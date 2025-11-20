Налоговая реформа 2026 принята: разбор ключевых изменений

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и основатель S4 Consulting. Мы изучили все поправки и рассказываем, что это значит для вас на практике.
1. НДС для малого бизнеса: отсрочка, а не отмена
Это главная и самая обсуждаемая уступка, которой добился бизнес. Вместо резкого введения НДС для всех на УСН с оборотом выше 60 млн, власти согласились на плавный трехлетний переход.
Как будет:
С 2026 года: плательщиками НДС станут те, чей доход за 2025 год превысит 20 млн рублей.
С 2027 года: планка снизится до 15 млн рублей.
С 2028 года: финальный порог — 10 млн рублей.
Что я об этом думаю?
Это тактическая победа бизнеса. Вместо шоковой терапии мы получили время на адаптацию. Но ключевое слово здесь — «адаптация». Это не отмена НДС, а отсрочка неизбежного.
2. Патентная система (ПСН): компромисс для розницы и перевозок
Здесь одна из главных интриг реформы разрешилась в пользу малого бизнеса. Вопреки первоначальным опасениям, что ПСН для самых массовых видов деятельности — розничной торговли и грузоперевозок — могут отменить, их сохранили.
Бизнес-сообщество, включая «Опора России», активно настаивало на сохранении патента, аргументируя это тем, что его отмена приведет к массовому уходу «в тень» мелких предпринимателей, для которых переход на УСН с НДС является непосильной административной задачей.
Новые правила игры: синхронизация с НДС
Сохранение патента — это компромисс. «Потолок» доходов по нему теперь будет не фиксированным (как было 60 млн ₽), а плавающим, и он жестко привязан к новым порогам для освобождения от НДС:
2026 год: лимит дохода — 20 млн ₽
2027 год: лимит дохода — 15 млн ₽
С 2028 года: финальный лимит — 10 млн ₽
При этом стоимость самого патента для бизнеса только повышается.
Например, стоимость патента для перевозок в 2025 в МО = 76 724 руб.
А вот цены на 2026 год пока не опубликованы (patent.nalog.ru/info/), но с большой вероятностью они будут скорректированы в большую сторону: сочетание новых лимитов и инфляционного роста всегда ведет к подорожанию.
Что это значит на практике?
Патент окончательно становится режимом для микробизнеса. Если раньше ИП мог иметь небольшой магазин или несколько грузовиков с годовым оборотом в 40-50 млн, оставаясь на ПСН, то теперь такая модель становится нежизнеспособной.
Пример: небольшой магазин у дома. У ИП Сидорова продуктовый магазин с выручкой 18 млн ₽ — на патенте он спокойно работает весь 2026 год. Но если выручка не снизится, с 2027-го патент ему больше не светит.
У перевозчика ИП на одной «Газели» (выручка 4 млн) большой головной боли не будет: он останется на патенте и просто будет закладывать в бюджет не только налог, но и всё более дорогую стоимость самого патента.
Что я думаю?
Сохранение патента для розницы и перевозок — безусловный плюс. Но снижение лимитов — это четкий сигнал, что государство больше не хочет видеть на этом спецрежиме компании, которые де-факто уже выросли из «микроштанишек». Для ИП с оборотом 10-20 млн 2025-2027 гг. — это время не для расслабления, а для стратегического планирования. Нужно либо готовиться к переходу на более сложную систему налогообложения, либо пересматривать бизнес-модель, чтобы оставаться в рамках новых, более жестких лимитов.
3. Банковские услуги: скрытый налог в 22 % для всех
Это одна из самых незаметных, но болезненных поправок для бизнеса. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 15 ноября окончательно отклонил предложение сохранить льготу по НДС для ряда банковских операций.
Что именно теряет льготу?
Речь идет о поправках в подпункт 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Закон переклассифицирует часть банковских услуг с целью расширить налоговую базу. Это означает, что некоторые бизнес-процессы, связанные с картами и платежами, станут дороже на величину НДС.
Что переходит на НДС: Три группы услуг, которые введут в облагаемый оборот:
Обслуживание банковских карт — комплекс услуг по управлению, поддержке и обслуживанию карт (и для юрлиц, и для физических лиц);
Эквайринг — услуги по организации расчетов через платежные карты (когда покупатели платят картой в магазине или онлайн);
СБП-переводы (система быстрых платежей) — переводы денег между счетами через СБП.
Что остается без изменений, без НДС: Открытие и ведение банковских счетов — для организаций и физических лиц, включая счета для расчетов по картам. Эта услуга останется без НДС, как и раньше.
