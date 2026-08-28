«Удалю чек и создам его в следующем месяце»: чем опасен перенос дохода в приложении «Мой налог»

На первый взгляд такая схема кажется безобидной. Особенно если речь идет не о сокрытии дохода вообще, а всего лишь о переносе его из одного месяца в другой.

Однако по законодательству, действующему в августе 2026 года, самозанятый не вправе самостоятельно выбирать месяц, в котором показать уже полученную оплату. Дата дохода определяется фактическим моментом получения денег.

Поэтому попытка удалить корректный чек и создать новый с другой датой может закончиться не экономией, а доначислением налога и штрафом.