📌Инспектор заменил допрос требованием? Лайфхак: как формально ответить ФНС и не получить штраф

✅ Лайфхак: «Один пункт - один ответ»

Как быть в такой ситуации, чтобы и штраф по ст. 129.1 НК РФ (или 126 НК РФ) не получить, и лишнего не написать?

Логика защиты следующая: В требовании вопросы сгруппированы под конкретными номерами (2.1, 2.2 и т.д.). С точки зрения формальной логики и структуры документа, один пункт - это одно требование информации. То, что инспектор решил «напихать» в один абзац всё, что знал - это его техническая проблема.

Что делаем: Мы отвечаем на один любой вопрос из перечня внутри пункта. Или даем общую отсылку к документам.

Пример ответа на пункт 2.1:

«Адрес погрузки и место доставки товара указаны в представленных товарно-транспортных накладных, приложенных к ответу на требование».

Всё.

Почему это работает?

1. Формально вы исполнили требование. В пункте 2.1 запрашивалась информация? Вы её дали (указали, где смотреть адрес).

2. Штрафовать сложно. Чтобы выписать штраф за непредставление информации, инспектору нужно доказать, что вы её не представили. Вы же ответ дали. То, что ответ не такой подробный, как хотелось бы инспектору («кто платил», «у кого купили»), - это уже вопрос качества составления самого требования.

Инспектор нарушил методологию составления документа (смешал всё в кучу), а вы, воспользовавшись этим, дали формальный ответ.