Почему это важно и кто за это заплатит?
Центральный Банк выступал категорически против этой меры. Позиция регулятора была в том, что это приведет к росту издержек для конечных потребителей и замедлит развитие безналичных платежей. Однако, как мы видим, поправка прошла.
Платить за это будет бизнес, а в конечном итоге — все мы, потребители.
На примере эквайринга:
Представьте, что сегодня вы как ритейлер платите банку комиссию за прием карт в размере 2% от оборота. Эта услуга была освобождена от НДС.
Как будет с 2026 года: Банк будет обязан начислить на стоимость своей услуги НДС по ставке 22 %. То есть, к комиссии в 2% прибавится еще 22 % налога.
Расчет: 2% (комиссия) * 1,20 (НДС) = 2,4% (новая комиссия).
Рост комиссии на 0,4 процентных пункта может показаться незначительным, но для розничного бизнеса с оборотом в десятки и сотни миллионов рублей и низкой маржинальностью это выливается в огромные дополнительные расходы.
Что я об этом думаю?
Это классический пример «скрытого» налога. Формально его платит банк, но по факту он будет полностью переложен на плечи бизнеса через увеличение тарифов. А бизнес, в свою очередь, заложит эти издержки в конечную цену товаров и услуг. Поэтому утверждение, что стоимость услуг вырастет на 22 % — абсолютно справедливо. Для любой компании, принимающей безналичные платежи, это означает прямое снижение рентабельности, которое нужно учитывать в бюджете на 2026 год уже сейчас.
4. Льготы по НДС для ИТ-компаний сохранят
Этот вопрос вызвал едва ли не самый мощный резонанс среди профессионального сообщества, когда в процессе подготовки реформы федеральные законодатели предложили отменить льготу по НДС для продажи исключительных прав на ПО из реестра отечественного софта. Реакция ИТ-рынка была моментальной — бизнес и отраслевые эксперты напомнили, что срыв этой льготы отбросит весь рынок легального софта как минимум на десятилетие назад: массовое удорожание, отток системных интеграторов и разработчиков, рост теневого сектора.
Как будет:
После доработки документа спорную поправку исключили из финальной редакции.
Это означает: пункты 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ остались без изменений.
Все ПО, которое внесено в реестр отечественного софта, как и раньше, реализуется без НДС — и по «коробочной» модели, и через интернет.
Подробный справочник по льготируемому ПО и условиям — на сайте Минцифры (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/).
Но остаться в списке льготников — не просто «галочка в анкете». Фактически для производителя ПО попадание в реестр — целый проект. Требования к заявке прописаны постановлением №1236, но на деле процесс сложнее, чем кажется. Около 80% документов — это внутренние бумаги компании, которые оформляются в свободной форме, и именно в них чаще всего случаются ошибки или недочеты. Каждый продукт требует своего перечня и нюансов — где-то может не «биться» информация между реестрами (например, директор сменил паспорт, а данные в ФНС еще не обновились), либо стандартные шаблоны документов не подходят под специфику конкретного бизнеса.
Что я об этом думаю?
Это безусловная победа здравого смысла. Если бы государство пошло на поводу у фискального интереса и убрало льготу, издержки легального бизнеса и потребителей выросли бы мгновенно, и рынок бы просто ушёл в тень. Сохранение нулевой ставки по НДС для российского софта поддерживает отечественные разработки и снижает риск роста пиратства.
Но важно: чтобы пользоваться этой защитой, нужно не только создать продукт — но и пройти путь по реестру быстро и без потерь. Грамотная подготовка заявки и знание нюансов подачи заявки экономят и деньги, и время, и нервы.
История из нашей практики:
Мы знаем специфику работы экспертов Минцифры: они перегружены, и если документ сложный или логика неочевидна, риск отказа возрастает. Поэтому мы выработали подход, который исключает метод «проб и ошибок»:
Адаптация шаблонов. Мы используем собственную базу проверенных шаблонов документации, которые понятны экспертам и не вызывают лишних вопросов.
Работа с техписателями. Мы не просто загружаем файлы клиента, а вычитываем их профессиональным взглядом. Даем техническим писателям четкие референсы и помогаем расставить акценты так, чтобы проверяющий сразу увидел: продукт соответствует заявленному классу ПО.
«Продажа» заявки эксперту. В графу «Иные документы» мы намеренно загружаем дополнительные материалы, которые снимают неочевидные вопросы и показывают продукт с лучшей стороны.
