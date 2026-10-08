«Вахта» в вакансии и вахтовый метод по ТК РФ не одно и то же: как правильно оформлять работников

«Приехать из другого города и жить в общежитии» — еще не вахта

Представим две ситуации. Работник из Самары устраивается на склад в Московской области. Он переезжает на несколько месяцев, снимает жилье рядом с объектом и каждый день возвращается туда после смены. Его рабочий график — обычный 2/2.

Само по себе то, что постоянная регистрация и семья остались в Самаре, еще не превращает работу в вахтовую.

Другая ситуация: работодатель собирает сотрудников из разных регионов, организованно доставляет их на удаленный объект, заселяет за свой счет, устанавливает, например, 30-дневный период нахождения на объекте, после которого люди возвращаются домой, а затем приезжают на следующую вахту. Здесь уже гораздо больше признаков вахтового метода.

Суды также смотрят не только на название режима в документах, а на фактическую организацию труда: удаленность объекта, невозможность ежедневного возвращения домой, проживание за счет работодателя, график вахты, порядок доставки и другие обстоятельства. В одном из дел 2026 года суд прямо перечислил эти признаки при решении вопроса о том, являлась ли работа вахтовой.

Поэтому ни слово «вахта» в объявлении, ни его отсутствие в трудовом договоре сами по себе вопрос не решают.