Ограничения для проведения исследований товарных рынков: что изменится с 01.03.2026

В июле был принят Федеральный закон № 351-ФЗ, устанавливающий требования к организации и осуществлению деятельности по исследованию товарных рынков. Под такой деятельностью понимается оказание услуг по обработке и (или) анализу данных о структуре товарных рынков в России (например, данных о ценах на товары, динамике расходов на товары и т. п.).

С 01.03.2026 ограничены правомочия иностранных лиц по исследованию товарных рынков. Так, с указанной даты организаторы исследований товарных рынков по общему правилу — это исключительно российские компании, осуществляющие деятельность по исследованию товарных рынков в качестве основного вида деятельности (далее — «организаторы исследований»), которые обязаны соблюдать ряд требований, среди которых:

соблюдать требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа;

осуществлять, помимо прочего, запись, хранение и извлечение информации, полученной в рамках исследований, с использованием баз данных, находящихся на территории России;

размещать на территории России технические средства, используемые для исследований товарных рынков;

предоставлять сведения и документы по запросу уполномоченного органа;

не допускать исполнения решений иностранных государств, объединений, союзов и организаций, связанных с введением санкций в отношении России, российских граждан и компаний;

не использовать недостоверные данные о структуре товарного рынка в России, а также не размещать такие данные и не создавать условий для их размещения в сети Интернет.

Если иное не предусмотрено международным договором России, с 01.03.2026 следующие категории лиц не вправе осуществлять деятельность по исследованию товарных рынков:

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация; Иностранное юридическое лицо; Российская компания, доля иностранного участия в уставном капитале которой составляет более 20%; Иностранный гражданин; Лицо без гражданства; Гражданин России, имеющий гражданство другого государства.

Вышеперечисленные лица не вправе прямо или косвенно владеть более чем 20% долей (акций) в уставном капитале организатора исследований, управлять ими, а также определять принимаемые им решения. В случае нарушения данного требования такие лица обязаны осуществить отчуждение долей (акций) таким образом, чтобы их размер не превышал 20%. При этом принадлежащие указанным лицам голоса до такого отчуждения учитываются при определении кворума и подсчете голосов общего собрания участников (членов, акционеров) организатора исследований в пределах, не превышающих 20% участия в уставном капитале общества.

Организаторы исследований обязаны не позднее 15.05.2026 представить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (будет определен позднее) сведения и документы о соответствии деятельности организатора исследований установленным выше требованиям. Эти требования не распространяются на следующих лиц:

Организаторы исследований, чья выручка (включая выручку их группы лиц) за последний календарный год не превышает 800 млн рублей;

Лица, осуществляющие исследование товарных рынков исключительно в собственных интересах или в интересах своей группы лиц, при условии, что результаты исследований не передаются третьим лицам;

Лица, проводящие исследование товарных рынков по заказу органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных им организаций;

Лица, осуществляющие исследование товарных рынков в соответствии с нормативными правовыми актами с использованием информации из государственных информационных систем.

Если деятельность вашей компании может быть связана с исследованием товарных рынков, рекомендуется определить, относится ли компания к организаторам исследований товарных рынков, распространяются ли на неё установленные исключения, при необходимости до 01.03.2026 уменьшить долю участия до 20% в уставном капитале организатора исследований и предоставить до 15.05.2026 в уполномоченный орган необходимые сведения и документы о соответствии деятельности организатора исследований. С учетом специфики регулирования и возможных правовых рисков рекомендуется обращаться к профессионалам за содействием в разрешении данных вопросов.