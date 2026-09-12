🚨Налоговая нашла нарушение после закрытой КНП: что она реально может сделать?

Сегодня хочу разобрать, какие реальные возможности остаются у налогового органа по периодам, по которым сроки проведения камеральных налоговых проверок уже прошли, но инспекция продолжает проводить какие-то мероприятия:
направляет уведомления;
вызывает на комиссии;
требует пояснения;
предлагает «добровольно уточниться»;
и, конечно же, периодически пугает выездной проверкой.
Для примера возьму уведомление, которое недавно попало мне в руки. Оно очень хорошо показывает разницу между тем, что налоговая может написать налогоплательщику, и тем, что она реально может сделать, если сроки КНП по отчетности уже закончились.
📃 Ситуация
Компания в 2025 году работала с физическим лицом. По данным АИС «Налог-3», еще в сентябре этот человек получал выплаты как работник, а уже в октябре выдал этой же компании чек как плательщик НПД.
Инспекция посчитала, что организация начала работать с бывшим сотрудником как с самозанятым раньше, чем прошло два года после увольнения. Напомню, что п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ прямо ограничивает применение НПД в отношении выплат от бывшего работодателя, если с момента увольнения прошло менее 2 лет. Поэтому претензии налогового органа вполне обоснованы.
Инспекция уже самостоятельно посчитала предполагаемую сумму нарушения: выплата — 75 331 руб., НДФЛ — около 9,8 тыс. руб., страховые взносы — 22,6 тыс. руб. Итого чуть больше 32 тыс. руб.
Компании предложили представить документы, пояснения и до определенной даты сдать уточненные РСВ и 6-НДФЛ. А если налогоплательщик этого не сделает, в уведомлении отдельно написано, что будет рассмотрен вопрос о проведении «тематической выездной налоговой проверки».
Думаю, что определение «выездная налоговая проверка» для многих предпринимателей и бухгалтеров звучит очень даже устрашающе, и мало кого может оставить равнодушными. Но так ли все страшно на самом деле, и может ли налоговый орган перейти от слов к делу?
⚖️ Камеральная проверка уже закончилась
Уведомление направлено в сентябре 2026 года, а речь идет об отчетности за 2025-й.
РСВ за 2025 год при своевременной сдаче должен был быть представлен в январе 2026 года, 6-НДФЛ — в феврале. Общий срок КНП составляет 3 месяца с момента представления соответствующего расчета. Поэтому если отчетность сдавалась вовремя и после этого компания не представляла уточненные расчеты, то к сентябрю сроки обычных камеральных проверок уже давно закончились.
И в рассматриваемом мною случае все было именно так, все декларации и расчеты были представлены во время, а уточненные декларации и расчеты по СВ — не представлялись, а значит такой механизм налогового контроля как камеральная налоговая проверка инспекции не доступен и соответственно здесь остается лишь два реальных сценария:
Налогоплательщик сам представляет уточненные расчеты, и устраняет налоговый риск;
Инспекция назначает выездную налоговую проверку и убирает риск через доначисление.
Но процесс назначения ВНП очень непростой, и по щелчку пальца никто проверку не назначит, тем более с небольшой суммой риска, а значит основной упор инспекция должна делать на побуждение налогоплательщика к добровольному уточнению обязательств.
🎯 Главная задача — чтобы вы уточнились сами
Для налогового органа это самый простой и во многих случаях единственный возможный вариант, при котором налоговый риск может быть действительно устранен.
Другое дело это «убедить» налогоплательщика в необходимости такого уточнения. И вот здесь уже идут все различные психологические «приемы», устрашения, обещания передать в отдел ВНП, МВД, СК и т.д. Много ли правды в таких «угрозах» — далеко не всегда.
И здесь конечно нужно объективно оценивать свою ситуацию. Вы должны понимать, насколько велика сумма вашего налогового риска, которую вам называет инспектор, и есть ли у вас еще «скелеты в шкафу», которые могут быть обнаружены при более глубоком анализе.
