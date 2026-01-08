💡Главные ошибки бизнеса в 2026 году: как не попасть под удар банков и налоговой

🧭Ошибка первая: бизнес «на коленке» в новой реальности

Одна из ключевых иллюзий, с которой предприниматели входят в 2026 год, — убеждение, что можно и дальше вести бизнес без полноценной финансовой модели. Пока контроль был менее системным, это сходило с рук: деньги то вынимались, то нет, налоги считались приблизительно, бухгалтерия существовала формально. Сейчас такая модель перестала быть нейтральной — она автоматически переводит бизнес в зону риска.

Типичная ситуация для малого бизнеса в 2026 году выглядит так: у компании есть оборот, есть поступления на счёт, но нет понимания финансового результата. Предприниматель ориентируется на остаток денег «на сегодня», а не на прибыль с учётом налогов, обязательных платежей и будущих расходов. Пока на счёте есть деньги, бизнес кажется рабочим; когда возникает кассовый разрыв — это воспринимается как временная проблема, а не как системная ошибка модели.

В такой конструкции отсутствует финансовая модель, нет разделения между деньгами бизнеса и личными средствами собственника, не заложены налоги и резервы. Формально деятельность ведётся, но экономическая логика бизнеса не просчитывается.