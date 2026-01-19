Как ФНС выявляет скрытые доходы: мнение бывшего налоговика

На днях алгоритмы YouTube подкинули мне два видео с кричащими заголовками в духе «Как ФНС найдет твои скрытые доходы» и «Тотальная слежка за физлицами».

Учитывая, что я посвятил работе в налоговых органах 12 лет жизни — мне стало профессионально любопытно: какой такой секретной информацией обладают авторы? Или же все дело в желании собрать просмотры на страхах людей?

Я объединил тезисы из обоих видео и решил разобрать их детально, с цифрами в руках и с точки зрения того, как система работает изнутри, а не в фантазиях блогеров.

Сразу скажу, к авторам претензий не имею, но надеюсь, что впредь они не будут транслировать на свою аудиторию - без преувеличения надуманную информацию, которая не имеет ничего общего с действительностью.