🕵️‍♂️Нюансы налогового контроля: чем доказательная база собранная в рамках КНП отличается от ВНП

🔹 1. Квалификация и опыт инспекторов

Инспекторы выездных отделов буквально «натасканы» на применение ст. 54.1 НК РФ. Это их хлеб, они занимаются этим годами.

С “камеральщиками” ситуация иная. Практика применения ст. 54.1 НК РФ в рамках камеральных проверок - история сравнительно новая. Еще совсем недавно в отдельных регионах решения по 54.1, вынесенные по итогам КНП, можно было пересчитать по пальцам.

Раньше логика была такой: в рамках КНП просто физически не хватает времени собрать достаточную доказательную базу. Поэтому часто, инспекторы видя нарушения, понимали, что в акт выходить не будут, а имеющиеся “наработки” передадут в отдел предпроверочного анализа (ППА), а от туда уже в отдел выездных проверок. Таким образом, они не брали на себя ответственность за сбор доказательной базы.

Формально, долгое время сбор доказательной базы по 54.1 оставался прерогативой инспекторов отдела выездных проверок. А “камеральщики” занимались только возмещением. Таким образом, они не получали опыт проведения таких проверок, и долго время находились в застое, касательно практики и основных тенденций сбора доказательной базы.

К этом можно еще добавить, что если в отделе выездных проверок, по большей части работают “возрастные” сотрудники, то обычно в отделы КНП приходят сразу после вузов. И учить молодых сотрудников сбору базы по 54.1 или откровенно не кому или некогда.

Сейчас тренд изменился: дана установка выходить в акты уже на этапе проведения КНП. Но квалификация сотрудников камеральных отделов в вопросах сбора доказательств все еще объективно ниже.