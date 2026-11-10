Представительские расходы: что проверить до оплаты ужина, подарков и корпоратива

Ужин с партнерами, подарки и корпоратив нельзя объединить в одну категорию только потому, что все это к Новому году и оплачено в декабре. Для учета важны назначение расходов, получатели, налоговый режим компании и документы, подтверждающие расходы.
Разбираю, как отделить представительские расходы от остальных трат, рассчитать остаток годового норматива и заранее проверить последствия по налогу на прибыль, НДС и НДФЛ.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.
Сначала разделите расходы по назначению
Представьте компанию, которая планирует три декабрьские траты:
официальный ужин с представителями партнера, чтобы обсудить условия сотрудничества на следующий год;
подарки сотрудникам и представителям клиентов;
праздничный вечер для команды с ужином и развлекательной программой.
Начинать проверку нужно не со ставки налога, а с трех вопросов: за что платим, в чьих интересах и кто получает товары или услуги. Для представительских расходов НК устанавливает конкретные цели и состав затрат, а развлечения и отдых из них исключает.
Ниже основные правила для организации на общей системе налогообложения. В части НДС предполагаем, что компания применяет общеустановленные ставки и имеет право на входные вычеты. Особенности УСН разберем отдельно.
Ситуация
Налог на прибыль
НДС
НДФЛ
Официальный ужин с представителями партнера
Представительские расходы при выполнении условий, в пределах норматива 4%
Вычет по учитываемой в расходах части при выполнении условий
Участие в деловом приеме само по себе, как правило, не облагается НДФЛ: определимой личной выгоды у участника нет
Обычный праздничный подарок физическому лицу — сотруднику или представителю партнера
Стоимость безвозмездно переданного подарка не учитывается
Передача товара облагается НДС; входной налог можно принять к вычету при выполнении общих условий
Освобождение в пределах 4 000 рублей за год; с превышения рассчитывают налог
Подарок организации — партнеру или контрагенту
Стоимость не учитывается; дарение между коммерческими организациями на сумму более 3000 рублей (п. 1 ст. 575 ГК РФ) ограничено законом
Передача облагается НДС; вопрос вычета — при проверке всей сделки
—
Общий праздничный корпоратив для сотрудников без определения индивидуально потребленных благ
Расходы на праздник не учитываются
НДС не начисляют, входной налог к вычету не принимают
Если невозможно определить и оценить доход каждого участника, НДФЛ не возникает
Для ужина основание — пункт 2 статьи 264 и пункт 7 статьи 171 НК. Для подарков и корпоратива действуют другие правила: переносить на них порядок учета представительских расходов нельзя.
Таблица — карта основных ситуаций. Например, подарок компании-партнеру требует отдельной проверки допустимости дарения, а индивидуально оплаченные развлечения сотрудника нельзя автоматически приравнять к общему корпоративу.
Деловой ужин — важны участники, цель и состав расходов
К представительским относятся расходы на официальный прием представителей других организаций, которые участвуют в переговорах для установления или поддержания сотрудничества. Норма охватывает и прием участников заседаний совета директоров, правления или другого руководящего органа — независимо от того, где проходит заседание: место проведения значения не имеет, ресторан сам по себе не мешает признать расходы.
В состав представительских могут входить:
официальный завтрак, обед или другой аналогичный прием;
обслуживание официальных лиц принимающей организации, участвующих в переговорах;
доставка участников к месту мероприятия и обратно;
буфетное обслуживание во время переговоров;
услуги переводчика, который не состоит в штате.
Чек из ресторана сам по себе деловую цель не подтверждает. Документы должны позволять понять, с кем встречались, зачем и как расходы связаны с мероприятием. Типичное слабое место в спорах именно подтверждение официального характера приема, и суды поддерживают налоговую.
Не нужно придумывать встрече деловую цель после оплаты. Если отдел собрался отметить выполнение плана, переименование ужина в «переговоры» не изменит его содержание.
Если в программе есть и переговоры, и развлечения
Приглашение партнеров не делает всю программу представительской. НК прямо исключает расходы на развлечения и отдых. Поэтому деловой прием и последующую развлекательную программу нужно оценивать раздельно: первый — в пределах норматива, вторая — налоговую базу не уменьшает.
