🕵️‍♂️Что не так с актами КНП за 2025 год?

⚙️ 1. Упор на «техничность» контрагентов вместо анализа сделки

Инспекция честно отработала блок «техничности»:

– отсутствие сотрудников и материально-технической базы;

– 100% доля вычетов по НДС и минимальные суммы налогов к уплате;

– подозрительное движение денег по расчётным счетам (транзитное движение и «слом платежа»);

– цепочки поставщиков обладают теми же характеристиками, что и сомнительные контрагенты.

По сути, вся доказательная база крутится вокруг того, что контрагенты “плохо выглядят в глазах ФНС”, т.е.: нет активов, нет ресурсов, связи с другими рисковыми компаниями.

Но, что при этом происходит с самой сделкой? Коротко - она не исследуется…

– По одному контрагенту Инспекция хотя бы пишет, что это поставка оргтехники.

– По двум другим в решении вообще не указано, что именно поставлялось или выполнялось. Никакой предмет сделки – просто суммы НДС и общая фраза «товары (работы, услуги)».

💡Вывод: Когда в решении по 54.1 вы видите десятки абзацев про «техничность» и почти ничего про то, что именно, когда и на каких условиях было поставлено вам – это сигнал. Инспекция подменяет суть формы: вместо анализа сделки – делает акцент, на то, что ей видно из программного комплекса АСК НДС, а именно портрет «плохого» контрагента.