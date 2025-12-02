Простой кассы — упущенная прибыль: как страховать ретейл от потерь с помощью управления ИТ-активами

Отправная точка: что ломается в первую очередь?

Ключевая задача любого ИТ-аутсорсера в рознице — внедрять процессы, которые предотвращают инциденты и сокращают время простоя до минимума. Но прежде чем что-то строить, необходимо провести аудит и понять, где у бизнеса «болит» прямо сейчас.

Приоритет №1 в рознице — работа кассы. Простой принтера на сутки — неприятно, но не смертельно. Простой кассы на несколько часов — это остановка продаж и прямые убытки. Главной задачей было обеспечить работу именно кассового оборудования.

Чтобы сократить время простоя до минимума, на каждой торговой точке нужен подменный фонд исправного оборудования. На старте проекта у клиента не было ни самого фонда, ни централизованного управления им. В результате даже мелкие поломки приводили к длительным простоям и неприятным последствиям:

Остановка продаж. Выход из строя фискального регистратора полностью блокировал работу кассы. Магазин не мог обслуживать покупателей.

Срочная закупка. Сотрудникам приходилось экстренно искать новое оборудование с непредсказуемой стоимостью и сроками поставки. В одном регионе нужной модели могло не быть, а в другом поставщик, пользуясь ситуацией, взвинчивал цену. Бывали ситуации, когда дефицит фискальных накопителей приводил к тому, что их продавали на «Авито» в 50 раз дороже, чем они стоили. И бизнесу приходилось платить — а что делать?

Сложности с заменой. Просто купить фискальный регистратор недостаточно. Его нужно «прописать» в налоговой, установить накопитель — все это время торговая точка не работает.

При этом оборудовать в магазине второе, полностью готовое, но избыточное рабочее место кассира — нерентабельно. Большую часть времени оно будет простаивать, но требовать расходов, например, на ежегодную замену фискального накопителя.

Создание распределенного подменного фонда с централизованным управлением — первый шаг к надежности. Но еще более важную роль играет тот, кто этим управлением занимается.