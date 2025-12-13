📌Инспектор заменил допрос требованием? Лайфхак: как формально ответить ФНС и не получить штраф

Сегодня хочу поделиться с вами одним неочевидным, но крайне полезным лайфхаком, о котором я узнал работая в УФНС: как в “грамотно” отвечать на раздутые требования о представлении информации по ст. 93, 93.1 НК РФ.
Речь пойдет о ситуациях, когда требование превращается в бесконечную «портянку» вопросов, и вы понимаете: чтобы ответить на всё по существу, придется попотеть.
🛑 Важное предупреждение
Сразу скажу: я не советую прибегать к этому методу на постоянной основе.
Если вы будете «троллить» инспектора таким образом регулярно, он может, что называется, «обидеться». А обиженный инспектор в следующий раз будет составлять требование под присмотром опытных юристов.
Когда этот метод спасает?
1. Когда вас буквально «бомбардируют» требованиями.
2. Когда вы физически не успеваете подготовить развернутые ответы.
3. Когда вопросы инспектора выходят за рамки разумного, и вы не считаете нужным раскрывать всю "кухню" в письменном виде.
🧐 Теория vs Суровая реальность
Если открыть Налоговый кодекс (ст. 93, 93.1), то истребование документов и информации имеет четкие границы.
Вне рамок проверок (п. 2 ст. 93.1 НК РФ) можно истребовать документы/информацию по конкретной сделке.
В рамках проверки (п. 1 ст. 93.1 НК РФ) - касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика.
Но настоящая практика, с которой я сталкивался работая налоговых органах, и сейчас, защищая бизнес, складывается иначе. Инспекторы часто подменяют допрос истребованием информации.
Вместо того чтобы вызвать директора и задать вопросы под протокол (в рамках ст. 90 НК РФ), инспектор, не заморачиваясь, вставляет десятки шаблонных вопросов в требование. Эти вопросы «кочуют» из одного файла в другой годами.
О проблемах использования таких «мутантов» - шаблонных требований, составленных через копипаст, я подробно писал в этой статье.
📉 Разбор конкретного кейса
Недавно моему клиенту прилетело требование в рамках КНП налоговой декларации по НДС за 3 квартал. Инспектор еще даже договор не видел, но уже решил устроить письменный допрос.
Посмотрите на Раздел 2 этого требования. Формально там всего два пункта (2.1 и 2.2). Но давайте почитаем, что внутри.
Пункт 2.1 (содержит 5 вопросов):
Укажите адрес погрузки товара...
Кто осуществлял доставку товара...
Куда доставлялся (адрес) товар...
Кто осуществлял оплату доставки товара... Какими документами подтверждается оплата...
У кого приобретен товар...
Пункт 2.2 (содержит 8 вопросов):
Где (указать адрес) оказывались услуги...
Кто непосредственно оказывал услуги (ФИО, должность)...
Кому на праве собственности принадлежат транспортные средства...
Какими документами фиксируется доступ на объект...
Кто принимал услуги, оценивал качество (ФИО)...
Кто является собственником объекта...
Если услуги не собственными силами, укажите субподрядчиков (ИНН, ФИО)...
Как производилась оплата...
Итого: в двух пунктах требования мы имеем 3 вопросов, требующих развернутого описания. Это классическая подмена мероприятий налогового контроля.
✅ Лайфхак: «Один пункт - один ответ»
Как быть в такой ситуации, чтобы и штраф по ст. 129.1 НК РФ (или 126 НК РФ) не получить, и лишнего не написать?
Логика защиты следующая: В требовании вопросы сгруппированы под конкретными номерами (2.1, 2.2 и т.д.). С точки зрения формальной логики и структуры документа, один пункт - это одно требование информации. То, что инспектор решил «напихать» в один абзац всё, что знал - это его техническая проблема.
Что делаем: Мы отвечаем на один любой вопрос из перечня внутри пункта. Или даем общую отсылку к документам.
Пример ответа на пункт 2.1:
«Адрес погрузки и место доставки товара указаны в представленных товарно-транспортных накладных, приложенных к ответу на требование».
Всё.
Почему это работает?
1. Формально вы исполнили требование. В пункте 2.1 запрашивалась информация? Вы её дали (указали, где смотреть адрес).
2. Штрафовать сложно. Чтобы выписать штраф за непредставление информации, инспектору нужно доказать, что вы её не представили. Вы же ответ дали. То, что ответ не такой подробный, как хотелось бы инспектору («кто платил», «у кого купили»), - это уже вопрос качества составления самого требования.
Инспектор нарушил методологию составления документа (смешал всё в кучу), а вы, воспользовавшись этим, дали формальный ответ.
🔥 Вывод
Этот метод позволяет «отбиться» от незаконного возложения на налогоплательщика обязанностей по написанию мемуаров о своей деятельности.
Если инспектору действительно нужны ответы на вопросы «Кто?», «Где?» и «С кем?», пусть вызывает свидетеля повесткой на допрос (ст. 90 НК РФ). А превращать требование документов в заочную очную ставку - практика порочная...
Но повторюсь: используйте этот инструмент с умом. Рано или поздно юристы инспекции «натаскают» инспектора разбивать вопросы по пунктам (2.1, 2.2, 2.3...), и тогда этот лайфхак станет менее действенным, хотя вы всегда вместо “четкого” ответа можете “размыто” сослаться на документы.
💥Больше инсайдов о внутренней кухне ФНС, разборах актуальных новостей и советов по защите бизнеса я публикую в своем Telegram-канале “Налоговый Инсайдер” https://t.me/naloginsider. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!
Начать дискуссию