Сгорел товар на складе Wildberries (WB): что делать селлерам

Если ваш товар хранился на одном из складов Wildberries, пострадавших от пожаров, — эта статья для вас. Новости пересказывать не буду, разберу то, что можно сделать. За полторы недели до первых пожаров на складах, 7 июля, Wildberries обновила оферту и добавила пункт, который освобождает площадку от выплат за такие потери. Судебной практики по этому основанию пока нет ни в одну, ни в другую сторону: довод продавца не отвергнут, но и не подтвержден — для тех, чей товар поступил на склад до 7 июля, это рабочий аргумент в споре, но не гарантия. Дальше — шесть шагов — от того, что реально можно получить от маркетплейса, до того, как закрыть вопрос с бухгалтерией.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.
Шаг 1. Проверить в личном кабинете, сколько товара сгорело
Начать стоит не со звонка в поддержку, а с личного кабинета. Порядок такой: «Отчеты» → «Отчет по остаткам на складе», дальше фильтр по складу, где хранился ваш товар.
Отчет покажет статус «Снят с продажи». Это еще не означает утрату: маркетплейс снимает с продажи все, что физически недоступно на складе, пока идет инвентаризация. Чтобы подтвердить наличие или отсутствие конкретных артикулов, в поддержку направляют запрос с перечнем позиций.
Отчет из личного кабинета не считается юридическим документом — на нем нет подписей. Поэтому, пока цифры видны, лучше сделать скриншоты и запись экрана — с датой, временем и адресом страницы.
Делать видеозапись экрана с последовательным открытием разделов и указанием даты и времени — это весомое доказательство в суде.
— Константин Канивец, лидер сегмента «Селлеры», Точка Банк
Для истории остатков за период пригодится бесплатный телеграм-бот банка «Точка» и сервиса MPStats. О нем рассказывает инструкция Т—Ж для селлеров Wildberries. Бот выгружает динамику остатков по складам за нужный диапазон времени.
Шаг 2. Посчитать сумму ущерба по себестоимости
Формула для себя простая: количество утраченных единиц по каждому артикулу умножить на себестоимость.
Закупочную стоимость товара подтверждают документами. Это те же бумаги, что запрашивает и сама площадка при расчете компенсации: договоры с поставщиками, товарные накладные, акты приема-передачи и приемки на складе, универсальные передаточные документы (УПД) и счета-фактуры. Этот перечень закреплен в оферте Wildberries (на момент подготовки материала — п. 11.3.7). Те же бумаги пригодятся дальше, при списании.
Дополнительно можно прикинуть упущенную выгоду — количество × розничная стоимость товара на момент утраты, со скриншотами карточек. Это полезно для собственной картины убытков, но не для расчета компенсации: по общему правилу той же оферты (п. 11.3.4) упущенная выгода не возмещается, компенсируют только реальный ущерб.
Для сравнения: после пожара на складе Wildberries в Шушарах в 2024 году компания выплатила продавцам 34,9 млрд ₽ — 95% оцененного ущерба. Текущая ситуация отлична от Шушар, но этот случай говорит только об одном: механизм массовых выплат у площадки есть.
Шаг 3. Узнать, какие меры поддержки предложила Wildberries
Здесь важно развести два понятия. Формула из Шага 2 считает компенсацию реального ущерба. Меры поддержки ниже — не компенсация, а отдельный пакет операционной помощи, который не отменяет и не заменяет право на возмещение.
Полный список Wildberries ведет на своем портале «RWB Участие» — esg.rwb.ru/measures. Меры там разложены по адресатам: отдельно продавцам, владельцам пунктов выдачи, покупателям, сотрудникам и их семьям. В блоке для продавцов две вкладки — помощь от самой компании и региональная, от властей пострадавших регионов. Список обновляется по мере появления новых мер, поэтому сверяться лучше по нему, а не по новостям.
