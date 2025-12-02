Роль главбуха при растрате: соисполнитель или пособник?

Дело было так. Директор, зав. складом и начальник торгового отдела по левым документам вывозили лекарства и другие медицинские товары со склада и перепродавали их на сторону. Всего продали на 21,5 млн.

Главбух помогала скрывать следы — давала указания своим подчиненным бухгалтерам, вносить искажённые сведения в первичные документы и программу складского учета. Рядовые бухгалтеры о хищениях не знали — так установлено приговором. В реальности, может быть, и знали, но их удалось вывести из-под удара.

Директор получил 7,5 лет реально (больше ожидаемого, но речь о медицинских товарах в ЛНР в непростое время), главбух — 4 года условно (это мягко), остальные тоже отделались условными сроками.

Верховный Суд разбирался, насколько глубоко соучастие главбуха. Нижестоящие суды решили, что главбух — полноценный соисполнитель, то есть равен по значимости остальным соучастникам.

Верховный с этим не согласился, потому что имущество непосредственно главбуху не вверялось и у него нет полномочий по распоряжению вверенным имуществом. Это обязательные элементы для субъекта этого преступления, их у главбуха нет, поэтому он не может считаться соисполнителем.

Действия главбуха тянут только на роль пособника — это и будет правильная квалификация действий главбуха. Пособник — менее значимая фигура, чем исполнитель, поэтому переквалификация роли влечёт смягчение наказания. Верховный Суд снизил его до 3,5 лет условно.

В этом деле практический эффект незначительный — между 4 и 3,5 условного срока разницы почти нет.

Но в других делах разница в статусе пособника или полноценного соисполнителя может означать разницу между реальным сроком и условным, между тюрьмой и свободой.

Определение №129- УД25-7-К2 от 19.11.2025

