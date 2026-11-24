В большинстве случаев — да. Но многое зависит от того, как оформлена работа и что именно работодатель обещал в документах.

Трудовой кодекс разделяет дорогу на вахту на несколько участков. Доставку от места нахождения работодателя или установленного пункта сбора до объекта и обратно компания обязана обеспечить за свой счет. А расходы на поездку от дома до пункта сбора компенсируются по другим правилам.

При этом стоимость билета — не единственная выплата, связанная с дорогой. За определенные дни в пути работнику также положены оплата по тарифной ставке и вахтовая надбавка.

Разбираемся, кто за что платит, какие документы должны быть у работодателя и почему обещание «дорога за наш счет» стоит уточнять еще до выезда.