Отдельный блок мер — «WB Банк». Он предоставляет отсрочку погашения долга до полугода малому и среднему бизнесу и льготные кредиты на восполнение утраченных товарных запасов. Также отменяет комиссии за платежи внутри страны, начисляет повышенный процент на остатки по счету и дает льготный факторинг, лимиты овердрафта и особые условия ускоренного вывода выручки с площадки. Заявление нужно только на отсрочку по кредиту — ее подают через личный кабинет или персонального менеджера, такие обращения банк обещает рассматривать в приоритетном порядке. Остальные льготы включились автоматически, без заявлений и сбора документов. Условия банк опубликовал 19 июля: wb-bank.ru/news/74. ВТБ и Сбер предложили пострадавшим продавцам приоритетную реструктуризацию и отсрочку по кредитам.
Шаг 4. Подать претензию или обратиться в страховую компанию
Wildberries как профессиональный хранитель несет ответственность за утрату товара, если не докажет обстоятельство непреодолимой силы — так предусмотрено пунктом 1 статьи 901 ГК РФ. Оферта прямо признает удар беспилотника форс-мажором (п. 11.3.4.1), и формально это дает площадке основание отказать в возмещении. Но одна лишь ссылка на оговорку от ответственности не освобождает. Доказывать непреодолимую силу и связь именно с вашей утратой Wildberries должна площадка — об этом Шаг 5. А меры поддержки и прямые выплаты из Шага 3 идут отдельно от спора об ответственности, их WB объявила сама.
Если мер поддержки из Шага 3 недостаточно для вашей ситуации, есть два параллельных пути. Досудебную претензию подают через раздел «Досудебные претензии» в личном кабинете. Это приравнивается к письменному обращению. По п. 8.9 оферты Wildberries обязана ответить на претензию в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Это основной, юридически обязывающий срок, на который стоит рассчитывать. Страница с инструкцией по претензиям отдельно называет более короткий практический ориентир: обращения, поданные электронно, рассматривают в среднем до 20 дней, но этот ориентир не заменяет договорный срок из оферты. В претензии указывают размер требований, его причины и прикладывают подтверждающие документы. Это те же бумаги, что собирали в Шаге 2, плюс справка о повреждении товара из личного кабинета.
Со страхованием стоит разобраться отдельно, потому что здесь много путаницы. У WB есть сервис «Страхование заказов» реализуемый со страховым брокером «Цунами» и ИТ-платформой Zunami One. Но эта страховка не покрывает возникшую ситуацию. Условия страхования начинают действовать только с момента, когда товар заказал покупатель. По разным оценкам, собственную страховку имели меньше 10% продавцов — а от атаки беспилотников она все равно не спасла бы почти ни одного из них.
Шаг 5. Обратиться в суд, если претензию отклонили или предложенный размер не устроил
Отказ по этому обращению или предложенная Wildberries сумма меньше расчетной из Шага 2 — не конец истории. Форс-мажорная оговорка в оферте не освобождает Wildberries от ответственности автоматически: доказать нужно не только факт атаки, но и причинно-следственную связь именно с вашей утратой, а также то, что площадка приняла все меры для сохранности товара. Просто сослаться на него недостаточно.
Наиболее конкретный аргумент есть у тех, чей товар лежал на складе еще до 7 июля 2026 года — даты, когда пункт про удар беспилотника впервые появился в оферте.
Сам факт форс-мажора не должен автоматически освобождать одну из сторон договора от всех обязательств, особенно если они возникли до наступления таких обстоятельств.
— Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка города Москвы и Московской области
Wildberries заявляет, что новый пункт лишь «уточняет» прежние правила. Но проверка CNews показала, что в редакциях оферты до 7 июля беспилотники не упоминались вовсе — так что для товара, принятого на склад раньше этой даты, можно оспаривать применение оговорки задним числом. Судебной практики именно по такому форс-мажору пока нет ни в одну, ни в другую сторону — значит, довод не отвергнут, но и не подтвержден. Для продавцов, чей товар поступил на склад до 7 июля, это рабочий аргумент в споре, но не гарантия результата.