Если организатор выставляет одну сумму за питание, концерт и другие услуги, лучше заранее запросить детализацию. Это поможет отделить расходы на официальный прием от остальных составляющих, а не восстанавливать расчет после мероприятия.
Практический вопрос к организатору: можно ли получить отдельные позиции по приему, развлекательной программе и другим услугам?
Лимит 4% — считайте остаток до согласования бюджета
Для налога на прибыль представительские расходы учитывают в пределах 4% расходов на оплату труда за отчетный или налоговый период. Это не процент от выручки и не лимит на один ресторанный чек.
Для расчета нужна сумма расходов на оплату труда, признаваемых в налоговом учете, а не любой показатель, который компания называет фондом оплаты труда. Норматив сопоставляют с представительскими расходами за тот же период.
Условный пример — сколько осталось на декабрь
Компания ожидает, что за год расходы на оплату труда для налогового учета составят 12 млн рублей. До декабрьского приема представительские расходы составят 430 000 рублей без НДС. Еще один прием запланирован на 120 000 рублей без НДС.
Предполагаем, что расходы соответствуют требованиям к представительским и документы оформлены правильно.
Показатель
Сумма
Ожидаемые расходы на оплату труда за год
12 000 000 ₽
Годовой норматив: 12 000 000 × 4%
480 000 ₽
Представительские расходы до нового приема
430 000 ₽
Остаток норматива
50 000 ₽
Стоимость нового приема без НДС
120 000 ₽
Часть нового приема сверх годового норматива
70 000 ₽
Общая сумма представительских за год
550 000 ₽
При общей ставке налога на прибыль 25%, которая действует с 2025 года, учитываемые 50 000 рублей уменьшают расчетный налог на 12 500 рублей. Сверхлимитные 70 000 рублей налог не уменьшают: по сравнению с полностью учитываемым расходом уменьшение налога будет на 17 500 рублей меньше.
Это не штраф и не отдельный налог на ужин. Компания просто не получает налогового уменьшения по сверхлимитной части.
До декабря расчет будет прогнозным. По итогам года его нужно уточнить по фактическим расходам на оплату труда и представительским расходам.
Что происходит с превышением в течение года
Норматив рассчитывают нарастающим итогом с начала года. Поэтому расходы, не уложившиеся в него в начале года, могут оказаться в пределах лимита позднее, когда увеличатся расходы на оплату труда. Превышение по итогам года на следующий год не переносится.
Вывод для собственника: сравнивать декабрьский прием нужно не только с остатком на текущую дату, но и с обоснованным прогнозом до конца года.
НДС по деловому приему — вычет связан с учитываемыми расходами
По представительским расходам входной НДС принимают к вычету в части расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль — то есть в пределах того же норматива 4%. Такой подход подтверждает и ФНС: после того как в 2015 году из пункта 7 статьи 171 НК исключили абзац о нормируемых расходах, ведомство разъясняло, что нормирование вычета сохранилось именно для представительских и командировочных расходов.
Если норматив увеличился в течение года, можно дополнительно принять к вычету соответствующую часть налога. А вот входной НДС со сверхлимитной части по итогам года к вычету не принимается и на следующий год не переносится: его списывают в состав расходов, не учитываемых при налогообложении.
В нашем примере предположим, что все представительские расходы оплачены, поставщики предъявили НДС 22%, а документы позволяют заявить вычет. Основная ставка НДС с 2026 года составляет 22%.
Показатель
Сумма
Представительские расходы за год без НДС
550 000 ₽
Предъявленный НДС: 550 000 × 22%
121 000 ₽
Расходы в пределах годового норматива
480 000 ₽
НДС, соответствующий учитываемой части
105 600 ₽
НДС со сверхлимитной части
15 400 ₽
По условиям примера 15 400 рублей входного НДС не принимаются к вычету из-за превышения годового норматива. Это следует из связи вычета с учитываемыми представительскими расходами.
Для вычета нужно проверить не только сумму, но и документы. По общему правилу входной НДС принимают к вычету по счету-фактуре поставщика (пункт 1 статьи 172 НК РФ). Без счета-фактуры вычет по бланку строгой отчетности или кассовому чеку разрешен только для командировочных расходов (пункт 7 статьи 171 НК РФ и пункт 18 Правил ведения книги покупок). По чекам за товары и питание для делового мероприятия Минфин в вычете отказывает — письмо от 27.11.2019 № 03-07-11/92132; суды в отдельных спорах поддерживали компании, если налог в чеке выделен, но это зона риска. Надежнее заранее запросить у поставщика счет-фактуру или УПД.
