Представительские расходы: что проверить до оплаты ужина, подарков и корпоратива

НДС по деловому приему — вычет связан с учитываемыми расходами

По представительским расходам входной НДС принимают к вычету в части расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль — то есть в пределах того же норматива 4%. Такой подход подтверждает и ФНС: после того как в 2015 году из пункта 7 статьи 171 НК исключили абзац о нормируемых расходах, ведомство разъясняло, что нормирование вычета сохранилось именно для представительских и командировочных расходов.

Если норматив увеличился в течение года, можно дополнительно принять к вычету соответствующую часть налога. А вот входной НДС со сверхлимитной части по итогам года к вычету не принимается и на следующий год не переносится: его списывают в состав расходов, не учитываемых при налогообложении.

В нашем примере предположим, что все представительские расходы оплачены, поставщики предъявили НДС 22%, а документы позволяют заявить вычет. Основная ставка НДС с 2026 года составляет 22%.

Показатель Сумма Представительские расходы за год без НДС 550 000 ₽ Предъявленный НДС: 550 000 × 22% 121 000 ₽ Расходы в пределах годового норматива 480 000 ₽ НДС, соответствующий учитываемой части 105 600 ₽ НДС со сверхлимитной части 15 400 ₽

По условиям примера 15 400 рублей входного НДС не принимаются к вычету из-за превышения годового норматива. Это следует из связи вычета с учитываемыми представительскими расходами.

Для вычета нужно проверить не только сумму, но и документы. По общему правилу входной НДС принимают к вычету по счету-фактуре поставщика (пункт 1 статьи 172 НК РФ). Без счета-фактуры вычет по бланку строгой отчетности или кассовому чеку разрешен только для командировочных расходов (пункт 7 статьи 171 НК РФ и пункт 18 Правил ведения книги покупок). По чекам за товары и питание для делового мероприятия Минфин в вычете отказывает — письмо от 27.11.2019 № 03-07-11/92132; суды в отдельных спорах поддерживали компании, если налог в чеке выделен, но это зона риска. Надежнее заранее запросить у поставщика счет-фактуру или УПД.

Если поставщик применяет освобождение от НДС и не предъявляет налог, вычитать нечего. Поэтому в бюджете нельзя автоматически выделять 22% из любого счета ресторана.