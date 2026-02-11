🔥 Налог на прибыль в 2026 году: настало время обновить бухгалтерские знания!

8162 КПК УСН моб
Последние изменения в Налоговом кодексе с 1 января 2026 года заметно усложнили жизнь владельцам бизнеса и специалистам по бухгалтерскому учету.

ФНС выпустила важное предупреждение о предстоящих новшествах, которые затронут почти каждую компанию-плательщика налога на прибыль.

Хотите разобраться, как сохранить свои финансы и избежать штрафов? Тогда читайте дальше, чтобы узнать обо всех ключевых изменениях, которые ждут вас в наступающем финансовом году!

Разберём основные изменения, о которых ФНС предупредила налогоплательщиков.

🔥 Ключевые изменения в области налогообложения прибыли:

  • Материальная помощь при рождении ребенка.Теперь сумма материальной помощи до 1 млн рублей на одного сотрудника может быть включена в расходы компании (статья 265 НК РФ).

  • Резерв по сомнительным долгам. Компания вправе формировать резерв, включая штрафы и пени, подтвержденные судебными актами, если основной долг признан сомнительным (статья 266 НК РФ).

  • Резерв по безнадежным долгам иностранных организаций. Задолженность по процентам, штрафам и пеням включается в состав резерва, если её простили при условии соответствия положениям пункта 13 части 2 статьи 310 НК РФ.

  • Исправление ошибок прошлых лет. Запретили исправлять ошибки прошлых лет в текущем периоде, если увеличилась налоговая ставка (пункт 1 статья 54 НК РФ).

  • Износ имущества, приобретенного за бюджетные средства. Теперь допускается амортизация имущества, купленного за государственный бюджет (ранее было невозможно).

  • Передача товаров в счет погашения долга. При продаже товаров или оказании услуг в счет покрытия долга доходы фиксируются исходя из размера самой задолженности (статья 105.3 НК РФ).

  • Применяем повышающий коэффициент 2. Разрешено использование коэффициента при покупке программного обеспечения, баз данных и пакетов прикладных программ, если договором предусмотрено отсутствие права передавать лицензии другим пользователям (пункт 26 части 1 статьи 264 НК РФ).

  • Имущество, переданное государству. Компенсация за изъятое государством имущество не облагается налогом, если эта операция произведена впервые.

  • Учёт убытков прошлых лет. Продлен до 2030 года запрет на полное списание убытков прошлых лет при формировании налоговой базы (ограничение составляет 50%).

  • Особенности применения пониженных ставок. Пониженные ставки налога на прибыль (для определенных категорий налогоплательщиков) не распространяются на иностранные организации и их учредителей с долей владения более 10%.

Кроме того, расширились основания освобождения от удержания налога на прибыль при выплатах иностранным организациям, находящимся под санкциями. Речь идет о случаях, когда ИО получает доход от списания своей задолженности перед российским контрагентом либо в результате окончания срока исковой давности по своим долгам.

Условия:

  • ИО находится под санкциями другого государства или международной структуры, которые запрещают ей проводить финансовые операции, брать кредиты, получать займы

  • доля участия иностранного государства в капитале ИО не менее 50%.

    Мы рассмотрели основные изменения, ожидаемые в законодательстве по налогу на прибыль с 2026 года.

    Надеюсь, эта информация поможет вам лучше ориентироваться в новых требованиях и уверенно двигаться вперед в ведении бухгалтерского учета и финансового планирования.

    📌 Помните, своевременное ознакомление с последними законодательными изменениями — залог успешного развития вашего бизнеса и спокойствия перед лицом налоговых проверок.

    💬 Напишите, если остались вопросы или хотите обсудить влияние этих изменений на вашу организацию. Всегда рада поделиться советом и поддержать ваше развитие!

