🕵️‍♂️Нюансы налогового контроля: чем доказательная база собранная в рамках КНП отличается от ВНП

Этой публикацией я продолжаю цикл статей о нюансах налогового контроля.
Сегодня разберем важный вопрос: чем отличается доказательная база, которую Инспекция собирает в рамках выездной налоговой проверки (ВНП), от той, что ложится в основу акта камеральной проверки (КНП).
Налоговый кодекс один для всех, но как человек, который проводил и те, и другие проверки, а затем курировал их на уровне Управления, я вижу огромную разницу в подходах.
🔻 Теория против практики
Формально доказательная база отличаться не должна. Процессуально камеральная проверка от выездной не имеет кардинальных различий, за исключением охвата:
КНП — это проверка текущей декларации (обычно за квартал, если мы говорим об НДС).
ВНП — может охватывать период до трех лет плюс текущий период.
Однако на практике к материалам камеральных проверок (КНП) предъявляются гораздо меньшие требования. Почему так происходит? Я выделяю три ключевых фактора.
🔹 1. Квалификация и опыт инспекторов
Инспекторы выездных отделов буквально «натасканы» на применение ст. 54.1 НК РФ. Это их хлеб, они занимаются этим годами.
С “камеральщиками” ситуация иная. Практика применения ст. 54.1 НК РФ в рамках камеральных проверок - история сравнительно новая. Еще совсем недавно в отдельных регионах решения по 54.1, вынесенные по итогам КНП, можно было пересчитать по пальцам.
Раньше логика была такой: в рамках КНП просто физически не хватает времени собрать достаточную доказательную базу. Поэтому часто, инспекторы видя нарушения, понимали, что в акт выходить не будут, а имеющиеся “наработки” передадут в отдел предпроверочного анализа (ППА), а от туда уже в отдел выездных проверок. Таким образом, они не брали на себя ответственность за сбор доказательной базы.
Формально, долгое время сбор доказательной базы по 54.1 оставался прерогативой инспекторов отдела выездных проверок. А “камеральщики” занимались только возмещением. Таким образом, они не получали опыт проведения таких проверок, и долго время находились в застое, касательно практики и основных тенденций сбора доказательной базы.
К этом можно еще добавить, что если в отделе выездных проверок, по большей части работают “возрастные” сотрудники, то обычно в отделы КНП приходят сразу после вузов. И учить молодых сотрудников сбору базы по 54.1 или откровенно не кому или некогда.
Сейчас тренд изменился: дана установка выходить в акты уже на этапе проведения КНП. Но квалификация сотрудников камеральных отделов в вопросах сбора доказательств все еще объективно ниже.
⚖️ 2. Отсутствие юридического сопровождения
Это скорее чисто “математическая проблема”. Количество камеральных проверок по которым вынесены акты, в сотни (если не в тысячи) раз превышает количество выездных. В Инспекции и Управлении физически не хватит юристов, чтобы сопровождать каждую КНП.
На ВНП юрист, как правило, сопровождает процесс от и до.
На КНП юристы подключаются, только когда дело доходит до возражений или апелляционной жалобы (тогда же и подключается отдел аудита).
Резюмирую: правовая основа акта камеральной проверки изначально слабее, так как акт пишется без сопровождения правового отдела. Инспектор по сути один на один с проверяемой организацией. Да, при сложных ситуациях, при наличии методологических проблем, регламент (региональной УФНС) может предусматривать привлечение специалистов других отделов на более ранних этапах. Но, если это рядовая ситуация по ст. 54.1 НК РФ, то инспектор чаще проводит проверку самостоятельно.
🏛️ 3. Отсутствие сопровождения со стороны Управления
В большинстве регионов сейчас действует трехуровневая система контроля, когда профильные отделы Управления (УФНС) курируют проверки, проводимые нижестоящими Инспекциями.
Но здесь есть нюанс. Если выездные проверки (ВНП) находятся под контролем практически поголовно, то в КНП такой тотальный надзор невозможен из-за объема.
Если сумма предполагаемых разрывов или неуплаты «небольшая», то целесообразность сопровождения таких проверок в пересчете на трудовые ресурсы низкая и курирование таких проверок не производится. То есть инспектор и здесь остается один на один с проверкой, без методической поддержки сверху, что также влияет на качество сбора доказательств.
💡4. Взгляд: почему буксует система
Инспекторам на местах банально не хватает знаний и опыта. Да, есть отдельные хорошие специалисты, но если говорить в целом то уровень подготовки в камеральных отделах ниже. Даже в «ручном режиме» натаскать инспектора на сбор качественной доказательственной базы в сжатые сроки КНП крайне тяжело, даже при 3-уровненной системе Управления (ИФНС-УФНС- ЦА ФНС).
Мне часто приходилось работать с инспекторами проводящими камеральные проверки. И уровень присылаемого материала (даже при сопровождении КНП инспекторами Управления), на мой взгляд, был сильно ниже материалов выездных проверок.
Именно поэтому рассмотрение материалов камеральных проверок так часто откладывается и вынесение решения может затягиваться на 2, 3 или даже 4 месяца после проведения дополнительных мероприятий налогового контроля (ДМНК). Базу приходится перепроверять по несколько раз, потому что выносить итоговое Решение на таком шатком фундаменте большой риск для инспекции.
🔥 Вывод для бизнеса
Работая сейчас «по ту сторону» и защищая бизнес, я четко вижу, что оспорить результаты камеральной налоговой проверки гораздо легче, чем выездной.
Доказательная база там часто собрана в спешке, без должной правовой оценки и глубокой проработки. Поэтому, если вы получили акт по итогам КНП - не опускайте руки. При наличии грамотного специалиста, шансы оспорить доводы Инспекции здесь значительно выше.
