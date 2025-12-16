🕵️‍♂️Что не так с актами КНП за 2025 год?

В прошлой статье я подробно рассказывал о том, почему доказательная база, собранная в рамках камеральной налоговой проверки (КНП), часто уступает материалам выездной проверки. Сегодня я хочу показать вам это на свежем практическом примере.
Ко мне в руки попало любопытное решение, составленное по итогам КНП декларации по НДС за 1 квартал 2025 года, где компании вменили правонарушения по п. 2 ст. 54.1 НК РФ и доначислили сумму НДС в размере 4 млн. руб.
На бумаге всё выглядело грозно: «технические компании», «фиктивный документооборот», «умысел». Но когда начинаешь разбирать решение по кирпичикам, становится понятно: основная работа была проделана по установлению техничности контрагентов, а вот доказательства по реальности сделки и наличию умысла у самого налогоплательщика собраны крайне слабо.
⚙️ 1. Упор на «техничность» контрагентов вместо анализа сделки
Инспекция честно отработала блок «техничности»:
– отсутствие сотрудников и материально-технической базы;
– 100% доля вычетов по НДС и минимальные суммы налогов к уплате;
– подозрительное движение денег по расчётным счетам (транзитное движение и «слом платежа»);
– цепочки поставщиков обладают теми же характеристиками, что и сомнительные контрагенты.
По сути, вся доказательная база крутится вокруг того, что контрагенты “плохо выглядят в глазах ФНС”, т.е.: нет активов, нет ресурсов, связи с другими рисковыми компаниями.
Но, что при этом происходит с самой сделкой? Коротко - она не исследуется…
– По одному контрагенту Инспекция хотя бы пишет, что это поставка оргтехники.
– По двум другим в решении вообще не указано, что именно поставлялось или выполнялось. Никакой предмет сделки – просто суммы НДС и общая фраза «товары (работы, услуги)».
💡Вывод: Когда в решении по 54.1 вы видите десятки абзацев про «техничность» и почти ничего про то, что именно, когда и на каких условиях было поставлено вам – это сигнал. Инспекция подменяет суть формы: вместо анализа сделки – делает акцент, на то, что ей видно из программного комплекса АСК НДС, а именно портрет «плохого» контрагента.
📦 2. Не исследовано, был ли товар у самого налогоплательщика
Ключевой вопрос по 54.1: был ли товар (работы, услуги) фактически у вас.
Что делает Инспекция в этом решении?
– Не проводит инвентаризацию склада.
– Не выезжает на место хранения.
– Не описывает ни одного осмотра, ни одного акта сверки остатков.
– Не запрашивает ваших покупателей, если товар дальше перепродавался.
То есть вывод «товара не было / обязательства не исполнялись заявленными лицами» делается исключительно на основании того, что у контрагента нет ресурсов, а у его поставщиков всё плохо с НДС.
Для бизнеса вывод простой: читая акт/решение по КНП, всегда задавайте себе вопросы:
– Пыталась ли Инспекция вообще установить, есть ли ТМЦ у меня?
– Есть ли в материалах хоть что-то про осмотр склада, инвентаризацию, запросы покупателям?
💡Вывод: Если этого нет, то у вас есть сильный аргумент: сделка признана нереальной без исследования фактического наличия товара у налогоплательщика. Инспекцией не определены реальные обстоятельства взаимоотношений, и, следовательно вывод о наличии правонарушения сделан без наличия соответствующих доказательств.
💸 3. Анализ расчётов - только по операциям по расчетному счету, наличные «забыли»
Ещё одна типовая ошибка в камеральных проверках, которую отлично видно в этом кейсе.
Инспекция пишет:
– по счётам налогоплательщика нет перечислений в адрес контрагентов;
– по счётам контрагентов нет поступлений от налогоплательщика;
– «оплаты не было» значит сделка фиктивна (буквальный вывод из решения).
Но что при этом:
– не анализируется касса и подотчёт (выдача денег сотрудникам, возврат, отчётность);
– по одному из контрагентов в решении прямо указаны кассовые чеки, подтверждающие оплату, но Инспекция не сопоставляет их с движением наличных у поставщика (не проведен анализ ККТ, не проведен допрос человека выбившего чеки, не опровергнута возможность произведения платежей в наличной форме);
– по другому контрагенту вообще нет попытки посмотреть наличные расчёты просто констатация факта об отсутствии безналичных расчетов.
