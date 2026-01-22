Реабилитация в банке: что делать, если отказали в открытии счета или проведении платежа по 115-ФЗ?

Если ваш банк отказал вам в открытии счета, вклада или проведении конкретной операции по основаниям «антиотмывочного» закона (п. 5.2 или п. 11 ст. 7 закона 115-ФЗ), не паникуйте. У вас есть четкий алгоритм действий для «реабилитации» — восстановления доверия.

Важно! Эта процедура - первый обязательный уровень, который нужно пройти, прежде чем куда-либо еще жаловаться.

ШАГ 1: Запросите детальную причину отказа

⦁ Банк обязан в течение 5 рабочих дней с момента отказа письменно сообщить вам дату и причины такого решения.

⦁ Требуйте, чтобы информация была дана в понятной и полной форме, достаточной для дальнейшего оспаривания.

ШАГ 2: Подготовьте и подайте опровергающие документы в банк

⦁ Получив причины, соберите документы, которые доказывают, что подозрения банка необоснованны. Например: договоры с контрагентами, товарные накладные, налоговые декларации, пояснения по сделке.

⦁ Подайте пакет документов в банк с заявлением о пересмотре решения. Сделать это можно неоднократно, если появляются новые доказательства.

⦁ Срок ответа банка: 7 рабочих дней с момента получения им ваших документов.

Банк может принять решение:

⦁ Устранить основания для отказа. Это победа - реабилитация пройдена на первом уровне.

⦁ Оставить отказ в силе. В этом случае банк направит вам официальное сообщение о «невозможности устранения оснований».

Важный нюанс! Ограничение дистанционного обслуживания (интернет-банка) - это не полный запрет операций. Вы по-прежнему можете проводить платежи через отделение банка, подавая бумажные платежные поручения.

Если банк оставил отказ в силе, ваш следующий шаг - обращение в Межведомственную комиссию (МВК). Но без прохождения этого «первого уровня» с банком ваше заявление в МВК рассматривать не станут.

Рекомендация: Процесс требует внимания к деталям и срокам. Лучше всего обратиться к опытному юристу, чтобы правильно составить ответ банку и собрать убедительный пакет документов.