Результат:
Благодаря такой дотошности и системе премодерации клиент прошел экспертизу с первого раза. Продукт был успешно включен в Реестр Российского программного обеспечения, и компания подтвердила свое право на налоговую льготу без потери времени.
5. Отказ от льготного режима НДС
Описание:
В России продолжает действовать особый порядок, при котором некоторые компании могут временно применять пониженные ставки НДС — 5% или 7% вместо стандартных 20%. Это актуально для определенных видов деятельности и региональных инвестиционных проектов. Однако до сих пор выйти из этого режима было довольно сложно — для перехода к обычной ставке должно было пройти 3 года с момента выбора спецставки.
Как будет:
Теперь появилась простая опция: если компания решила, что ей выгоднее платить стандартный НДС (обычно это связано с расширением бизнеса, работой с партнерами по обычным ставкам, ростом экспортных/импортных операций), можно отказаться от пониженной ставки уже через четыре квартала — меньший срок, больше гибкости.
Что я об этом думаю?
Простое и разумное послабление. Есть ситуации, когда льготная ставка тормозит развитие: например, вы договариваетесь о крупном контракте, а вашему партнеру нужна стандартная ставка НДС для зачёта. Теперь принимать решения в пользу роста или новой бизнес-модели стало проще.
6. Страховые взносы: скрытый удар по МСП
Описание:
В 2026 году правила игры для малого и среднего бизнеса в части страховых взносов были заметно ужесточены. Ранее почти все МСП (кроме микроскопических) могли пользоваться льготным тарифом 15% «с первой тысячи» выплат своим сотрудникам, что обеспечивало большую гибкость в выплатах и легализации заработных плат.
Теперь пониженный тариф 15% сохраняется только для части выплат — а именно, свыше предельной величины. Предельная сумма в 2026 г. – 2 979 тыс. руб. На всё, что «внутри предельной», ставка — стандартные 30%.
Как будет:
Для большинства МСП: 30% - ставка до предельной величины, 15% — ставка свыше предельной величины. Пример: Сумма страховых взносов для ЗП = 3 000 000 руб. / год/ 1 сотрудник: 2 979 000 х 30% + 21 000 х 15,1% = 896 871 руб.
Для общепита: формула не меняется — льгота 15% действует лишь на выплаты сверх 1,5×МРОТ (см. п. 13.1 ст. 427 НК РФ).
Для обрабатывающих производств: особо льготный тариф 7,6% на «верхушку» выплат сверх 1,5×МРОТ c резервом для фирм, где больше 70% дохода — от основного «правильного» ОКВЭД (по распоряжению правительства).
Для ИТ-компаний с аккредитацией Минцифры: 15% — с выплат в рамках предельной базы, 7,6% — с выплат сверх предельной базы.
Для ИТ-компаний с резиденством Сколково: 30% — с выплат в рамках предельной базы, 15% — с выплат сверх предельной базы.
Миксовать льготы ИТ-сектора будет возможно только до 31.12.2025, далее с 01.01.2026 г. надо выбрать 1 коридор по льготам.
Что я об этом думаю?
Для бизнеса с белыми зарплатами (особенно в сфере услуг, ритейле, на складах) налоговая нагрузка заметно вырастет. Налоговики делают ставку на рост «белых» выплат, а предприниматели — скорее на оптимизацию штата и дробление кадров. Одно очевидно: новое правило будет серьезно давить на прибыль многих МСП.
Пример/кейс:
У ИП Васильева три сотрудника, каждый получает по 20 000 руб. (примерно федеральный МРОТ-2025). Раньше с этих сумм платил взносы по 15%, теперь — с первых 20 000 с каждого сотрудника придется платить по 30%. С остальной суммы (если она будет) — пониженная ставка. Это увеличит годовые траты на фонд оплаты труда как минимум на 10-13%.
7. АУСН: эксперимент продолжается
Предложения по расширению автоматизированной УСН (увеличение лимита по сотрудникам до 15 человек) были отклонены.
Как будет:
Доступна только компаниям с оборотом до 60 млн ₽ и максимум 5 сотрудниками.
География не изменилась: Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан.
Добавлена Калининградская область и планируется добавление Самарской области.
Детали: Режим пока доступен в 4 регионах (Москва, МО, Калужская область, Татарстан) с теми же лимитами: доход до 60 млн ₽, до 5 сотрудников.
Перечень уполномоченных банков представлен на сайте ФНС — Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) | ФНС России (https://ausn.nalog.gov.ru).