Если поставщик применяет освобождение от НДС и не предъявляет налог, вычитать нечего. Поэтому в бюджете нельзя автоматически выделять 22% из любого счета ресторана.
Подарки — сначала определите получателя
Запись «подарок партнеру» для учета слишком неопределенная. Получателем может быть организация, ее директор как физическое лицо или кто-то из сотрудников партнера. От этого зависит не только расчет налогов, но и допустимость самого дарения.
Между коммерческими организациями дарение запрещено, кроме обычных подарков стоимостью не более 3 000 рублей (подпункт 4 пункта 1 статьи 575 ГК РФ). Договор на большую сумму ничтожен — это значит, что дорогой подарок компании-партнеру нельзя рассматривать только как вопрос начисления НДС: сначала нужно проверить допустимость самой сделки.
Не стоит автоматически переоформлять такой подарок на директора: у подарка физическому лицу появляются собственные налоговые и документальные последствия. Если даритель — юридическое лицо и стоимость подарка превышает 3 000 рублей, договор дарения нужно заключить письменно: устная сделка ничтожна (пункт 2 статьи 574 ГК РФ).
Подарок сотруднику или представителю партнера
Рассмотрим обычный праздничный подарок человеку, не связанный с оплатой труда или вознаграждением за услуги.
Для налога на прибыль стоимость безвозмездно переданного подарка не учитывается. Если даритель — плательщик НДС, передача товара признается облагаемой операцией. Входной налог по приобретенному подарку можно принять к вычету при выполнении общих условий — Минфин разъяснял это применительно к подаркам сотрудникам.
Условный пример: компания приобрела подарок за 10 000 рублей плюс НДС 22%, то есть за 12 200 рублей. Предположим, что налоговая база при передаче также составляет 10 000 рублей и все условия вычета выполнены.
Стоимость подарка налог на прибыль не уменьшает.
При передаче компания начисляет 2 200 рублей НДС.
Входные 2 200 рублей принимает к вычету.
При таких условиях начисленный и входной НДС равны — и это еще не значит, что подарок «не облагается НДС»: обе операции нужно правильно отразить. Право на вычет и обязанность начислить налог — разные вопросы.
НДФЛ — учитывайте подарки человеку с начала года
Для обычных подарков от организации действует освобождение в пределах 4 000 рублей за календарный год — по общему правилу по каждому получателю, независимо от того, сотрудник это или стороннее физическое лицо. При превышении нужно рассчитать НДФЛ с облагаемой части. Отдельный случай — получатель со статусом иностранного агента: его доходы с 2026 года облагаются НДФЛ по ставке 30% за весь год, в котором статус действовал хотя бы один день (пункт 6 статьи 224 НК РФ), поэтому налоговые последствия подарка такому человеку проверяют отдельно. Поэтому перед декабрьским вручением бухгалтерии важно знать, какие подарки этот человек уже получал от компании в течение года.
Например, сотрудник получил от работодателя подарок стоимостью 3 000 рублей, а в декабре получает еще один стоимостью 5 000 рублей. Общая стоимость — 8 000 рублей, из которых 4 000 рублей освобождаются от НДФЛ, а с оставшихся 4 000 рублей нужно рассчитать налог.
Если подарок получает не сотрудник и денежных выплат ему нет, удержать налог не из чего: возможность удержания проверяют до 31 января следующего года (пункт 5 статьи 226 НК РФ). Если удержать так и не удалось, сообщите о невозможности удержания человеку и в инспекцию — на это есть срок до 25 февраля следующего года.
Отдельная ситуация — подарок как поощрение за труд. Его нельзя без проверки учитывать по правилам обычного праздничного дарения: значение имеют основание вручения и оформление.
Недорогая рекламная продукция — не любой подарок
Для передачи товаров в рекламных целях предусмотрено освобождение от НДС, если расходы на приобретение или создание единицы не превышают 300 рублей. Входной налог по таким товарам к вычету не принимается: его учитывают в стоимости. Но цена вещи — не единственное основание, передача должна действительно иметь рекламный характер.
