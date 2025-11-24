⚡Рабочая комиссия в ИФНС: разведка боем или начало налоговой проверки?

Рабочие комиссии в налоговых органах давно стали привычной частью налогового контроля, но при этом их правовой статус все еще остаётся «размытым». Формально в Налоговом кодексе РФ вы не найдёте отдельной статьи про рабочие комиссии, регламентированной процедуры их проведения или утверждённой формы протокола. Тем не менее от того, как налогоплательщик поведёт себя на таком мероприятии, нередко зависит - будет ли назначена выездная проверка и в каком объёме возникнут доначисления ⚖️.

В материале я расскажу, чем рабочая комиссия отличается от формальных мероприятий налогового контроля, какова её нормативная основа, какие ошибки чаще всего допускают представители компаний и как превратить комиссию в источник полезной информации, а не в старт затяжного конфликта с инспекцией.