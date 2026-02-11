💡Как сегодня ФНС реально отбирают налогоплательщиков для проведения анализа

🏛 Миф о «Концепции планирования проверок»

На совещаниях и в протоколах до сих пор можно встретить упоминание Концепции планирования налоговых проверок. Для многих компаний это создаёт ощущение, что существует понятный перечень критериев, по которым формируется план проверок. Но это не так.

Фактически эта конструкция полностью утратила свое прикладное значение примерно с 2014 года. Поэтому отбор для предпроверочного анализа по ней не осуществляется. Ссылки на концепцию чаще выглядят как риторика или инерция делового оборота. Реальная аналитика строится совершенно по другим принципам.

Это важно понимать: искать «галочки» в старых критериях и пытаться подогнать себя под них — занятие малоэффективное и просто бесполезное. Механика отбора почти полностью сместилась в цифровую плоскость.