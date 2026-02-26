Как снизить риски блокировки счета: правила финансовой гигиены для бизнеса

Все материалы вы можете посмотреть тут - от причин блокировок до способов реабилитации.
А сегодня поговорим о самом главном: как избежать повышенного внимания банка и не попасть в неприятную ситуацию. Собрала для вас простые, но важные правила финансовой гигиены.
Соблюдайте финансовую дисциплину
Планируйте доходы и расходы. Держите делопроизводство в порядке. Отношения с контрагентами оформляйте договорами, изменения фиксируйте доп.соглашениями. Оформляйте счета, счета-фактуры, заявки. Расчеты проводите способом из договора.
Своевременно сообщайте об изменениях в ФНС и банк
При изменении сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ОКВЭД, участники, директор, адрес) уведомите налоговую и банк. Несвоевременное обновление грозит блокировкой.
Проверяйте достоверность записей в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Налоговая проверяет сведения, особенно адрес. При недостоверности вносят запись в реестр. Если запись висит более 6 месяцев, компанию могут исключить из ЕГРЮЛ.
Подробно заполняйте платежные документы
Не пишите просто «по договору» или «за товар». Указывайте конкретно: за какие товары, работы или услуги, реквизиты договоров, счета, спецификации.
Попросите контрагентов делать так же. Прозрачные платежи - меньше вопросов от банка.
Оперативно отвечайте на запросы банка
Не игнорируйте запросы. Предоставляйте договоры, доп.соглашения, спецификации, накладные, счета-фактуры. Пишите подробные пояснения о схеме бизнеса и экономическом смысле операций. Не отказывайте под предлогом коммерческой тайны - это усилит подозрения.
Не дробите бизнес без необходимости
Искусственное дробление на множество юрлиц, ИП (одно для активов, другое для контрактов, третье для сотрудников) - красный флаг для банка.
Это сигнализирует о схемах минимизации налогов и может быть расценено как признак нарушений.
Минимизируйте наличные расчеты
Используйте корпоративные карты для расходов, зарплату переводите на карты сотрудников. Оборот наличных должен быть сведен к минимуму - это повышает прозрачность бизнеса.
Не снимайте крупные суммы наличными
Любое значительное снятие наличных сразу привлекает внимание банка. Если операция необъяснима с точки зрения бизнеса, последуют вопросы.
Сохраняйте все документы при наличных расчетах
Если без наличных не обойтись, храните подтверждающие документы по каждой операции. При проверке банк может их запросить.
Проверяйте контрагентов до начала работы
Смотрите: есть ли суды, исполнительные производства, долги по налогам (сервис «Прозрачный бизнес»), достоверность адреса и уровень риска на платформе ЗСК. Работа с недобросовестными контрагентами повышает риск блокировки ваших операций.
Платите налоги
Отсутствие или незначительный объем налоговых платежей по счету - тревожный сигнал. Банк может посчитать, что бизнес работает «в серую», и повысить уровень риска.
Не открывайте счета «про запас»
Открывайте расчетный счет только если реально планируете им пользоваться. Проводите налоги и хоз.расходы пропорционально доле операций в каждом банке, где открыт счет. Множество пустых счетов - тоже повод для подозрений.
Правильно оформляйте отношения с работниками
Трудовые договоры, договоры с самозанятыми, ГПХ - все должно быть оформлено по закону. Подмена трудовых отношений самозанятостью или неоформленные сотрудники - при выплате ЗП банки проверяют сведения.
Эти правила не гарантируют, что банк никогда не задаст вопросов, но значительно снижают риск попадания в «красную зону». Банки ценят прозрачных и дисциплинированных клиентов.
А на какую тему вы хотели бы подобную серию постов в будущем?
Пишите в комментариях.
Начать дискуссию