В моей практике работы в районной ИФНС было много подобных случаев когда на этапе ППА были одни суммы, которые предлагались к уточнению, а после отказа, уже в рамках ВНП налоговые претензии кратко возрастали.
Хотя признаюсь честно, что то количество обещаний назначить ВНП при не уточнении каких-то совсем небольших налоговых претензий — в десятки раз превосходит реальное количество назначенных ВНП. Я бы даже сказал на 10 обещаний назначить ВНП приходится лишь реально назначенная проверка (а может даже и еще меньше).
Потому что, как минимум, чтобы взыскать предполагаемые 30-50 тыс. руб., Инспекции нужно инициировать ППА, собрать материал, обосновать целесообразность проведения ВНП, пройти процедуру согласования, а дальше провести саму проверку со всеми вытекающими мероприятиями. Потом будет акт, возражения, рассмотрение материалов, решение, апелляционная жалоба, и всё это ради 30 тыс. руб.? Очень сомнительно…
Но здесь есть важный нюанс
Скелеты в шкафу… Если они все же есть, то может случится такая ситуация при которой небольшая сумма налогового риска запустит ППА, а уже потом в рамках анализа инспектор обнаружит ряд очень сомнительных операций, которых уже вполне хватит для проведения полноценной ВНП.
И таких примеров у меня за 10+ лет работы в ФНС наберется с несколько десятков. Поэтому теперь я всегда говорю клиентам, что если вы понимаете, что вами заинтересовались — не стоит ждать когда «петух клюнет», заранее разберите по полочкам ваши риски, найдите проблемные зоны, и постарайтесь их проработать. Всегда нужно иметь какую-то стратегию защиты, план мероприятий под разные ситуации. Тем более, что налоговый контроль сейчас кратно усилился, и практически не осталось тех, по кому налоговый орган не проводит работу.
💡Подводим итог
После окончания КНП налоговый риск никуда не исчезает. Инспекция может найти его и через полгода, и позже, вызвать компанию, показать расчеты, потребовать пояснения и предложить уточниться. Но возможность увидеть нарушение и возможность доначислить по нему налог — это все-таки разные вещи.
Когда камералка уже закончилась, самым простым путем для налогового органа становится добровольное уточнение самим налогоплательщиком. Именно поэтому вокруг него и строится основное давление: комиссии, уведомления, разговоры про передачу материалов в ВНП.
Но для налогового органа все упирается в масштаб риска.
Если там «два рубля и коржик» то даже при 100% нарушении с вашей стороны — вероятность того, что ради вас будут раскручивать полноценную выездную проверку, стремится к нулю. Да, вас возможно будут вызывать, показывать какие-то материалы, сыпать доказательства, пугать проверками, но дальше этого дело вряд ли пойдет.
Поэтому ответ компании я бы строил спокойно, без длинных рассуждений о незаконности действий ФНС и уж тем более без фраз в стиле «КНП закончилась, поэтому вы больше ничего не можете».
Сдавать или не сдавать УНД решать вам, и я конечно же «призываю всех платить законно установленные налоги и сборы». Но если идти на УНД с уточнение тех операций, о которых вас просит налоговый орган, не забывайте, что для того, чтобы избежать штрафа вам еще к тому же, нужно заплатить сумму пени. И еще главное, то о чем многие забывают, что при сдачи УНД открывается новая КНП корректировочной декларации, и «давно забытые дела» снова становятся актуальными.
В остальном же, если опустить моральную сторону вопроса, и рассуждать сугубо теоретический, то небольшая сумма риска неспособна стать тем триггером, который может привести к полноценной проверке. Но если найденный эпизод — только лишь верхушка айсберга, тогда уже это совсем другой разговор. И это вам и нужно понять до того, как что-то решать…
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На вебинаре расскажу о том, как в действительности (учитывая опыт работы в ФНС) проводится предпроверочный анализ, отбираются налогоплательщики и принимаются решения о выходе на ВНП.
P.S. Добавлю, что бывают исключения из правил. ВНП могут назначить и при совсем небольшой сумме риска, если такая проверка нужна по внутренним показателям. Но это уже совсем другая история.