором состоялся расчет.
Например, при соответствующей форме безналичного расчета деньги могут поступить 30 июля, а чек быть сформирован в начале августа в пределах установленного срока.
Но это все равно будет июльский доход.
Право оформить документ позже не означает права изменить дату получения денег.
Что делать, если чек действительно создан с неправильной датой
Такая ошибка исправляется.
ФНС разъясняет, что редактировать уже сформированный чек нельзя. Нужно аннулировать ошибочный документ и создать новый.
При этом в новом чеке указывается фактическая дата первоначального расчета.
Например, деньги пришли 18 июля, а самозанятый случайно оформил чек 18 августа.
Правильное действие — отменить ошибочный чек и сформировать новый с датой расчета 18 июля.
Сделать наоборот — поменять правильную июльскую дату на августовскую — нельзя.
Что будет, если налог за старый месяц уже рассчитан
НПД рассчитывает сама налоговая служба.
Налоговым периодом является календарный месяц. Не позднее 12-го числа следующего месяца ФНС сообщает самозанятому сумму налога, а заплатить ее нужно, как правило, не позднее 28-го числа.
Поэтому изменение ранее переданных сведений может привести к перерасчету начислений.
Если корректировка была законной — например, клиенту действительно вернули деньги или исправили ошибочную сумму, — это нормальная работа системы.
Но аннулирование реального дохода без основания уже выглядит иначе.
Сам факт того, что первоначальный налог успели начислить или даже заплатить, не превращает удаление чека в допустимую операцию.
Как ФНС относится к необоснованному удалению чеков
В 2025–2026 годах налоговая служба неоднократно отдельно предупреждала самозанятых об аннулировании чеков.
Сама функция удаления, конечно, не означает нарушения. Она необходима для исправления реальных ошибок и возвратов.
Но регулярное аннулирование правильно сформированных чеков может стать поводом проверить, не скрывает ли человек часть профессионального дохода.
Особенно заметно это выглядит, если чек сначала появляется в одном месяце, затем исчезает и возникает в следующем с той же суммой и тем же заказчиком.
История операций в цифровой системе не превращается в «чистый лист» только потому, что пользователь нажал кнопку «Аннулировать».
Какой штраф возможен
Статья 129.13 НК РФ предусматривает ответственность за нарушение порядка или сроков передачи сведений о расчетах, облагаемых НПД.
При первом нарушении штраф составляет 20% от суммы соответствующего расчета.
Если такое же нарушение совершено повторно в течение шести месяцев, штраф составляет уже полную сумму расчета.
Например, при операции на 100 000 рублей первое нарушение потенциально означает штраф 20 000 рублей. Повторное в установленный период — до 100 000 рублей.
Поэтому попытка сдвинуть сравнительно небольшой налог на один месяц вперед может оказаться значительно дороже первоначальной экономии.
А если чек вообще забыли сформировать
Такая ситуация отличается от сознательного переноса дохода.
Человек мог действительно забыть создать чек или обнаружить пропущенный платеж позже.
В этом случае не стоит придумывать новую дату.
Нужно отразить реальный доход с фактической датой расчета. ФНС в своих разъяснениях прямо указывает: при исправлении необходимо формировать чек с действительной датой получения дохода.
Просрочка уже могла произойти, но создание еще одного документа с заведомо неправильной датой только добавит новую проблему.
Почему перенос дохода иногда кажется выгодным
Причина понятна: налог отображается помесячно, поэтому возникает ощущение, что доходами тоже можно управлять помесячно.
Но приложение «Мой налог» — это не бухгалтерская таблица, в которой платеж можно перетащить из одной колонки в другую.
Каждый чек связан с реальным расчетом.
Если клиент заплатил сегодня, именно сегодняшний день определяет дату дохода независимо от того, когда самозанятому удобнее заплатить налог.
Управлять можно сроками договоров и расчетов до получения денег. Например, стороны могут заранее договориться, что клиент оплатит работу 1 августа вместо 31 июля.
Если платеж действительно поступит 1 августа, это будет августовский доход.
Но после получения денег изменить налоговый период задним числом уже нельзя.
Главный вывод
Аннулирование чека в приложении «Мой налог» не позволяет законно перенести полученный доход на следующий месяц.
Если деньги поступили в июле, они остаются июльским доходом. Если поступили в декабре — относятся к доходу соответствующего календарного года.
Удалить корректный чек можно при реальном возврате денег клиенту. Ошибочный чек также можно аннулировать, но новый документ должен содержать правильную информацию, включая фактическую дату расчета.
Поэтому схема «удалю сейчас и создам в следующем месяце» особенно опасна: налоговая может увидеть не просто ошибку, а искажение сведений о реальном расчете.
Для самозанятого безопаснее соблюдать простой принцип: в «Мой налог» должна отражаться не самая удобная дата, а та, когда деньги действительно были получены.
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