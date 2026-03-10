Я не буду подавать 3-НДФЛ. Мне бухгалтер все через работу сделает…

Знакомая мысль? Вы рассчитываете на стандартный сценарий: написать заявление работодателю — и получать вычет уже в зарплате. Поговорим про очень популярный и достаточно новый режим налогообложения: АУСН.

И вот тут начинается нюанс, о котором почти никто не говорит 👇

Если работодатель на АУСН — вычет через него не получить.

Компании на автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) не являются налоговыми агентами по НДФЛ. Расчет, удержание и уплату НДФЛ за работников в рамках применения АУСН осуществляется не работодателями, а уполномоченными банками, в которых плательщики открыли расчетный счет.

При применении АУСН:

🖌работодатели и банки не предоставляют работникам социальные и имущественные налоговые вычеты;

🖌банк всегда считает НДФЛ по ставке 13%. Если совокупный доход налогоплательщика превысит 2,4 млн руб. за год, налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по прогрессивной ставке (от 15 до 22 % с суммы превышения) и уведомит налогоплательщика.

А вы продолжаете думать:

«Почему мне бухгалтер говорит, что не может оформить вычет?»

Он не отказывает. У него просто нет такой функции в рамках режима.

Что это значит для вас?

Если вы работаете у работодателя на АУСН:

✔️ вернуть налог можно

❗️ но только через декларацию 3-НДФЛ

И сейчас честно.

Когда вы это читаете, какая мысль первая?

1️⃣ «Теперь понятно, почему отказали»

2️⃣ «Надо проверить, на каком режиме мой работодатель»

3️⃣ «Вот почему мне ничего не вернули»

4️⃣ «Я вообще не знала про АУСН»

Напишите цифру от 1 до 4.

Иногда достаточно просто увидеть ситуацию в зеркале.