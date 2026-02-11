💡Как сегодня ФНС реально отбирают налогоплательщиков для проведения анализа

Отбор налогоплательщиков для предпроверочного анализа (ППА) давно перестал быть «ручным» процессом на уровне Инспекций. Формально в документах всё ещё можно встретить ссылки на концепции планирования проверок датированных 2007 годом. Но на практике система изменилась.
Сегодня ключевая роль принадлежит автоматизированной аналитике и централизованным перечням. Разберём, как это устроено на самом деле и где у бизнеса есть пространство для защиты.
🏛 Миф о «Концепции планирования проверок»
На совещаниях и в протоколах до сих пор можно встретить упоминание Концепции планирования налоговых проверок. Для многих компаний это создаёт ощущение, что существует понятный перечень критериев, по которым формируется план проверок. Но это не так.
Фактически эта конструкция полностью утратила свое прикладное значение примерно с 2014 года. Поэтому отбор для предпроверочного анализа по ней не осуществляется. Ссылки на концепцию чаще выглядят как риторика или инерция делового оборота. Реальная аналитика строится совершенно по другим принципам.
Это важно понимать: искать «галочки» в старых критериях и пытаться подогнать себя под них — занятие малоэффективное и просто бесполезное. Механика отбора почти полностью сместилась в цифровую плоскость.
🎯 Роль ФРВП
На практике всё сводится к одному вопросу: включён ли налогоплательщик в перечни по отработке ФРВП — федерального реестра выгодоприобретателей.
На уровне инспекций самостоятельный отбор для ППА сегодня практически не осуществляется. В подавляющем большинстве случаев формирование перечней происходит централизованно и автоматически. Инспекция получает уже готовую задачу на анализ конкретной компании.
Редкие исключения возможны. Например, когда поступают межведомственные сигналы о возможных схемах ухода от налогообложения. В этом случае налогоплательщик может быть включён в отработку вне стандартных алгоритмов.
Кроме того, при трёхуровневой системе администрирования (ФНС — УФНС — ИФНС) отдельные поручения могут поступать из управления по субъекту или от вышестоящей межрегиональной инспекции. Но такие ситуации — скорее исключение, чем правило. Основной массив тех кто попадает под проведение ППА формируется автоматически.
🤖 НДС как главный фильтр: как работает аналитика
Ключевым источником для формирования перечней остаются декларации по НДС. Автоматизированная система обрабатывает данные всех налогоплательщиков без исключения. На основе этой информации выстраиваются цепочки поставок, выявляются разрывы и рассчитываются показатели риска.
Далее система определяет предполагаемого выгодоприобретателя — того, ради кого, по логике алгоритма, могла быть создана цепочка с техническими звеньями. Именно такие компании попадают в перечни для ППА.
Распространённая ошибка бизнеса — считать, что если нет прямого «разрыва», то риска нет. На практике цепочка может включать 8, 10 и более звеньев. Предыдущие участники могут быть признаны техническими. А проверки технических контрагентов ФНС не проводятся (речь идет о выездных и формирования актов по КНП). Фокус всегда смещается на конечного бенефициара схемы (с которого можно взыскать доначисленную сумму налога).
Важно учитывать и человеческий фактор. После автоматического отбора материалы анализирует инспектор, который подтверждает или не подтверждает «акцепт» налогоплательщика как выгодоприобретателя. Алгоритмы работают стабильно, но не безошибочно. И именно на этом этапе возможна корректировка выводов, когда вам допустим вменяют не техническое лицо, а недобросовестную компанию.
⚖ Техническая или недобросовестная компания: где проходит граница
На этапе ППА принципиально важно различать техническую и недобросовестную организацию.
Техническая компания — это структура, которая не ведёт реальной хозяйственной деятельности, не исполняет налоговые обязательства и используется исключительно для создания формального документооборота. Сделки с ней носят фиктивный характер.
Недобросовестная компания, напротив, может вести реальную деятельность, но занижать налоговые обязательства, в том числе за счёт включения в вычеты НДС операций с техническими контрагентами.
На практике периодически возникают ситуации подмены этих двух понятий. Реальным компаниям могут пытаться отказать в сделках с «техническими» контрагентами, которые по факту являются лишь недобросовестными участниками хозяйственного оборота, и вычеты в данном контексте будут являться правомерными.
Именно на стадии предпроверочного анализа важно работать с квалификацией. Задача налогоплательщика — добиваться пересмотра первоначального акцепта его в качестве выгодоприобретателя. В дальнейшем сделать это значительно сложнее.
💰 Сумма риска как дополнительный фильтр
Попадание в ППА зависит не только от формальных признаков схемы, но и от суммы риска.
Не каждая выявленная системой потенциальная недоимка автоматически приводит к отработке. Внутренние пороговые значения играют важную (и часто решающую) роль дополнительного фильтра. Аналогичные подходы применяются и при формировании планов выездных проверок.
Это означает, что система работает по принципу приоритизации: ресурсы концентрируются на значимых суммах и потенциально системных схемах.
📌Вывод
Современный отбор для предпроверочного анализа — это не субъективное решение инспектора и не применение устаревшей концепции. Это результат автоматизированной обработки НДС-данных, построения цепочек и определения предполагаемого выгодоприобретателя с учётом суммы риска.
Для бизнеса ключевой вывод прост: отсутствие прямого разрыва не гарантирует безопасности. А основная точка защиты — стадия ППА, где ещё можно повлиять на квалификацию и добиться переоценки выводов до перехода в жёсткий формат выездной проверки.
