Обыск в офисе. Что делать обычному работнику

Не надо геройствовать и спасать работодателя. Не надо поедать документы на скорость, не надо запираться в туалете и смывать раздробленные флешки с информацией. Обыск, в первую очередь, — это проблема работодателя, пусть он и решает её силами специально обученных и компетентных людей.
Но и топить работодателя, во всём способствуя полиции или других ведомств — тоже не надо. Если директора посадят и компанию закроют — придётся искать новую работу. Это не в ваших интересах.
Поведение должно быть законным и нейтральным. Цели: не создать проблем себе, не создать проблем компании и, по возможности, побыстрее свалить из офиса.
Давайте разберёмся, как это выглядит на конкретных действиях. Чтобы не путаться, дальше по тексту работники — это работники организации, в которую пришли с обыском. Сотрудники — это сотрудники полиции или другого ведомства, которые этот обыск проводят.
Не оказывать физическое сопротивление
Обыск может начаться в формате «маски-шоу» с вооружёнными людьми в масках и криками «Всем оставаться на местах!». Полезно и безопасно действительно оставаться на месте и выполнять другие указания: стоять руками в стену, лежать лицом в пол, не стоять на проходе и так далее.
Обычным сотрудникам, которые не в масках, тоже мешать не стоит. Не надо хватать их за руки, прикасаться к ним и вообще делать резкие движения. При неудачном варианте любое противодействие может быть квалифицировано как насилие в отношении представителя власти и создать уголовное дело лично для вас.
Пойти в туалет, уйти из офиса — можно, если отпустят
Иногда обыск процессуально оформляется не как обыск, а как обследование помещений. Это другое действие с меньшим объемом полномочий у сотрудников.
Например, при обыске-обыске следователь праве запретить всем присутствующим покидать помещение, а при обследовании — не вправе. Но на практике границы между этими действиями стираются и на обследовании часто запрещают то, что можно запрещать только на обыске.
На практике даже в рамках обыска-обследования могут запретить покидать офис и даже выходить в туалет или разрешить, но только под конвоем.
В идеале работников, не уполномоченных участвовать в обыске на основании доверенности — то есть почти всех — должны отпустить домой. Но бывает, что не отпускают, следствие держит всех в офисе для давления и недопущения утечки информации.
Отдать телефон — обязан, назвать пароль — нет
В ходе обыска сотрудники вправе изъять телефон, то есть вы обязаны его отдать. Изъятие должно быть отражено в протоколе. Если на момент изъятия телефон находится «при вас» (в руке, в кармане, в сумке на плече) — это называется личным обыском, для его проведения никаких дополнительных документов не нужно, достаточно так же отразить в протоколе обыска, но немного в другой формулировке.
Но сообщать пароль от своего телефона или вводить его вы не обязаны. Если введёте — сотрудники получат доступ ко всей информации, которая там есть, и смогут использовать её против вас или против работодателя.
Пытаться сломать или уничтожить телефон — не надо. Это может быть квалифицировано как воспрепятствование осуществлению предварительного следствия — ст. 294 УК (там много тонких моментов, про них в другой раз). Статья небольшой тяжести, но всё равно, зачем она вам.
Рабочий компьютер — выключить
Для работодателя и чаще всего для вас тоже лучше всего, если ваш рабочий компьютер будет выключен или заблокирован. Если обстоятельства позволяют, выключить/заблокировать компьютер будет разумным шагом.
Обязанности сообщать пароль от компьютера тоже нет. Ломать его тоже не надо — тут всё, как с телефоном.
Открывать дверь, шкаф, сейф — не надо
При проведении обыска сотрудники праве вскрывать любые помещения, ломать двери, взламывать сейфы. Но если обыск проходит не в процессуальном формате обыска, а в порядке обследования помещений — ломать нельзя, можно только просить открыть (на практике всё равно иногда ломают).
Если на обследовании вы открыли сейф по просьбе сотрудника, то документы оттуда станут доказательствами в деле. А если б не открыли — есть вероятность, что его не стали б его ломать и этих доказательств бы не было.
«Я не уполномочен» или «Нет ключей» — нормальные ответы для рядового работника на просьбу что-то открыть или дать посмотреть.
Решение открыть — это не решение уровня рядового работника. Это решение уровня выше. Не надо его принимать вместо руководства.
Отвечать на вопросы и давать объяснения — не надо
Обязанность отвечать на вопросы есть только в одном случае — если вас вызвали на допрос в качестве свидетеля (но и тут можно не отвечать на вопросы против себя и близких). Отвечать на вопросы при других процессуальных форматах вы не обязаны.
Для проведения допроса свидетеля нужно вызвать его повесткой. Если вам не вручили повестку — это не допрос, на вопросы можно не отвечать.
Перегибать и отказываться, например, назвать своё имя тоже не стоит, к хорошим результатам это не приводит. Наиболее корректный вариант:
Меня зовут Иванов Пётр Петрович, я старший менеджер отдела логистики. Показания давать желаю после консультации с адвокатом
Обычно после этой фразы сотрудники теряют к вам интерес и переключаются на кого-то другого.
Протокол обыска — не надо, если вас не затронуло
В норме рядовой работник не должен иметь никакого отношения к составлению этого документа.
Но если ситуация затронула вас лично — например, изъяли ваш телефон, применили к вам физическую силу — то вы вправе написать соответствующее заявление в протоколе.
Это нужно сделать обязательно. Если не сделать, то в последующем доказать, что это нарушение имело место, скорее всего, не удастся.
Что писать? Как было — так и пишите:
У бухгалтера Васильевой Василисы Васильевны меня изъят телефон модели … emei … с сим-картой с абонентским номером …
Сотрудник полиции, который отказался представиться, одетый в синие джинсы и белую футболку, лысый, рост высокий, на правом предплечье шрам, нанес мне удар кулаком в подбородок.
В следующей статье напишу, что делать, если вы не просто работник, а руководитель.
Комментарии1
Интересная статья, спасибо! Ждем продолжения!