Персональный подарок выбранному партнеру и массовая рекламная раздача — не взаимозаменяемые операции. Термин «сувенир» сам по себе не определяет налогообложение.
Корпоратив для команды не становится представительским расходом
Рассмотрим обычный новогодний вечер для сотрудников: общая программа, праздничное питание и развлечения.
Расходы на такой праздник не учитывают как представительские. НК исключает развлечения и отдых, а сам по себе корпоратив не отвечает условиям официального приема, установленным для представительских расходов: нет представителей других организаций и переговоров.
Это не запрет на праздник. Для собственника это означает, что бюджет нужно согласовывать без ожидаемого уменьшения налога на прибыль.
НДС — общий праздник и подарки учитываются по-разному
Для общего корпоративного мероприятия, где невозможно определить, кто именно получил какую услугу, объекта обложения НДС не возникает — Минфин разъяснял это в письмах от 13.12.2012 № 03-07-07/133 и от 08.02.2016 № 03-03-06/1/6140. У этой медали две стороны: если объекта нет, то и входной НДС по затратам на праздник к вычету не принимается — налог включается в стоимость услуг.
Подарки, которые раздают на том же вечере, нужно учитывать отдельно. Место вручения не меняет сущность операции: подарок остается безвозмездной передачей товара со всеми последствиями из предыдущего раздела.
Индивидуально оплаченные товары или услуги (билеты конкретным сотрудникам, сертификаты, компенсации расходов человека) также требуют отдельной оценки: организация либо передает конкретный товар, услугу или право, либо возмещает расходы, и последствия по НДС определяют по каждой операции отдельно — вывод по общему празднику на них переносить нельзя.
НДФЛ — можно ли определить доход конкретного человека
По НДФЛ ключевой вопрос: «Возникает ли у участника личная экономическая выгода, которую можно определить и оценить».
Если при общем мероприятии невозможно установить доход каждого участника — общий фуршет, общая программа, без списка получателей, — облагаемого НДФЛ дохода не возникает. Минфин подтверждал это в том числе для питания на корпоративе (письмо от 03.08.2018 № 03-04-06/55047). Если же благо адресное — именной подарок, билет конкретному лицу — возникает доход в натуральной форме, и налог нужно рассчитать.
Отсутствие отдельной ведомости само по себе не доказывает, что доход невозможно определить. Оценивать нужно фактический формат мероприятия и предоставленные блага.
Подарки, врученные поименно, нельзя включать в «обезличенные расходы на праздник»: у них есть конкретные получатели и стоимость.
Что передать бухгалтерии до заказа корпоратива
Программу мероприятия.
Смету с разбивкой по услугам.
Условия питания.
Сведения об индивидуальных билетах, услугах или компенсациях, если они предусмотрены.
Отдельный список подарков и их получателей.
Так бухгалтерия сможет оценить не абстрактный «корпоратив на 500 тысяч», а конкретные операции. Минфин в Письмах от 03.04.2013 № 03-04-05/6-333, от 06.03.2013 № 03-04-06/6715 рекомендует принимать все возможные меры для определения персонального дохода каждого участника корпоратива.
На УСН «доходы минус расходы» представительские тоже можно учитывать
С 2026 года перечень расходов при УСН «доходы минус расходы» расширен: подпункт 45 пункта 1 статьи 346.16 НК разрешает учитывать иные расходы по правилам главы 25. ФНС прямо называет среди них представительские (публикация от 10.06.2026). Сохраняются требования об оплате расходов — кассовый метод — и соответствии статье 252 НК.
Это означает, что деловой прием нужно проверять по его назначению, составу затрат, документам и нормативу. Лимит представительских расходов — те же 4% расходов на оплату труда за налоговый период: порядок главы 25 включает статью 264 НК с ее нормативом.
Для УСН важны одновременно несколько условий:
расход соответствует правилам представительских расходов;
он обоснован и документально подтвержден;
выполнены условия признания расходов при кассовом методе;
сумма укладывается в норматив.
При УСН «доходы» расходы не уменьшают налоговую базу. А применение УСН «доходы минус расходы» не превращает подарки и корпоратив в представительские: сначала определяют характер самой операции.
