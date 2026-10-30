Складской рынок остывает: почему вакансий стало меньше и что происходит с зарплатами складского персонала

Складов не стало меньше, а люди не перестали покупать товары онлайн. Но бизнес стал осторожнее расширяться, новых объектов запускается меньше, компании активнее считают производительность уже имеющегося персонала. В результате острая кадровая гонка постепенно ослабевает.
При этом говорить, что «работы на складах больше нет», было бы неправильно. Временная занятость, вахта и отдельные дефицитные профессии по-прежнему показывают высокий спрос, а зарплаты продолжают расти. Просто теперь рост выглядит совсем не так, как в 2023–2024 годах.
Еще недавно складских работников действительно не хватало
Хорошо динамику показывает исследование IBC Real Estate и ОЭЗ «Максимиха». Аналитики оценивают так называемую кадровую напряженность складского рынка — сколько открытых вакансий приходится на 1 тыс. кв. м складских площадей.
В 2023 году показатель находился в диапазоне 0,3–0,7 вакансии на 1 тыс. кв. м, при том что сбалансированным исследователи считают уровень не выше 0,1. К 2026 году на большинстве направлений показатель опустился до 0,04–0,09 вакансии на 1 тыс. кв. м. То есть формально рынок вернулся в значительно более спокойное состояние. Само исследование IBC Real Estate «Трудовые ресурсы Москвы и Московской области — 2026» доступно на сайте компании.
Причем разворот начался не вчера. В предыдущем исследовании IBC Real Estate за 2025 год аналитики подсчитали, что потребность в складском персонале по верифицированным объявлениям составляла около 6,7 тыс. человек против 11 тыс. годом ранее. То есть снижение числа вакансий началось еще в 2025-м.
Почему вакансий стало меньше
Одна из главных причин находится вообще не на сайтах поиска работы, а на рынке складской недвижимости. Когда компания открывает новый распределительный центр площадью в десятки тысяч квадратных метров, ей одновременно требуются сотни сотрудников: от комплектовщиков и упаковщиков до водителей ричтраков и начальников смен.
Если новых объектов запускается меньше, исчезает и часть массового найма. По данным Bright Rich | CORFAC International, за январь–сентябрь 2026 года объем сделок со складской недвижимостью в России составил 2,23 млн кв. м против 2,87 млн кв. м годом ранее. Снижение — 22%.
Причем за пределами Москвы оно оказалось еще заметнее: в Санкт-Петербурге спрос на площади сократился на 31%, в остальных регионах — на 44%. Москва выглядела устойчивее, но и там показатель снизился на 15%.
IBC Real Estate фиксирует ту же тенденцию. По итогам первого квартала 2026 года спрос на складские площади в России снизился на 33% год к году, а потребность компаний в расширении и новых проектах аналитики называли минимальной. В первом полугодии деловая активность оставалась низкой: значительная часть сделок была связана не с расширением, а с переездами ради экономии и оптимизации площадей.
Получается довольно прямая цепочка:
меньше активного расширения → меньше запуска новых складских операций → меньше волн массового найма.
Бизнес перестал нанимать «про запас»
Есть и второй фактор. После нескольких лет кадрового дефицита компании стали значительно внимательнее считать производительность. IBC Real Estate еще по итогам 2025 года отмечала переход складского бизнеса от масштабного расширения к повышению внутренней операционной эффективности. Это означает, что еще несколько лет назад условный склад мог одновременно разместить десятки одинаковых вакансий, потому что требовалось срочно укомплектовать новую площадку.
Теперь бизнес чаще задает другие вопросы: можно ли изменить процессы, увеличить производительность смены, автоматизировать часть операций, перераспределить сотрудников между объектами или закрыть пик через временный персонал. Поэтому снижение числа вакансий не обязательно означает аналогичное снижение физического объема работы. Часть работодателей просто стала иначе организовывать найм.
Зарплаты при этом не падают
На первый взгляд может показаться, что если работников ищут менее активно, зарплаты должны начать снижаться. Пока этого не происходит. По исследованию IBC Real Estate и ОЭЗ «Максимиха», в августе 2026 года средняя предлагаемая зарплата складского персонала в Москве и Московской области достигла 115,4 тыс. рублей в месяц.
За год показатель вырос на 5,2%. Но главный сигнал здесь — не сама цифра, а скорость ее изменения.