Кейс из практики:
У нас был клиент на АУСН. Ради удобства он перешел на АУСН, но довольно быстро столкнулся с неправильными расчетами зарплат работникам (автоматизация считала только НДФЛ 13% и не умела считать НДФЛ 15%, сотрудники были недовольны тем, что надо самостоятельно оплачивать 2% в бюджет, работодатель же дорожил сотрудниками), и разночтения в отчетах вызывали тревогу каждый месяц. В итоге предприниматель обратился к нам за аудитом — и выяснил, что автоматизация не избавляет от необходимости все перепроверять вручную.
8. Расходы на УСН: больше свободы
Перечень расходов на УСН «Доходы минус расходы» станет открытым. Это приближает его к правилам налога на прибыль.
Детали: Сейчас список расходов в статье 346 НК РФ является закрытым. Новая редакция позволит учитывать любые экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты.
9. Ответственность за несдачу НДС декларации
В 2026 году для предпринимателей, впервые переходящих на НДС, будет действовать мораторий на штрафы за несвоевременную сдачу декларации. Мера нужна для «мягкой посадки» — ошибок на старте боятся и бухгалтера, и собственники.
Как будет:
Мораторий — только за 2026 год, только на штрафы.
Сам налог и пени за просрочку платить все равно придется.
Что я об этом думаю?
Это разумная поддержка: большинство новых плательщиков пугаются штрафов больше самого налога. Мораторий даст возможность освоиться в процессах и минимизировать стресс.
По опыту, новички на НДС чаще всего ошибаются именно в сроках и формах декларации. Теперь критических последствий в первый год не будет — есть шанс в спокойном режиме выстроить учёт.
10. Сроки уплаты налогов. Правило переноса сроков с выходных дней сохраняется.
Что это значит: Здесь все по-старому, просто следите за календарем.
11. Расчет пеней: льготный порядок остается
До конца 2026 года продлен льготный порядок расчета пеней (1/300 ставки ЦБ за весь период просрочки).
12. НДФЛ с процентов по вкладам для ИП на УСН
Доходы ИП на УСН в виде процентов по банковским депозитам теперь будут облагаться НДФЛ (13% или 15%), а не налогом по УСН (6%).
Детали: Это изменение затрагивает именно пассивный доход, не связанный с предпринимательской деятельностью.
Что это значит для вас: Если вы как ИП храните деньги на депозитах, налоговая нагрузка на этот доход вырастет более чем вдвое.
13. «Налог на гаджеты»: новый технологический сбор
С 1 сентября 2026 года вводится новый сбор на импорт и производство электроники — до 5 000 руб. за единицу. Точный перечень товаров и механизм сбора еще предстоит определить Правительству.
Что я думаю? Сбор коснется широкого круга устройств, от смартфонов до серверов. По оценкам экспертов, это может привести к росту цен на электронику на 10-20%.
Что это значит для вас: Прямой рост затрат на закупку нового оборудования. Необходимо пересчитывать бюджет на закупки с учетом новой реальности.
14. НДФЛ у резидентов ЕАЭС
Среди прочих поправок поддержано предложение об унификации правил налогообложения доходов физических лиц для резидентов России и резидентов государств ЕАЭС.
В настоящее время в России действует прогрессивная шкала НДФЛ от 13% до 22% в зависимости от величины дохода. При этом доходы налоговых резидентов иностранных государств, полученные на территории РФ — заработная плата, вознаграждения за услуги российским компаниям и другие виды доходов — облагаются по фиксированной ставке 30%.
Предложенные изменения предусматривают распространение внутрироссийской прогрессивной шкалы также на таких налогоплательщиков. Это означает, что для резидентов ЕАЭС НДФЛ будет рассчитываться по тем же правилам, что и для резидентов РФ, т.е. пятиступенчатая шкала: 13–22%.
Большой вопрос: как ФНС будет отслеживать резидентство? Варианты ответов от приложения Амина, которое работает в тестовом режиме с 01.09.2025 до справок из ФНС стран ЕАЭС.
Вывод: время действовать
Реформа принята. Она сложная и затрагивает всех. Отсрочки — не повод расслабляться, а единственный шанс подготовиться.
Проведите ревизию своей системы налогообложения.
Сделайте финансовый прогноз на 2-3 года вперед.
Проконсультируйтесь с профессионалами.
2026 год — уже не за горами, и налоговая реформа окончательно меняет правила для всех. Оставшееся время — не для промедления, а для действий: пересмотрите свою налоговую стратегию, пересчитайте бюджет, проконсультируйтесь с экспертами. Отсрочки быстро закончатся — те, кто встретит 2026 год подготовленным, выиграют на старте новой эры российского бизнеса.
