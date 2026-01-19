Как ФНС выявляет скрытые доходы: мнение бывшего налоговика

На днях алгоритмы YouTube подкинули мне два видео с кричащими заголовками в духе «Как ФНС найдет твои скрытые доходы» и «Тотальная слежка за физлицами».
Учитывая, что я посвятил работе в налоговых органах 12 лет жизни — мне стало профессионально любопытно: какой такой секретной информацией обладают авторы? Или же все дело в желании собрать просмотры на страхах людей?
Я объединил тезисы из обоих видео и решил разобрать их детально, с цифрами в руках и с точки зрения того, как система работает изнутри, а не в фантазиях блогеров.
Сразу скажу, к авторам претензий не имею, но надеюсь, что впредь они не будут транслировать на свою аудиторию - без преувеличения надуманную информацию, которая не имеет ничего общего с действительностью.
Миф №1. «Массовые проверки физлиц уже начались»
Авторы видео пугают статистикой 2024 года, утверждая, что ФНС сместила фокус на простых граждан. Аргументы звучат грозно, но что мы имеем за 2024 год:
Проведено более 150 выездных налоговых проверок (ВНП) именно по физлицам (не ИП).
Доначислено свыше 1,2 миллиарда рублей.
Вывод спикеров: «Особое внимание уделяется тем, кто нигде не работает, но тратит деньги».
Взгляд изнутри: Давайте включим калькулятор и логику. По открытым данным, в России 89 Управлений ФНС (по числу субъектов РФ). Делим 150 проверок на 89 регионов. Получаем 1,7 проверки на целый регион в год. То есть меньше двух проверок на область или край! Это статистическая погрешность, а не «массовый контроль».
Теперь про деньги. 1,2 млрд рублей доначислений звучит внушительно. Но если разделить эту сумму на 150 проверок, мы получим средний чек в 8 миллионов рублей на одну проверку. Для выездной проверки — это ничтожно мало.
Сравните с общими цифрами: всего за 2024 год проведено почти 4500 выездных проверок. В одной только Москве их было 1359, и среднее доначисление там составило 116 миллионов рублей (а не 8). На фоне этих цифр 150 проверок физлиц выглядят каплей в море, которую блогеры пытаются выдать за цунами.
Миф №2. «Банки сливают данные в налоговую без разбора»
Спикеры утверждают, что:
ФНС запрашивает выписки по счетам в обход закона (якобы для предпроверочного анализа), а банки «не глядя» все выдают.
Данные о подозрительных переводах (по 115-ФЗ) поступают в налоговую автоматически.
Взгляд изнутри: Здесь, как говорится, «смешались в кучу кони, люди». Утверждать, что налоговая массово и незаконно истребует выписки — очень смелое заявление и я бы его делать точно не стал. Но давайте так, если вы мне не верите, ведь я тоже в прошлом сотрудник службы, то давайте действовать логически: если налоговая действительно бы таким занималась, то результат всех этих потуг это 1.7 проверок на регион? Согласитесь, что это уж совсем мизерный показатель, при учете, что как утверждается налоговая осуществляет контроль за выписками в обход процедуры.
А сама процедура (п. 2 ст. 86 НК РФ) напомню такая: банк обязан выдать справку о движении средств только при наличии:
Разрешения руководителя вышестоящего налогового органа (УФНС).
Основания: проведение налоговой проверки в отношении конкретного гражданина или его контрагента (ст. 93.1 НК РФ).
Банк — это не филиал налоговой службы. У банка есть свой регулятор — ЦБ, и свои риски. Что касается 115-ФЗ (о легализации доходов): ФНС не имеет к этому закону прямого отношения. Данные о подозрительных операциях (свыше 600 тыс. руб. и т.д.) уходят в Росфинмониторинг, а не инспектору в районную ИФНС. Прямой трубы «Банк → ФНС» для автоматического слива всех переводов граждан не существует.
Но даже если учесть, что заявления авторов ютуб роликов верное, то тогда у меня вопрос: как инспектора выбирают физическое лицо, по которому нужно истребовать выписки по счетам? Ведь до получения самой выписки, они же не знают были ли физическому лицу произведены поступления, которые можно охарактеризовать как доход? И тогда получается, что у нас происходит массовое истребование выписок по всем гражданам РФ или только по тем на кого бабушки у подъезда укажут? А выхлоп с этого выходит, что 1-2 проверки на регион, извините, но вериться слабо.
Миф №3. «Инспекторы лайкают ваши фото с курортов»
Самое забавное утверждение из видео касается методов поиска скрытых доходов. Якобы инспекторы мониторят соцсети, смотрят на ваши фото с дорогих курортов, читают жалобы соседей на ремонт компьютеров и на основании этого назначают проверки.
Взгляд изнутри: Видимо, я 12 лет неправильно проводил предпроверочный анализ (ППА), потому что ни разу мы не сидели отделом, разглядывая чьи-то фото в разных соцсетях, чтобы доначислить налоги за путевку в Турцию. Это я конечно утрирую, но сопоставлять рыночную стоимость принадлежащего физическому лицу имущества с его официально полученным доходом, но здесь извините но инспекторов на это не хватит. Да и алгоритмы программного комплекса АИС Налог - 3 для этого явно не приспособлены.
Если, кто в курсе что такое: АСК ДФЛ (автоматизированная система контроля доходов физических лиц), а эта система в видео тоже обсуждался, то она не настроена на то, что бы проверять соответствие расходов доходам. Поэтому эту форточку я предлагаю сразу и закрыть.
Про жалобы соседей и «сигналы». Спикеры говорят, что это «значительная часть» причин для проверок. Давайте вернемся к цифрам. 150 проверок на всю страну. Вы серьезно думаете, что эти полторы сотни проверок со средним чеком 8 млн рублей были назначены, потому что сосед пожаловался на незаконную сдачу квартиры или маникюр на дому?
Как я уже говорил в предыдущей статье на схожую тематику про штрафы за переводы на карту. Выездная проверка — это дорогое и трудоемкое мероприятие. Государству невыгодно тратить ресурсы целой группы инспекторов ради копеечных доначислений с репетитора или мастера по ноготочкам. ВНП назначается там, где есть перспектива найти миллионы, а не тысячи.
Что в итоге?
Не нужно демонизировать ФНС и приписывать ей возможности «Большого брата», которых у нее (пока) нет. Да, цифровизация идет. Да, контроль усиливается. Но он направлен в первую очередь на бизнес, схемы с НДС и вывод крупных капиталов.
Обычному гражданину, который получает небольшие суммы за подработку, бояться выездной проверки так же странно, как бояться падения метеорита. Вероятность примерно одинаковая — 1,7 случая на регион.
Взгляд изнутри системы