В предыдущие годы зарплаты росли гораздо быстрее. Например, в исследовании за 2025 год IBC Real Estate отмечала, что в 2024 году зарплатные показатели отдельных складских профессий увеличивались на 12–26%. В 2025 году средний рост складских зарплат составил уже 5,8%.
В 2026-м динамика остается примерно в том же умеренном диапазоне. Это не снижение зарплат. Это окончание зарплатной гонки прежних лет.
Комплектовщики и водители погрузчиков дорожают по-разному
Средняя цифра по складу скрывает довольно разные ситуации. По данным исследования IBC Real Estate, к августу 2026 года зарплатные предложения для грузчиков, кладовщиков и комплектовщиков Московского региона выросли примерно на 6% год к году — до 103 тыс. рублей в месяц.
Водители погрузчиков, штабелеров и ричтраков прибавили значительно больше — около 16%, до 119 тыс. рублей.
У начальников складов рост оказался намного скромнее — примерно 3%, до 124 тыс. рублей.
Это хорошо показывает новую реальность рынка. Работодатели больше не повышают оплату всем одинаково. Сильнее дорожают сотрудники, которых сложнее заменить или быстро обучить. Например, найти человека на базовую линейную операцию становится проще, чем опытного водителя складской техники.
Работодатель тоже имеет значение
Даже внутри одной профессии разрыв может быть существенным. По исследованию IBC Real Estate, наиболее высокие средние предложения складскому персоналу в Московском регионе дают маркетплейсы — около 128 тыс. рублей в месяц.
У DIY-ритейлеров показатель составляет около 122 тыс., у продуктовых сетей — 117 тыс. рублей.
Компании из некоторых других отраслей предлагают заметно меньше: например, производители и продавцы бытовой техники и электроники — около 91–92 тыс. рублей.
Поэтому формулировка «зарплата работника склада сейчас 115 тысяч» слишком упрощает картину. Реальная ставка зависит от работодателя, региона, профессии, графика, навыков, интенсивности работы и того, что именно включено в указанную сумму.
Почему тогда другие исследования показывают рост спроса
Если смотреть только на данные IBC Real Estate, можно решить, что весь рынок складской занятости сокращается. Но данные других площадок показывают более сложную картину.
Например, совместное исследование «Авито Работы» и ПЭК по итогам первых пяти месяцев 2026 года фиксировало высокий спрос на линейный персонал в логистике. В отдельных регионах число предложений для работников складов увеличивалось: в Хабаровском крае — на 40%, Приморском — на 33%, Якутии — на 19%.
А среднее зарплатное предложение линейному складскому персоналу по данным «Авито Работы» выросло на 45% год к году — до 102 791 рубля в месяц.
Это не означает, что одно исследование ошибается, а другое — нет. Они измеряют разные части рынка. IBC Real Estate анализирует в первую очередь Московский складской рынок и конкуренцию работодателей за сотрудников на складских объектах. «Авито Работа» видит объявления своей платформы по России, включая регионы, профессии и различные форматы занятости.
Кроме того, период исследования отличается. Поэтому цифры 5% и 45% нельзя просто поставить рядом и сделать вывод, что кто-то неправильно посчитал зарплаты. Гораздо важнее общий сигнал: рынок перестал двигаться одинаково во всех сегментах.
Особенно хорошо чувствует себя временная занятость
Это, пожалуй, самый интересный тренд 2026 года. Постоянный массовый найм может сокращаться, а количество коротких смен и предложений подработки одновременно расти.
Например, «Авито Подработка», где компании размещают отдельные смены и краткосрочные задания, весной фиксировала значительный рост числа предложений на складах, а в отдельных месяцах работников складов называла одной из самых быстрорастущих категорий временной занятости.
По итогам III квартала «Авито Работа» сообщала, что общий индекс конкуренции на рынке вырос до 9,8 соискателя на одного работодателя — на 10% год к году. Аналитики связывали это прежде всего с более сдержанным наймом компаний, а не с резким появлением большого количества свободных работников.
При этом количество предложений с вахтовым графиком в складской логистике выросло на 6%.
Получается любопытный сдвиг. Работодатель может не хотеть держать дополнительный постоянный штат круглый год, но ему все равно нужны люди на сезонный пик, конкретный проект, запуск нового направления или период повышенной загрузки. Поэтому вместо десяти постоянных вакансий может появляться двадцать предложений отдельных смен. Для работника эти два рынка выглядят совершенно по-разному.
