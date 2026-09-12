🚨Налоговая нашла нарушение после закрытой КНП: что она реально может сделать?

🎯 Главная задача — чтобы вы уточнились сами

Для налогового органа это самый простой и во многих случаях единственный возможный вариант, при котором налоговый риск может быть действительно устранен.

Другое дело это «убедить» налогоплательщика в необходимости такого уточнения. И вот здесь уже идут все различные психологические «приемы», устрашения, обещания передать в отдел ВНП, МВД, СК и т.д. Много ли правды в таких «угрозах» — далеко не всегда.

И здесь конечно нужно объективно оценивать свою ситуацию. Вы должны понимать, насколько велика сумма вашего налогового риска, которую вам называет инспектор, и есть ли у вас еще «скелеты в шкафу», которые могут быть обнаружены при более глубоком анализе.

В моей практике работы в районной ИФНС было много подобных случаев когда на этапе ППА были одни суммы, которые предлагались к уточнению, а после отказа, уже в рамках ВНП налоговые претензии кратко возрастали.

Хотя признаюсь честно, что то количество обещаний назначить ВНП при не уточнении каких-то совсем небольших налоговых претензий — в десятки раз превосходит реальное количество назначенных ВНП. Я бы даже сказал на 10 обещаний назначить ВНП приходится лишь реально назначенная проверка (а может даже и еще меньше).

Потому что, как минимум, чтобы взыскать предполагаемые 30-50 тыс. руб., Инспекции нужно инициировать ППА, собрать материал, обосновать целесообразность проведения ВНП, пройти процедуру согласования, а дальше провести саму проверку со всеми вытекающими мероприятиями. Потом будет акт, возражения, рассмотрение материалов, решение, апелляционная жалоба, и всё это ради 30 тыс. руб.? Очень сомнительно…

Но здесь есть важный нюанс

Скелеты в шкафу… Если они все же есть, то может случится такая ситуация при которой небольшая сумма налогового риска запустит ППА, а уже потом в рамках анализа инспектор обнаружит ряд очень сомнительных операций, которых уже вполне хватит для проведения полноценной ВНП.

И таких примеров у меня за 10+ лет работы в ФНС наберется с несколько десятков. Поэтому теперь я всегда говорю клиентам, что если вы понимаете, что вами заинтересовались — не стоит ждать когда «петух клюнет», заранее разберите по полочкам ваши риски, найдите проблемные зоны, и постарайтесь их проработать. Всегда нужно иметь какую-то стратегию защиты, план мероприятий под разные ситуации. Тем более, что налоговый контроль сейчас кратно усилился, и практически не осталось тех, по кому налоговый орган не проводит работу.