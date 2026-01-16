Облако любой ценой: как срочная миграция едва не остановила производство

«Мы переедем по плану»: когда карта не совпадает с местностью

Ситуация на старте выглядела критичной. Крупная производственная компания была вынуждена экстренно сменить провайдера: контракт со старой площадкой заканчивался, продлить его было нельзя. Переезд был не плановым улучшением, а вынужденной эвакуацией с жестким дедлайном.

В проекте участвовали четыре стороны:

клиент, которому нужно сохранить работу бизнес‑процессов;

текущий хостер (старая площадка), откуда нужно было уйти;

новый облачный провайдер, предложивший мощности и базовый план переезда;

наша команда как сервисный партнер, отвечающий за поддержку.

Дальше все осложнилось ожиданиями и управлением. Клиент рассчитывал, что миграция пройдет «под ключ» силами провайдера, но тот отвечал только за инфраструктуру — перенос данных и запуск виртуальных машин. Работоспособность бизнес‑приложений вроде 1С, почты и CRM фактически оказалась в «серой зоне»: формально за них никто до конца не отвечал.​

При этом у проекта не было детального плана миграции и единого центра управления. Документ, который называли планом, представлял собой верхнеуровневую дорожную карту без учета технических зависимостей между сервисами. Отдельного менеджера проекта, который координировал бы действия всех участников, тоже не было. От нашего предложения выделить PM заказчик отказался, посчитав это лишними расходами и решив управлять всем самостоятельно.