Электронные транспортные накладные: кого касается ЭТрН с 1 сентября 2026 года и как подготовить бухгалтерию

Открытый вопрос: примут ли бумагу к вычету НДС

Здесь важно быть честной: однозначного ответа пока нет, и делать вид, что он есть, было бы нечестно перед вами. На том же совещании 23 июня глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, председатель Комиссии Госсовета по транспорту, поднял вопрос, который напрямую касается бухгалтерии: «Если мы в отдельных случаях, допустимых, признаем бумажную транспортную накладную как законную, будет ли это в данном случае являться надлежащим документом для налоговых расчетов? Риск, что налоговая может не принять бумажный документ, который оформлен в исключительных случаях, как основание для налоговой базы». Он же предупредил о риске переквалификации: «инспектор при проверке на посту, обнаружив бумажный документ вместо электронного, может попытаться применить общие составы КоАП... это может привести к нежелательной судебной практике». Предложение — «Минфину и ФНС выпустить совместное разъяснение».

На момент подготовки этого материала такое разъяснение не опубликовано — вопрос остается официально открытым.

Что с этим делать на практике. Из восьми законных исключений большинство компаний реально могут попасть только в пункты про сбой техники или отсутствие интернета — то есть это должна быть объективная, разовая ситуация, а не постоянная практика «нам так удобнее». Пока официальной позиции Минфина и ФНС нет, разумнее не полагаться на бумажный документ там, где формально доступно электронное оформление, даже если контрагент предлагает работать «как раньше». Отсутствие официального разъяснения — не повод создавать себе лишний спор с инспекцией там, где документ можно оформить штатно, электронно.

Насколько велик сам риск для вычета. Обязательное условие вычета НДС — счет-фактура, а транспортная накладная подтверждает факт перевозки и реальность сделки. Формально отказать в вычете только из-за того, что накладная бумажная, инспекция не может, и я оцениваю этот риск как низкий. Но совсем не учитывать его тоже неправильно: этой осенью подход к таким документам в инспекциях на местах вполне может оказаться разным.

Ясного ответа от ведомств в ближайшее время я бы не ждала. Положительное разъяснение дало бы зеленый свет тем, кто требования 140-ФЗ не выполняет, а отрицательное не находит устойчивых обоснований в налоговом законодательстве. Скорее всего, комментарии налоговиков появятся ближе к концу нештрафуемого периода.