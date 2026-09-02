🚨 Росфинмониторинг получил доступ к СБП

Во многих СМИ и разных телеграм каналах не совсем верно трактуют вступивший в силу Федеральный закон и те возможности, которыми теперь обладает Росфинмониторинг. Вы можете увидеть, что-то подобное вроде:

«Теперь Росфинмониторинг получил доступ ко всем переводам через СБП и карты Мир» - но на деле, все не совсем так.

Вступивший в силу Федеральный закон разрешает Росфинмониторингу получать от НСПК имеющуюся у нее информацию, связанную с совершением операций с использованием СБП, универсального платежного кода и платежных карт.

❗️И здесь сразу первое важное замечание.

Речь идет не о том, что сотруднику Росфинмониторинга дали логин и пароль от базы, в которой он в режиме реального времени сможет отслеживать переводы по СБП и картам МИР. А о том, что Росфинмониторинг теперь вправе получать «имеющуюся» у соответствующей организации информацию, связанную с совершением операций.

Сразу отвечу на вопрос: «А что, раньше РФМ такой возможности что ли не имел?».

Отвечаю:

Да, раньше РФМ тоже мог получить информацию о переводах и движении денег. Но получать ее приходилось прежде всего через запросы у конкретных банков. Т.е. если у вас условно 15 счетов в 15 разных банках, то для получения информации Росфинмониторингу нужно было направлять запросы в каждый из этих банков.

Налоговая, кстати, действует похожим образом, только в АИС формируется единый запрос, который дальше через программу сразу направляется во все выбранные банки.

Теперь же с 1 сентября у Росфинмониторинга появился централизованный источник получения информации — НСПК.