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«Дефицит» людей все равно не исчез
«Остывание» рынка тоже не стоит воспринимать буквально. По данным опроса NF GROUP среди логистических операторов, осенью 2026 года 83% респондентов все еще называли дефицит персонала одним из основных факторов, влияющих на стоимость логистических услуг.
IBC Real Estate также отмечает, что значительная часть вакансий сохраняется из-за высокой текучести персонала. Складская работа физически сложная. Люди часто меняют объекты, уходят к конкуренту из-за разницы в ставке, графике или расположении, не выдерживают темпа либо рассматривают склад как временную работу.
Поэтому снижение кадровой напряженности не означает, что работодателю теперь достаточно разместить одно объявление и утром очередь кандидатов будет стоять у проходной. Скорее исчезает экстремальный дефицит, когда любое расширение бизнеса упиралось прежде всего в невозможность найти людей.
Что это означает для человека, который ищет работу на складе
Первое изменение — выбора вакансий на отдельных локальных рынках действительно может стать меньше. Особенно если человек ищет только постоянное трудоустройство рядом с домом, на одну конкретную должность и с определенным графиком. Но это пока не означает падения ставок.
Работодатели скорее перестают бесконечно увеличивать зарплату ради закрытия любого свободного места. Поэтому становится важнее смотреть на всю экономику вакансии. Например, предложение 115 тыс. рублей в месяц далеко от дома может оказаться хуже вакансии на 100 тыс. с бесплатным транспортом и питанием.
При вахте нужно отдельно считать проживание, питание, дорогу, длительность смены и реальное количество оплачиваемых дней. То есть рынок постепенно возвращает соискателю необходимость сравнивать не максимальную цифру в объявлении, а реальные условия.
Работодателю тоже рано расслабляться
Если конкуренция за сотрудников стала немного ниже, это не означает, что можно снова публиковать объявления без ставки, графика и условий. Складской персонал стал гораздо мобильнее. Люди сравнивают несколько объектов, переходят между постоянной работой, вахтой и подработкой и довольно быстро реагируют на разницу в оплате.
Кроме того, рекрутинговые агентства остаются крупнейшим источником спроса на складской персонал: по данным IBC Real Estate, на них приходится около 23% открытых вакансий, еще 21% формируют продуктовые ритейлеры.
Это показывает, что массовый подбор никуда не исчез. Просто теперь он чаще становится инструментом под конкретную потребность, а не постоянным расширением штата.
Что будет дальше
Последние данные по складской недвижимости пока не дают оснований ожидать мгновенного возвращения к кадровой гонке 2023–2024 годов. За девять месяцев 2026 года спрос на складские площади в России остается на 22% ниже прошлогоднего. Правда, в третьем квартале рынок уже заметно оживился: объем сделок оказался в 1,8 раза выше, чем во втором квартале. Но относительно третьего квартала 2025 года он все равно был ниже на 14,2%.
То есть рынок не остановился. Он скорее перешел из режима бурного расширения в режим более осторожного роста. Для занятости это означает примерно то же самое. Постоянных вакансий может быть меньше, компании будут внимательнее относиться к численности штата, а зарплаты — расти значительно медленнее.
При этом сезонные пики, вахта, подработка, новые распределительные центры и отдельные дефицитные профессии продолжат создавать спрос на людей.
Главное
Складской рынок действительно остывает, но фраза «складские вакансии исчезают» была бы слишком сильным упрощением.
Исследования IBC Real Estate показывают заметное снижение кадровой напряженности: от 0,3–0,7 вакансии на 1 тыс. кв. м складов в 2023 году до 0,04–0,09 в 2026-м. Одновременно спрос бизнеса на складские площади за январь–сентябрь 2026 года сократился на 22% по стране, по данным Bright Rich.
Но зарплаты не пошли вниз. В Московском регионе среднее предложение складскому персоналу достигло 115,4 тыс. рублей в месяц, хотя темп роста снизился примерно до 5% в год. Быстрее рынка дорожают отдельные квалифицированные позиции — например, водители погрузочной техники.
Одновременно данные «Авито Работы» показывают рост спроса в отдельных регионах и сегментах, особенно во временной и вахтовой занятости.
Поэтому точнее говорить не о кризисе складской занятости, а о конце периода, когда практически любой новый склад автоматически означал сотни новых постоянных вакансий и новую зарплатную гонку.
Для работников это значит, что сравнивать предложения придется внимательнее. Для бизнеса — что людей стало немного легче находить, но дешевой и полностью доступной рабочей силы на рынке по-прежнему не появилось.