Что нужно делать вам в такой ситуации:
– проверять, рассматривает ли Инспекция наличные и подотчётные суммы, а не только безналичные переводы;
– смотреть, сопоставлялись ли Инспекцией ваши чеки / РКО / авансовые отчёты с движением средств у контрагента;
– фиксировать в возражениях, что вывод об отсутствии оплаты построен лишь на анализе движения по счёту.
💡Вывод: Чем поверхностнее Инспекция произвела анализ расчётов тем легче вам будет оспаривать выводы по 54.1.
📄 4. Формальный анализ первичных документов
Для отказа в предоставлении вычетов по НДС есть два базовых пути:
Доказать, что документы подложные (содержат пороки и недостоверные данные).
Доказать, что, при формальной корректности документов, они не отражают реальную хозяйственную операцию.
В рассмотренном решении:
– по одному контрагенту Инспекция ограничивается фразой «подпись директора в УПД визуально не соответствует подписи в учредительных документах» – без экспертизы, без привлечения специалиста;
– по двум другим контрагентам вообще нет претензий к подписям, печатям и реквизитам: ни слова о недостоверности первичных документов;
– при этом никаких разночтений в номенклатуре, ценах, количестве и т.п. Инспекция не показывает и просто игнорирует содержание документов.
То есть сами счета-фактуры и УПД Инспекция как бы молча признаёт существующими и формально корректными, но при этом не описывает, в чём именно их несоответствие реальности.
Когда вы анализируете свой акт КНП, смотрите:
– есть ли конкретные претензии к первичным документам;
– указывалась ли подложность документов или только общие оценки/мнение инспектора;
– проводилась ли экспертиза подписи, вызывали ли контрагента, допрашивали ли директора организации, сделки с которой Инспекция оспаривает.
💡Вывод: Если в акте акцент делается только на статусе контрагента, а к самим документам по сути претензий нет, то это нужно использовать как аргумент в копилку вашей защиты.
⚖️ 5. Применение п. 2 ст. 54.1 НК РФ «по привычке», а не по норме
Формально в решении написано, что налогоплательщик нарушил п. 2 ст. 54.1 НК РФ.
Напомню, для отказа в вычетах по этому пункту Инспекция должна доказать одновременно:
что основной целью сделки было получение незаконной налоговой выгоды;
что обязательство по сделке не исполнено тем лицом, которое указано в договоре / УПД (и не передано дальше по договору или закону).
Что я вижу в описываемом решении налогового органа:
– первая часть (цель сделки) подменяется общими рассуждениями «контрагенты обладают признаками технических организаций, следовательно проверяемая компания имела цель получить незаконную налоговую экономию»;
– вторая часть (кто фактически исполнял обязательство) вообще не раскрыта:
– не установлено, кто именно поставил товар/оказал услуги «на самом деле»;
– не доказано, что товар в принципе отсутствовал у налогоплательщика;
💡Вывод: Это удобно для Инспекции, но плохо стыкуется с тем, как эта норма написана и применяется судами. Для вас это повод в возражениях и жалобе прямо выделять отдельный раздел: отсутствие доказательств по двум ключевым условиям п. 2 ст. 54.1.
🧠 6. Умысел на базе общей картины, а не фактов
На чём строится умысел в этом решении:
– на том, что контрагенты «технические»;
– на том, что руководитель налогоплательщика не видел лично директоров контрагентов;
– на оплате наличными;
То есть умысел здесь это логическое продолжение тезиса о техничности, а не самостоятельный блок доказательств, которым и должен являться для вменения компании претензий по ст. 54.1.
💡Вывод: Это крайне частая история в КНП, когда инспектор не разобравшись до конца с правонарушением даже и не думает о том, что есть еще такой блок доказательств как “умысел”, без которого материалы проверки могут буквально рассыпаться в суде. Поэтому советую всем обращать внимание на те доказательства, которыми проверяющие доказывают вашу причастность к “схеме”.
📲 Вместо послесловия
Система налогового контроля сейчас активно «подкручивает» камеральные проверки под ст. 54.1, но качество доказательной базы по КНП пока объективно хромает. И рассмотренное решение – это типичный пример, когда Инспекция уверенно доказывает техничность контрагентов, но фактически не исследует саму сделку и не доказывает наличие умысла у проверяемой компании.
Другие мои статьи на “клерке” из цикла “Нюансы налогового контроля”:
1. Как инспекция доказывает сомнительные сделки по ст. 54.1 НК РФ
2. Разница между «недобросовестным» контрагентом и «техническим»
