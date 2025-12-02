Простой кассы — упущенная прибыль: как страховать ретейл от потерь с помощью управления ИТ-активами

В эфире Дмитрий Бессольцев, директор компании ALP ITSM. В этой статье расскажу, как выстраивать процессы, которые защищают розничные сети от внезапных простоев и превращают ИТ-поддержку из центра затрат в инструмент для стабильного роста.
Отправная точка: что ломается в первую очередь?
Ключевая задача любого ИТ-аутсорсера в рознице — внедрять процессы, которые предотвращают инциденты и сокращают время простоя до минимума. Но прежде чем что-то строить, необходимо провести аудит и понять, где у бизнеса «болит» прямо сейчас.
Приоритет №1 в рознице — работа кассы. Простой принтера на сутки — неприятно, но не смертельно. Простой кассы на несколько часов — это остановка продаж и прямые убытки. Главной задачей было обеспечить работу именно кассового оборудования.
Чтобы сократить время простоя до минимума, на каждой торговой точке нужен подменный фонд исправного оборудования. На старте проекта у клиента не было ни самого фонда, ни централизованного управления им. В результате даже мелкие поломки приводили к длительным простоям и неприятным последствиям:
Остановка продаж. Выход из строя фискального регистратора полностью блокировал работу кассы. Магазин не мог обслуживать покупателей.
Срочная закупка. Сотрудникам приходилось экстренно искать новое оборудование с непредсказуемой стоимостью и сроками поставки. В одном регионе нужной модели могло не быть, а в другом поставщик, пользуясь ситуацией, взвинчивал цену. Бывали ситуации, когда дефицит фискальных накопителей приводил к тому, что их продавали на «Авито» в 50 раз дороже, чем они стоили. И бизнесу приходилось платить — а что делать?
Сложности с заменой. Просто купить фискальный регистратор недостаточно. Его нужно «прописать» в налоговой, установить накопитель — все это время торговая точка не работает.
При этом оборудовать в магазине второе, полностью готовое, но избыточное рабочее место кассира — нерентабельно. Большую часть времени оно будет простаивать, но требовать расходов, например, на ежегодную замену фискального накопителя.
Создание распределенного подменного фонда с централизованным управлением — первый шаг к надежности. Но еще более важную роль играет тот, кто этим управлением занимается.
Свой штат или ИТ-партнер: считаем деньги и риски
Перед любым бизнесом с географически распределенной структурой, будь то магазины, аптеки или пункты выдачи, неизбежно встает выбор: нанять своих специалистов или отдать ИТ-задачи на аутсорсинг. Давайте посчитаем, что выгоднее.
Свой ИТ-специалист: иллюзия экономии
Нанимать айтишника в каждом городе, где есть магазин, — это финансовая ловушка. Чтобы оценить реальные затраты, наивно смотреть только на оклад. Совокупная стоимость владения (TCO) штатным сотрудником включает:
Полный ФОТ: зарплата + НДФЛ + страховые взносы.
Накладные расходы: организация рабочего места, покупка ноутбука, оплата связи.
Сопутствующие расходы: отпускные, больничные, обучение.
Главный риск этой модели — скрытые издержки. Вы платите специалисту, даже когда у него нет задач (ведь серьезные поломки случаются не каждый день). Но когда случается форс-мажор, вы несете убытки, если один человек не может оперативно решить проблему. А если он уволится или заболеет в самый неподходящий момент?
ИТ-аутсорсер: предсказуемость и гарантии
При работе с ИТ-компанией вы получаете главное — уверенность, что инциденты будут решаться в обозначенные сроки и за понятные деньги. Вы не ограничены компетенцией одного специалиста, на вас работает целый штат экспертов. К решению задачи подключается тот, кто нужен здесь и сейчас. Вопросы логистики и присутствия инженера в отдаленных регионах вас тоже больше не волнуют.
Как не ошибиться с выбором ИТ-партнера?
