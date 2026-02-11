🔥 Налог на прибыль в 2026 году: настало время обновить бухгалтерские знания!

Последние изменения в Налоговом кодексе с 1 января 2026 года заметно усложнили жизнь владельцам бизнеса и специалистам по бухгалтерскому учету.

ФНС выпустила важное предупреждение о предстоящих новшествах, которые затронут почти каждую компанию-плательщика налога на прибыль.

Хотите разобраться, как сохранить свои финансы и избежать штрафов? Тогда читайте дальше, чтобы узнать обо всех ключевых изменениях, которые ждут вас в наступающем финансовом году!

Разберём основные изменения, о которых ФНС предупредила налогоплательщиков.

🔥 Ключевые изменения в области налогообложения прибыли:

Материальная помощь при рождении ребенка. Теперь сумма материальной помощи до 1 млн рублей на одного сотрудника может быть включена в расходы компании (статья 265 НК РФ).

Резерв по сомнительным долгам. Компания вправе формировать резерв, включая штрафы и пени, подтвержденные судебными актами, если основной долг признан сомнительным (статья 266 НК РФ).

Резерв по безнадежным долгам иностранных организаций. Задолженность по процентам, штрафам и пеням включается в состав резерва, если её простили при условии соответствия положениям пункта 13 части 2 статьи 310 НК РФ.

Исправление ошибок прошлых лет. Запретили исправлять ошибки прошлых лет в текущем периоде, если увеличилась налоговая ставка (пункт 1 статья 54 НК РФ).

Износ имущества, приобретенного за бюджетные средства. Теперь допускается амортизация имущества, купленного за государственный бюджет (ранее было невозможно).

Передача товаров в счет погашения долга. При продаже товаров или оказании услуг в счет покрытия долга доходы фиксируются исходя из размера самой задолженности (статья 105.3 НК РФ).

Применяем повышающий коэффициент 2. Разрешено использование коэффициента при покупке программного обеспечения, баз данных и пакетов прикладных программ, если договором предусмотрено отсутствие права передавать лицензии другим пользователям (пункт 26 части 1 статьи 264 НК РФ).

Имущество, переданное государству. Компенсация за изъятое государством имущество не облагается налогом, если эта операция произведена впервые.

Учёт убытков прошлых лет. Продлен до 2030 года запрет на полное списание убытков прошлых лет при формировании налоговой базы (ограничение составляет 50%).

Особенности применения пониженных ставок. Пониженные ставки налога на прибыль (для определенных категорий налогоплательщиков) не распространяются на иностранные организации и их учредителей с долей владения более 10%.

Кроме того, расширились основания освобождения от удержания налога на прибыль при выплатах иностранным организациям, находящимся под санкциями. Речь идет о случаях, когда ИО получает доход от списания своей задолженности перед российским контрагентом либо в результате окончания срока исковой давности по своим долгам.

