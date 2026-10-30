Складской рынок остывает: почему вакансий стало меньше и что происходит с зарплатами складского персонала

Почему вакансий стало меньше

Одна из главных причин находится вообще не на сайтах поиска работы, а на рынке складской недвижимости. Когда компания открывает новый распределительный центр площадью в десятки тысяч квадратных метров, ей одновременно требуются сотни сотрудников: от комплектовщиков и упаковщиков до водителей ричтраков и начальников смен.

Если новых объектов запускается меньше, исчезает и часть массового найма. По данным Bright Rich | CORFAC International, за январь–сентябрь 2026 года объем сделок со складской недвижимостью в России составил 2,23 млн кв. м против 2,87 млн кв. м годом ранее. Снижение — 22%.

Причем за пределами Москвы оно оказалось еще заметнее: в Санкт-Петербурге спрос на площади сократился на 31%, в остальных регионах — на 44%. Москва выглядела устойчивее, но и там показатель снизился на 15%.

IBC Real Estate фиксирует ту же тенденцию. По итогам первого квартала 2026 года спрос на складские площади в России снизился на 33% год к году, а потребность компаний в расширении и новых проектах аналитики называли минимальной. В первом полугодии деловая активность оставалась низкой: значительная часть сделок была связана не с расширением, а с переездами ради экономии и оптимизации площадей.

Получается довольно прямая цепочка: