Не смогли реабилитироваться по 115-ФЗ? Последствия — ликвидация компании и запрет на 3 года
Что будет, если не уложиться в 6 месяцев или проиграть на всех уровнях?
Банк России обязан будет направить данные в ФНС для принудительной ликвидации вашей компании или ИП.
Это происходит в следующих случаях:
Вы не обратились в МВК в течение 6 месяцев. Данные в ФНС направят в течение 10 дней после истечения срока.
МВК согласилась с банком, а вы не пошли в суд. Данные направят через 30-40 дней после решения МВК.
Вы проиграли в суде. Данные направят в ФНС в течение 10 дней после вступления судебного решения в силу.
Процесс в ФНС:
⦁ ФНС внесет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП запись о предстоящем исключении.
⦁ У компании/ИП будет еще 6 месяцев на то, чтобы кредиторы подали возражения. Сами вы возражать не можете.
⦁ Если возражений нет - компанию/ИП исключат из реестра
Для руководителей и владельцев (с долей >50%) такой ликвидированной компании устанавливается запрет на 3 года регистрировать новые юридические лица или быть их руководителями.
Суд - это последняя инстанция для оспаривания решения МВК, поддержавшей банк. Решение суда окончательное. Если суд отказал, путь обратно закрыт, и ликвидация становится практически неизбежной.
Итог: Механизм реабилитации по 115-ФЗ - это последовательная и строго регламентированная процедура с жёсткими, необратимыми сроками.
Пропуск этапа или неправильные действия ведут к крайне серьёзным последствиям - потере бизнеса и запрету на его ведение. В такой ситуации обращение к опытному юристу просто необходимо.
Завершающий пост о блокировках счетов и реабилитации по 115-ФЗ будет в следующий четверг.
