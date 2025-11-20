Налоговая реформа 2026 принята: разбор ключевых изменений

2. Патентная система (ПСН): компромисс для розницы и перевозок

Здесь одна из главных интриг реформы разрешилась в пользу малого бизнеса. Вопреки первоначальным опасениям, что ПСН для самых массовых видов деятельности — розничной торговли и грузоперевозок — могут отменить, их сохранили.

Бизнес-сообщество, включая «Опора России», активно настаивало на сохранении патента, аргументируя это тем, что его отмена приведет к массовому уходу «в тень» мелких предпринимателей, для которых переход на УСН с НДС является непосильной административной задачей.

Новые правила игры: синхронизация с НДС

Сохранение патента — это компромисс. «Потолок» доходов по нему теперь будет не фиксированным (как было 60 млн ₽), а плавающим, и он жестко привязан к новым порогам для освобождения от НДС:

2026 год: лимит дохода — 20 млн ₽

2027 год: лимит дохода — 15 млн ₽

С 2028 года: финальный лимит — 10 млн ₽

При этом стоимость самого патента для бизнеса только повышается.

Например, стоимость патента для перевозок в 2025 в МО = 76 724 руб.

А вот цены на 2026 год пока не опубликованы (patent.nalog.ru/info/), но с большой вероятностью они будут скорректированы в большую сторону: сочетание новых лимитов и инфляционного роста всегда ведет к подорожанию.

Пример расчета стоимости патента для перевозок на 2025 год

Что это значит на практике?

Патент окончательно становится режимом для микробизнеса. Если раньше ИП мог иметь небольшой магазин или несколько грузовиков с годовым оборотом в 40-50 млн, оставаясь на ПСН, то теперь такая модель становится нежизнеспособной.

Пример: небольшой магазин у дома. У ИП Сидорова продуктовый магазин с выручкой 18 млн ₽ — на патенте он спокойно работает весь 2026 год. Но если выручка не снизится, с 2027-го патент ему больше не светит.

У перевозчика ИП на одной «Газели» (выручка 4 млн) большой головной боли не будет: он останется на патенте и просто будет закладывать в бюджет не только налог, но и всё более дорогую стоимость самого патента.

Что я думаю?

Сохранение патента для розницы и перевозок — безусловный плюс. Но снижение лимитов — это четкий сигнал, что государство больше не хочет видеть на этом спецрежиме компании, которые де-факто уже выросли из «микроштанишек». Для ИП с оборотом 10-20 млн 2025-2027 гг. — это время не для расслабления, а для стратегического планирования. Нужно либо готовиться к переходу на более сложную систему налогообложения, либо пересматривать бизнес-модель, чтобы оставаться в рамках новых, более жестких лимитов.