Дешевый сервис может обернуться дорогими простоями. Поэтому не советую ориентироваться только на цену. Проверяйте подрядчика по ключевым параметрам:
География. Убедитесь, что слова «обслуживаем по всей России» — это правда. Есть ли у них инженеры во всех городах, где вы работаете? Как именно подрядчик обеспечивает покрытие: это его штатные работники или сеть «партнеров-партнеров»? Кто и как быстро приедет в ваш магазин в условном Ноябрьске?
SLA и финансовые гарантии. На словах все обещают помогать быстро. Но что на деле? Требуйте, чтобы в соглашении об уровне сервиса (SLA) были прописаны четкие сроки реакции и, что еще важнее, финансовая ответственность за их срыв.
Прозрачность. Попросите доступ к системе, где ведутся заявки и отчеты. Если партнер не готов показать «кухню» своей работы — это тревожный звонок.
Опыт в ретейле. Подрядчик должен говорить с вами на одном языке и понимать, почему для магазина каждая минута простоя кассы — это катастрофа.
Гибкость. Готовность партнера адаптировать процессы под вас, а не навязывать свои жесткие рамки, — признак зрелой компании.
Этот принцип подтверждает и наша недавняя история с сетью постаматов. После ежегодной индексации цен клиент решил провести тендер и нашел подрядчика дешевле. А через несколько месяцев вернулся. Погоня за экономией обернулась срывами SLA, простоями и потерей клиентов. Оказалось, что стабильность и предсказуемость, которые мы обеспечивали, стоили дороже сэкономленных денег. В конечном счете, надежный партнер — это не тот, кто дешевле, а тот, кто гарантирует результат.
Решение: берем под контроль ИТ-активы и процессы
Оптимальным решением стал вариант взаимодействия: клиент сам закупает подменный фонд оборудования, а ИТ-подрядчик берет на себя всю организационную и процессную часть — от учета до плановых замен.
В основе подхода лежат три принципа, которые позволяют превратить хаос в управляемую систему.
1. Централизованный учет активов в CMDB.
Внедрение единой базы данных конфигурационных единиц (CMDB). Для бизнеса это означает, что у него появляется полный перечень всех ИТ-активов в каждом магазине: системные блоки, мониторы, фискальные регистраторы, принтеры этикеток, сканеры штрихкодов, роутеры и другое сетевое «железо».
В отличие от инвентарных карточек в бухгалтерии, информация в CMDB всегда актуальна и дополнена техническими данными: серийные номера, состояние, история ремонтов, а также логины, пароли от интернета и контакты провайдеров. Доступ к системе есть и у инженеров подрядчика, и у самого клиента, что обеспечивает полную прозрачность.
2. Планово-предупредительные ремонты (ППР) вместо «тушения пожаров».
Инвентаризация — это не просто перепись «железа». Инженер на месте обязан проверить работоспособность каждого устройства. Ведь если на складе лежит нерабочее оборудование — это не подменный фонд, а бесполезный груз. В ходе регулярной диагностики выявляется «уставшее» оборудование и планируется его замена в рабочем порядке, а не в режиме аврала, когда касса уже встала. Это позволяет избежать срочных закупок по завышенным ценам.
3. Четкий и прозрачный бизнес-процесс.
Все данные, включая описи и фотофиксацию с мест, инженеры загружают напрямую в CMDB сразу после проверки. Это исключает потерю информации и ручной сбор данных из почты и мессенджеров. Руководитель видит полную и достоверную историю по каждой единице техники, а значит, может принимать взвешенные управленческие решения.
Что в итоге получает бизнес?
Заменив штат разрозненных инженеров на системный аутсорсинг, клиент получает измеримые результаты:
Полный контроль над ИТ-активами. Руководство и бухгалтерия в любой момент видят, какое оборудование где находится и в каком оно состоянии.
Сокращение расходов. Уход от несистемных закупок и переплат за срочность. Плановые замены и централизованное управление фондом позволяют оптимизировать бюджет на ИТ.
Предсказуемость. Бизнес получает гарантированное время реакции на инциденты, закрепленное в SLA.
Минимизация простоев. Сокращается время простоя кассового оборудования, что напрямую влияет на выручку.
В результате «дорогой» на первый взгляд аутсорсинг становится выгоднее содержания собственного штата. А об общем повышении надежности и управляемости даже говорить не приходится.
