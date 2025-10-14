Ограничения для проведения исследований товарных рынков: что изменится с 01.03.2026
С 01.03.2026 ограничены правомочия иностранных лиц по исследованию товарных рынков. Так, с указанной даты организаторы исследований товарных рынков по общему правилу — это исключительно российские компании, осуществляющие деятельность по исследованию товарных рынков в качестве основного вида деятельности (далее — «организаторы исследований»), которые обязаны соблюдать ряд требований, среди которых:
соблюдать требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа;
осуществлять, помимо прочего, запись, хранение и извлечение информации, полученной в рамках исследований, с использованием баз данных, находящихся на территории России;
размещать на территории России технические средства, используемые для исследований товарных рынков;
предоставлять сведения и документы по запросу уполномоченного органа;
не допускать исполнения решений иностранных государств, объединений, союзов и организаций, связанных с введением санкций в отношении России, российских граждан и компаний;
не использовать недостоверные данные о структуре товарного рынка в России, а также не размещать такие данные и не создавать условий для их размещения в сети Интернет.
Если иное не предусмотрено международным договором России, с 01.03.2026 следующие категории лиц не вправе осуществлять деятельность по исследованию товарных рынков:
Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация;
Иностранное юридическое лицо;
Российская компания, доля иностранного участия в уставном капитале которой составляет более 20%;
Иностранный гражданин;
Лицо без гражданства;
Гражданин России, имеющий гражданство другого государства.
Вышеперечисленные лица не вправе прямо или косвенно владеть более чем 20% долей (акций) в уставном капитале организатора исследований, управлять ими, а также определять принимаемые им решения. В случае нарушения данного требования такие лица обязаны осуществить отчуждение долей (акций) таким образом, чтобы их размер не превышал 20%. При этом принадлежащие указанным лицам голоса до такого отчуждения учитываются при определении кворума и подсчете голосов общего собрания участников (членов, акционеров) организатора исследований в пределах, не превышающих 20% участия в уставном капитале общества.
Организаторы исследований обязаны не позднее 15.05.2026 представить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (будет определен позднее) сведения и документы о соответствии деятельности организатора исследований установленным выше требованиям. Эти требования не распространяются на следующих лиц:
Организаторы исследований, чья выручка (включая выручку их группы лиц) за последний календарный год не превышает 800 млн рублей;
Лица, осуществляющие исследование товарных рынков исключительно в собственных интересах или в интересах своей группы лиц, при условии, что результаты исследований не передаются третьим лицам;
Лица, проводящие исследование товарных рынков по заказу органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных им организаций;
Лица, осуществляющие исследование товарных рынков в соответствии с нормативными правовыми актами с использованием информации из государственных информационных систем.
Если деятельность вашей компании может быть связана с исследованием товарных рынков, рекомендуется определить, относится ли компания к организаторам исследований товарных рынков, распространяются ли на неё установленные исключения, при необходимости до 01.03.2026 уменьшить долю участия до 20% в уставном капитале организатора исследований и предоставить до 15.05.2026 в уполномоченный орган необходимые сведения и документы о соответствии деятельности организатора исследований. С учетом специфики регулирования и возможных правовых рисков рекомендуется обращаться к профессионалам за содействием в разрешении данных вопросов.
