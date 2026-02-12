Не смогли реабилитироваться по 115-ФЗ? Последствия — ликвидация компании и запрет на 3 года

Это самый важный и жесткий раздел. Если к вам или вашей компании применены жесткие меры по пункту 5 статьи 7.7 закона 115-ФЗ (почти полная блокировка операций), запускается обратный отсчет. У вас есть всего 6 месяцев с момента получения уведомления от банка, чтобы пройти досудебную (МВК) и, при необходимости, судебную реабилитацию.

Что будет, если не уложиться в 6 месяцев или проиграть на всех уровнях?

Банк России обязан будет направить данные в ФНС для принудительной ликвидации вашей компании или ИП.

Это происходит в следующих случаях:

Вы не обратились в МВК в течение 6 месяцев. Данные в ФНС направят в течение 10 дней после истечения срока.

МВК согласилась с банком, а вы не пошли в суд. Данные направят через 30-40 дней после решения МВК.

Вы проиграли в суде. Данные направят в ФНС в течение 10 дней после вступления судебного решения в силу.

Процесс в ФНС:

⦁ ФНС внесет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП запись о предстоящем исключении.

⦁ У компании/ИП будет еще 6 месяцев на то, чтобы кредиторы подали возражения. Сами вы возражать не можете.

⦁ Если возражений нет - компанию/ИП исключат из реестра

Для руководителей и владельцев (с долей >50%) такой ликвидированной компании устанавливается запрет на 3 года регистрировать новые юридические лица или быть их руководителями.

Суд - это последняя инстанция для оспаривания решения МВК, поддержавшей банк. Решение суда окончательное. Если суд отказал, путь обратно закрыт, и ликвидация становится практически неизбежной.

Итог: Механизм реабилитации по 115-ФЗ - это последовательная и строго регламентированная процедура с жёсткими, необратимыми сроками.

Пропуск этапа или неправильные действия ведут к крайне серьёзным последствиям - потере бизнеса и запрету на его ведение. В такой ситуации обращение к опытному юристу просто необходимо.

Завершающий пост о блокировках счетов и реабилитации по 115-ФЗ будет в следующий четверг.