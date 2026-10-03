🚨 По ситуации с Дмитрием Портнягиным

Портнягин рассказывал истории про успешный успех, предпринимательство и мотивацию, делал все то, что плотно закрепило за ним роль и образ одного из первых и главных инфоцыган России.

Но не так давно удача отвернулась Портнягина.

В конце 2021 года ИФНС по г. Наро-Фоминску назначила в отношении него выездную налоговую проверку за 2018–2020 годы. Налоговый орган посчитал, что фактически единый бизнес был раздроблен между самим Портнягиным, его супругой, ещё одним ИП и позднее ООО «Клуб 500», что позволяло сохранять УСН и не платить налоги по общей системе.

Акт проверки появился в декабре 2022 года, а итоговое решение уже летом 2023-го. Совокупная налоговая задолженность составила 124 млн. руб. (без учета пени и штрафа).

В итоге налоговую задолженность Портнягин погасил, уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов по ч.2 ст. 198 УК РФ прекратили, но проблемы на этом не закончились, так как дело возбудили по другой уголовной статье: п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ: легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, в особо крупном размере.

30 сентября Мещанский районный суд Москвы назначил ему 5 лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб. Портнягина взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не окончательный: защита уже заявила, что будет его обжаловать, но не думаю, что у защиты есть шанс на вынесение оправдательного приговора или хотя бы его смягчение.

Ситуация в которой оказался Портнягин, как и другие его коллеги по цеху (Блиновская, Лерчек, Гасанов), на мой взгляд является сугубо политической и никакого отношения к реальной практике применения ст. 174.1 УК РФ не имеет...🤷‍♂️

Блиновской, Гасанову, и Чекалиным также вменяли легализацию денежных средств и я уже обращал внимание на абсурдность такого обвинения.

Я могу со всей ответственностью сказать как человек, который сам провел большое количество выездных налоговых проверок, что аналогичных по своей фактуре историй я видел очень много. Могу вспомнить как минимум 10 проверок, когда в ходе ВНП устанавливалось, что на деньги, полученные от налоговой экономии приобреталось имущество, выдавались займы, и финансировались другие бизнесы.

И никому даже в голову не приходило превращать распоряжение этими деньгами в «легализацию преступного дохода».

Можно подумать, что наверное раньше правоохранительные органы наряду с СК и ФНС — недорабатывали, но сейчас то наверное привлечение по этой статье носит боле массовый характер, но, я вас уверяю что нет.

По версии обвинения в деле Портнягина, часть налоговой экономии пошла на покупку апартаментов и займы. Но знаете, что делают инспекторы ФНС, когда видят, что налоговая экономия расходуется таким образом? Пишут в заключении ППА, или аналитической справки вот такую формулировку:

❗Полученная в результате применения налогоплательщиком схемы по уходу от налогообложения налоговая экономия была использована для приобретения «таких-то активов». А дальше это используется сотрудниками долгового центра для обращения на это имущества последующего взыскания. А инспектором проводящим ВНП для подтверждения получения бенефициаром налоговой экономии. ВСЁ! Никакой ст. 174.1 УК РФ никогда нет даже и близко.

Потому что одно дело, когда человек действительно получает преступный доход, маскирует источник его происхождения и в итоге пытается придать им вид законно полученных средств. И совсем другое — когда налогоплательщик получил налоговую экономию и вывел деньги из хозяйственного оборота для того, чтобы ими распорядиться по своему усмотрению.

То есть цель, которую Портнягин преследовал это точно не легализация преступного дохода. Иначе если применять аналогичную логику ко всем ВНП где оцениваются обстоятельства ст. 54.1 НК и неправомерные налоговые вычеты, можно будет почти по каждому предпринимателю сделать такие же выводы, что и по Портнягину.

В общем у нас как всегда, был бы человек, а статья для него найдется.