НДС на УСН проверяйте отдельно
Для входного НДС имеет значение, применяет ли компания освобождение, специальные ставки 5/7% или общеустановленные ставки.
При специальных ставках 5/7% обычные входные вычеты не применяются. При общеустановленных ставках право на вычеты есть, но по представительским расходам действует то же ограничение — в пределах учитываемых расходов. Поэтому расчет нельзя строить только на словах «мы на УСН».
Подробнее — в статье «НДС на УСН в 2026 году: кто платит и какие ставки выгоднее».
Какие документы подготовить по деловому приему
НК не устанавливает единственного обязательного комплекта с названиями «приказ», «смета», «программа», но расходы должны быть подтверждены, а документы — показывать покупку и использование товаров или услуг для делового мероприятия. Сам Минфин напоминает: конкретный перечень документов Кодекс не устанавливает — письмо Минфина от 14.08.2025 № 03-03-06/1/79115.
Рабочий комплект удобно разделить на три части.
Что подтверждаем
Что подготовить
Содержание мероприятия
Отчет о встрече: дата, место, деловая цель, участники и их организации, содержание обсуждения
Фактические расходы
Договоры, акты, накладные, чеки и другие документы в зависимости от покупки и способа оплаты
Право на вычет НДС
Счет-фактуру или УПД; по бланку строгой отчетности или чеку — только командировочные расходы, по чекам за товары и питание вычет спорный
Состав участников и их связь с организациями лучше указывать так, чтобы не приходилось восстанавливать эти сведения через год. В спорах именно подтверждение делового характера мероприятия часто становится слабым местом.
Приказ и смета могут быть удобны для внутреннего согласования, но они не заменят документы о фактически проведенной встрече. И наоборот: полный комплект бумаг не сделает представительским расход, который по своему содержанию относится к отдыху.
Как организовать проверку бюджета без декабрьской спешки
Ниже — рекомендуемый порядок работы, который можно адаптировать под любую компанию.
1. Разделите бюджет по реальным операциям
Не «новогодние расходы — 800 тысяч», а отдельно:
деловые приемы;
подарки с указанием получателей;
праздник для сотрудников;
индивидуальные услуги или компенсации.
2. Передайте бухгалтерии проект до оплаты
Приложите программу, смету и сведения о получателях. На этой стадии еще можно запросить детализацию у поставщика, уточнить документы и оценить полную стоимость решения.
3. Рассчитайте налоговые последствия
По деловым приемам — остаток норматива и вычет НДС. По подаркам — допустимость передачи, НДС и обязанности налогового агента. По корпоративу — формат общего мероприятия и наличие индивидуальных благ.
4. Покажите собственнику два разных результата
Первый — сколько денег компания потратит. Второй — какие налоговые последствия возникают.
Расход, который не уменьшает налоговую базу, не исчезает из управленческого бюджета. Собственнику важно видеть, зачем он нужен бизнесу и сколько стоит с учетом невозмещаемого НДС и других обязательств.
5. После мероприятия закройте документы
Проверьте фактический состав услуг, отчет о деловом приеме, документы о вручении подарков и окончательный расчет норматива.
Так учет не сводится к декабрьскому поиску чеков: у каждой траты заранее появляется назначение, ответственный и понятный порядок оформления.
Семь вопросов перед оплатой
1. Что оплачиваем: деловой прием, подарок, общий праздник или индивидуальную услугу?
2. Кто участвует в мероприятии или получает подарок?
3. Чем подтверждается деловая цель приема?
4. Разделены ли официальный прием и развлекательная часть в программе и документах?
5. Какой остаток норматива представительских ожидается по итогам года?
6. Как налоговый режим и статус по НДС влияют на расчет?
7. Какие документы нужно получить до оплаты, при передаче подарка и после мероприятия?
Если ответ требует уточнений, лучше получить их до подписания договора и перечисления денег. Особенно когда в одной смете объединены переговоры, развлечения, подарки и индивидуальные услуги.
Подписывайтесь на мой блог на Клерке или в Telegram. Пишу для собственников бизнеса о налогах, юридических рисках и управлении компанией.
Еще по теме:
Налоговая реформа 2026: полный гайд по изменениям для бизнеса
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной консультацией.