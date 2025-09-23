Обыск в офисе. Что делать обычному работнику

Не надо геройствовать и спасать работодателя. Не надо поедать документы на скорость, не надо запираться в туалете и смывать раздробленные флешки с информацией. Обыск, в первую очередь, — это проблема работодателя, пусть он и решает её силами специально обученных и компетентных людей.

Но и топить работодателя, во всём способствуя полиции или других ведомств — тоже не надо. Если директора посадят и компанию закроют — придётся искать новую работу. Это не в ваших интересах.

Поведение должно быть законным и нейтральным. Цели: не создать проблем себе, не создать проблем компании и, по возможности, побыстрее свалить из офиса.

Давайте разберёмся, как это выглядит на конкретных действиях. Чтобы не путаться, дальше по тексту работники — это работники организации, в которую пришли с обыском. Сотрудники — это сотрудники полиции или другого ведомства, которые этот обыск проводят.