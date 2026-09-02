🚨 Росфинмониторинг получил доступ к СБП

Во многих СМИ и разных телеграм каналах не совсем верно трактуют вступивший в силу Федеральный закон и те возможности, которыми теперь обладает Росфинмониторинг. Вы можете увидеть, что-то подобное вроде:
«Теперь Росфинмониторинг получил доступ ко всем переводам через СБП и карты Мир» - но на деле, все не совсем так.
Вступивший в силу Федеральный закон разрешает Росфинмониторингу получать от НСПК имеющуюся у нее информацию, связанную с совершением операций с использованием СБП, универсального платежного кода и платежных карт.
❗️И здесь сразу первое важное замечание.
Речь идет не о том, что сотруднику Росфинмониторинга дали логин и пароль от базы, в которой он в режиме реального времени сможет отслеживать переводы по СБП и картам МИР. А о том, что Росфинмониторинг теперь вправе получать «имеющуюся» у соответствующей организации информацию, связанную с совершением операций.
Сразу отвечу на вопрос: «А что, раньше РФМ такой возможности что ли не имел?».
Отвечаю:
Да, раньше РФМ тоже мог получить информацию о переводах и движении денег. Но получать ее приходилось прежде всего через запросы у конкретных банков. Т.е. если у вас условно 15 счетов в 15 разных банках, то для получения информации Росфинмониторингу нужно было направлять запросы в каждый из этих банков.
Налоговая, кстати, действует похожим образом, только в АИС формируется единый запрос, который дальше через программу сразу направляется во все выбранные банки.
Теперь же с 1 сентября у Росфинмониторинга появился централизованный источник получения информации — НСПК.
💳 А что вообще такое НСПК
НСПК — это Национальная система платежных карт. Это один из центральных инфраструктурных элементов российской платежной системы: НСПК обеспечивает обработку карточных операций, участвует в работе СБП и является оператором инфраструктуры универсального платежного кода.
То есть через инфраструктуру НСПК непосредственно проходит информация о платежных операциях.
И если раньше РФМ получал информацию через направление запросов в 15 разных банков, то теперь появляется возможность обращаться напрямую к НСПК и уже там получать имеющуюся информацию об операциях, а при необходимости дальше направлять запросы в конкретные банки.
И кстати, прочитал, что именно сокращение таких «веерных» запросов в кредитные организации и ускорение проверок назывались одними из целей принятия закона.
🔥 Что будет с физлицами
Вопрос, который волнует большинство: «означает ли это усиление контроля за операциями по счетам физлиц, которые, например принимают на свои карты оплату за товары и услуги?».
Я думаю, и «да» и «нет».
Во-первых, сам закон всё-таки направлен в первую очередь на совершенствование антиотмывочной системы, расширение источников информации Росфинмониторинга и повышение оперативности проводимых им мероприятий. А Росфинмониторинг непосредственно налоговым контролем не занимается.
(По крайней мере за более чем 10 лет работы в налоговой я могу вспомнить буквально 2–3 письма, которые вообще получал от Росфинмониторинга. Причем одно из них было просто перенаправлением обращения, а еще одно пришло в рамках межведомственного обмена с финансовым ведомством одной из ближних стран.)
Во-вторых, для задачи поиска незадекларированных доходов физлиц государство отдельно готовит другой механизм, который как раз предполагает расширение возможностей ФНС получать информацию по счетам и операциям физических лиц. Про него я уже писал и еще отдельно к этой теме вернусь.
Но будет ли Росфинмониторинг передавать информацию в ФНС?
100%, что «да». Действующая статья 8 закона № 115-ФЗ прямо позволяет Росфинмониторингу направлять соответствующие информацию и материалы налоговым органам — как по запросу ФНС, так и по собственной инициативе Росфинмониторинга.
И здесь, на мой взгляд, попадут под раздачу P2P и все истории, связанные с криптовалютой. Сейчас мы видим, что государство активно вытаскивает криптовалютный оборот из серой зоны, и учитывая, что этот вопрос курирует ФНС, то здесь цели двух ведомств могут быть очень схожими.
Поэтому если Росфинмониторинг через такой усиленный контроль обнаружит, хоть что-то похожее на незаконную предпринимательскую деятельность, то вне всякого сомнения, что эта информация тут же окажется в ФНС.
💡 Резюме
Если коротко, то прямо сейчас новый закон в первую очередь усилит именно работу Росфинмониторинга в рамках 115-ФЗ. Служба сможет быстрее получать информацию и анализировать гораздо больший объем операций. А чем больше информации можно оперативно обработать, тем больше потенциально подозрительных историй будет выявляться.
И если в этой массе будут обнаруживаться обстоятельства, интересные уже с точки зрения налогового контроля, то соответствующая информация сразу будет уходить в ФНС.
Но настоящее усиление контроля именно за физлицами произойдет когда будет принят тот самый законопроект, который планируют запустить с 2027 года и который должен существенно упростить ФНС получение информации по банковским операциям физлиц. Вот тогда две эти истории уже начнут дополнять друг друга, и контроль за переводами физлиц действительно выйдет на совсем другой уровень.
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