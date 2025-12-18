Миграция в облако: пошаговый план переезда бизнеса без рисков и простоев

Что такое миграция в облако и когда она нужна бизнесу

Если говорить языком денег, а не технологий, миграция в облако — это смена модели владения. Вы перестаете быть «завхозом», который закупает серверы, меняет сгоревшие блоки питания и оплачивает счета за кондиционирование серверной. Вы становитесь арендатором вычислительных мощностей, которые предоставляет провайдер.

Технически это перенос ваших цифровых активов (баз данных 1С, файловых архивов, CRM, корпоративной почты) с серверов, стоящих у вас в офисе, на виртуальные серверы в гигантском дата-центре.

Как понять, что время для переезда пришло? Проверьте себя по четырем ключевым признакам. Если хотя бы один из них про вас — миграция станет стратегически верным решением.

1. «Железо» устарело, а новое стоит как крыло самолета. Серверу 5–7 лет, он шумит и греется. Новый стоит от миллиона рублей, а поставку ждать 3 месяца. В облаке вы получаете те же мощности завтра и без вложений (CAPEX).

2. Сезонные скачки. В «Черную пятницу» или перед сдачей отчетности 1С виснет намертво. Покупать мощный сервер ради месяца в году — дорого. В облаке вы добавляете мощности (ядра и память) на неделю пика, а потом отключаете.

3. Офис стал «узким местом». Если 1С стоит под столом у бухгалтера, а интернет в офисе «упал» — встали и филиалы, и удаленщики. Облако доступно всегда и отовсюду.

4. Безопасность «на честном слове». Сервер в кладовке уязвим: его могут украсть, залить водой, изъять при проверке. Данные в ЦОД уровня Tier III охраняются лучше, чем деньги в банке.