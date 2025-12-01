🚂УСН с НДС: паровозик, который не смог или как жить на УСН дальше?

Приветствую подписчиков Клерка!
Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider В прошлом - заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС.
Обычно я рассказываю про успешные кейсы из опыта взаимодействия с ИФНС и как отбиваться от “требований”, но сегодня хочу разобрать актуальную для многих тему: “УСН с НДС”.
⚡В этой статье разберём только то, что всех реально волнует:
как именно будет снижаться порог выручки для работы на УСН без НДС в 2026–2028 годах;
кто сможет остаться без НДС в 2026, 2027, 2028;
в каких случаях можно вернуться на УСН без НДС, если в какой-то год уже пришлось платить налог.
📉 1. Главное изменение: ступенчатое снижение порога
С 2025 года все упрощенцы формально стали плательщиками НДС, но получили освобождение, если доход не превышает 60 млн руб.
С 2026 года этот «льготный коридор» сужается. Закон № 425-ФЗ меняет ст. 145 НК РФ и вводит график понижения порога доходов, при котором вы обязаны платить НДС:
2025 год — лимит 60 млн руб.
2026 год — лимит падает до 20 млн руб.
2027 год — лимит падает до 15 млн руб.
2028 год и далее — лимит закрепляется на 10 млн руб.
Это значит, что режим «УСН без НДС» превращается в историю исключительно для микробизнеса.
⚙️ 2. Механика: как понять, платите вы НДС или нет
Логика осталась прежней (ст. 145 НК РФ). Чтобы не платить НДС, вы должны пройти два фильтра:
Прошлый год: Ваш доход за предыдущий год не превысил установленный лимит.
Текущий год: Ваш доход нарастающим итогом в текущем году не превысил лимит.
Важные нюансы:
Доход считаем кассовым методом (по КУДиР + Книга доходов по патенту, если есть ПСН).
Потенциальный доход патента в расчет не берем, только реальный.
Освобождение автоматическое, уведомления подавать не нужно.
📅3. Хронология снижения лимитов: разбор по годам
📌2026 год: Лимит входа — 20 млн руб.
Чтобы не платить НДС с 1 января 2026 года, ваш доход за 2025 год (УСН + ПСН) не должен превышать 20 млн руб.
Варианты развития событий:
Доход за 2025 год — 19 млн руб. → С 01.01.2026 вы применяете освобождение. → НДС возникнет только если в течение 2026 года выручка нарастающим итогом превысит 20 млн руб. (с 1-го числа следующего месяца).
Доход за 2025 год — 25 млн руб. → В 2025 году вы работали без НДС на законных основаниях (лимит был 60 млн). → Но с 01.01.2026 вы автоматически становитесь плательщиком НДС, так как превысили входной порог нового периода.
📌2027 год: Лимит входа — 15 млн руб.
Чтобы продолжить (или начать) работать без НДС в 2027 году, доход за 2026 год не должен превышать 15 млн руб.
Важный нюанс: В 2026 году вы можете работать без НДС с выручкой, например, 18 млн руб. (так как лимит текущего года — 20 млн). Однако для 2027 года этот показатель уже является превышением.
Итог: С 01.01.2027 вы утрачиваете право на освобождение и переходите на уплату НДС, несмотря на то, что лимит 2026 года нарушен не был.
📌2028 год и далее: Лимит входа — 10 млн руб.
Система приходит к финальным показателям. Для работы без НДС с 2028 года доход за 2027 год должен быть не более 10 млн руб.
В дальнейшем этот порог (10 млн руб.) становится постоянным критерием как для входа в год, так и для сохранения права на освобождение внутри года.
🔄 4. Право на ошибку: как вернуть освобождение
Переход на НДС это не билет в один конец. Закон позволяет вернуться к УСН без НДС , но только через год «карантина».
Алгоритм возврата: Если в текущем году вы превысили лимит и начали платить НДС, вернуться к освобождению можно с начала следующего календарного года только при одном условии: 👉 Сумма вашей выручки за этот «НДС-ный» год должна уложиться в лимит, установленный для следующего года.
Пример на цифрах:
2026 год. Вы заработали 25 млн руб. (лимит 20 млн превышен). Вы платите НДС.
2027 год. Вы хотите вернуться к освобождению с 2028 года.
Условие: Для этого за весь 2027 год ваша выручка не должна превысить 10 млн руб. (так как это лимит для входа в 2028 год).
Результат: Если в 2027 уложились в 10 млн, то с 1 января 2028 вы снова свободны от НДС.
Государство преподносит это как возможность переждать неудачный год и сбросить налоговую нагрузку на следующий период.
🚀 5. Стратегия действий на 2026 год
Чтобы 2026 год не начался с блокировок и штрафов, оцените риски перехода на НДС:
1) Точный расчет базы за 2025 год.
Результат ≤ 20 млн: Вы заходите в 2026 год без НДС.
Если сумма около 18-19 млн руб. вы в зоне риска. Любое непредвиденное поступление в декабре может изменить ваш статус на следующий год.
Результат > 20 млн: С 1 января 2026 вы плательщик НДС.
2) Прогноз на 2026 год.
Посмотрите на свои контракты и планы. Если вы понимаете, что выручка гарантированно уйдет за 20 млн, нет смысла искусственно тормозить бизнес.
Примите НДС как неизбежность🤷♂️.
Посчитайте математику: что выгоднее - 5/7% (без вычетов) или 22% (с вычетами). Часто для работы с крупными заказчиками выгоднее именно общая ставка.
3) Корректировка договоров.
Проверьте долгосрочные контракты. Если вы станете плательщиком НДС в середине года, а цена в договоре зафиксирована без оговорки о налоге, вам придется отдавать НДС из собственной прибыли. Включите в договоры условия о возможном пересмотре цены или начислении НДС сверх стоимости услуг при смене налогового статуса исполнителя.
Государство четко дало понять, что без НДС к 2028 году останутся только самые маленькие с оборотом до 830 тысяч рублей в месяц (10 млн в год). Остальным пора учиться жить в новой налоговой реальности.
💥Если вам нужны живые разборы требований, новости о проверках и практика по НДС/УСН — подписывайтесь на мой блог и телеграмм канал. Там мы разбираем то, о чем не пишут в официальных письмах.
Всем спасибо за прочтение🤝
Начать дискуссию