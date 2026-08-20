Сгорел товар на складе Wildberries (WB): что делать селлерам

Шаг 5. Обратиться в суд, если претензию отклонили или предложенный размер не устроил

Отказ по этому обращению или предложенная Wildberries сумма меньше расчетной из Шага 2 — не конец истории. Форс-мажорная оговорка в оферте не освобождает Wildberries от ответственности автоматически: доказать нужно не только факт атаки, но и причинно-следственную связь именно с вашей утратой, а также то, что площадка приняла все меры для сохранности товара. Просто сослаться на него недостаточно.

Наиболее конкретный аргумент есть у тех, чей товар лежал на складе еще до 7 июля 2026 года — даты, когда пункт про удар беспилотника впервые появился в оферте.

Сам факт форс-мажора не должен автоматически освобождать одну из сторон договора от всех обязательств, особенно если они возникли до наступления таких обстоятельств.

— Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка города Москвы и Московской области

Wildberries заявляет, что новый пункт лишь «уточняет» прежние правила. Но проверка CNews показала, что в редакциях оферты до 7 июля беспилотники не упоминались вовсе — так что для товара, принятого на склад раньше этой даты, можно оспаривать применение оговорки задним числом. Судебной практики именно по такому форс-мажору пока нет ни в одну, ни в другую сторону — значит, довод не отвергнут, но и не подтвержден. Для продавцов, чей товар поступил на склад до 7 июля, это рабочий аргумент в споре, но не гарантия результата.

Для иска пригодятся те же документы о стоимости товара и факте его утраты, что собирали в Шаге 2, плюс копия поданной претензии и подтверждение ее отправки. Компании и ИП подают иск в Арбитражный суд Московской области — такую подсудность закрепляет п. 8.9 оферты, и она имеет приоритет над общим правилом «по адресу ответчика». Госпошлина считается по актуальной шкале ст. 333.21 НК РФ — например, при цене иска от 1 000 001 до 10 000 000 ₽ это 55 000 ₽ плюс 3% от суммы, превышающей 1 000 000 ₽. В первой инстанции дело рассматривают до трех месяцев, а по сложным спорам срок могут продлить до девяти (ст. 152 АПК РФ) — без учета обжалования, если оно понадобится.

Точных шансов на выигрыш никто не назовет: специалисты сходятся в том, что исход неоднозначен и зависит от собранных доказательств, а не от одной лишь ссылки на непреодолимую силу в договоре. Это общий разбор процесса, а не консультация по вашему конкретному делу — решение подавать ли иск и как выстроить аргументацию, стоит принимать вместе со специалистом.