Для иска пригодятся те же документы о стоимости товара и факте его утраты, что собирали в Шаге 2, плюс копия поданной претензии и подтверждение ее отправки. Компании и ИП подают иск в Арбитражный суд Московской области — такую подсудность закрепляет п. 8.9 оферты, и она имеет приоритет над общим правилом «по адресу ответчика». Госпошлина считается по актуальной шкале ст. 333.21 НК РФ — например, при цене иска от 1 000 001 до 10 000 000 ₽ это 55 000 ₽ плюс 3% от суммы, превышающей 1 000 000 ₽. В первой инстанции дело рассматривают до трех месяцев, а по сложным спорам срок могут продлить до девяти (ст. 152 АПК РФ) — без учета обжалования, если оно понадобится.
Точных шансов на выигрыш никто не назовет: специалисты сходятся в том, что исход неоднозначен и зависит от собранных доказательств, а не от одной лишь ссылки на непреодолимую силу в договоре. Это общий разбор процесса, а не консультация по вашему конкретному делу — решение подавать ли иск и как выстроить аргументацию, стоит принимать вместе со специалистом.
Шаг 6. Списать утрату в налоговом учете и разобраться с НДС
Спор с площадкой, арбитраж или разговор со страховой могут идти своим чередом неделями и месяцами. Списание нужно оформлять уже сейчас, независимо от того, чем кончится этот спор.
Утрату списывают во внереализационные расходы по пп. 6 п. 2 статьи 265 НК РФ. Норма прямо относит к таким основаниям пожары и чрезвычайные ситуации, а список документов тот же, что и в Шаге 2: данные о стоимости товара, плюс акт инвентаризации и акт списания.
В учете списание отражается по-разному в зависимости от формы бизнеса. У ООО есть конкретные проводки: Дт 94 Кт 41 списывает себестоимость уничтоженного товара, Дт 91.2 Кт 94 переносит потери на прочие расходы, а после признания компенсации Wildberries или страховой это Дт 76 Кт 91.1 (признанный доход) и Дт 51 Кт 76 (поступившие деньги). У ИП на УСН проводок в привычном смысле нет: закон разрешает ИП не вести бухучет, если он ведет учет доходов и расходов для налоговой, поэтому расход от утраты отражается напрямую строкой в КУДиР на дату акта списания, без двойной записи. Для УСН «доходы минус расходы» основанием для этой строки служит подп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, открытый с 2026 года перечень расходов. Норма новая, практики по ней еще нет, поэтому расход безопаснее показывать после утверждения инвентаризации и акта списания, с полным пакетом документов.
НДС восстанавливать не нужно. Утрата товара не входит в закрытый перечень оснований для восстановления НДС по п. 3 статьи 170 НК РФ, при условии что товар пропал не по вине продавца и это подтверждено документами. Без них есть риск доначисления НДС позже.
С 2026 года базовая ставка НДС в России — 22%, а не 20%. Если вы платите НДС, эта ставка участвует и в расчете компенсации по формуле из оферты Wildberries, и в собственных расчетах по списанию. Суммы «по старинке», на 20%, здесь уже не работают.
Коротко о главном
Шесть шагов не гарантируют конкретного результата в споре с Wildberries — сейчас невозможно заранее предсказать, как суды будут оценивать такие споры. Но в любом случае они помогут зафиксировать ущерб, выстроить доказательственную базу и привести в порядок документооборот. Если дело дойдет до суда, это станет основой для защиты своей позиции; если нет — сохранит опыт и документы для аналогичных ситуаций в будущем.
По мере формирования судебной практики будет становиться понятнее, какие обстоятельства имеют значение в таких спорах и как распределяются риски между площадкой и селлерами. Чем больше подобных случаев будет надлежащим образом документироваться и получать правовую оценку, тем более последовательной и понятной будет становиться судебная практика.
Самая уязвимая часть спора с Wildberries — не размер выплаты, а аргументация: доказать причинно-следственную связь, отбить формальный отказ со ссылкой на непреодолимую силу, не упустить довод про обратную силу оферты для товара, принятого до 7 июля. Параллельно можно закрыть бухгалтерскую часть утраты: списание, НДС и документы для декларации не обязаны ждать исхода спора с площадкой.
При небольшой утрате спор может не окупить пошлину и время — тогда разумнее ограничиться мерами поддержки и корректным списанием. При крупной оба трека того стоят: подготовленная позиция повышает шансы получить от Wildberries больше, а закрытая бухгалтерская часть не дает потерять на налоге, пока идет разбирательство.
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