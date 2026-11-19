Налоговая предъявила индивидуальному предпринимателю из Санкт-Петербурга претензии почти на 2,7 млрд рублей. Основная причина, которую называют журналисты, — дробление бизнеса.

Речь идёт об ИП Филиппе Белых, который, судя по публикациям в СМИ, занимался производством чая и кофе и применял УСН.

В декабре 2025 года МИФНС № 30 по Санкт-Петербургу вынесла в отношении него решение о привлечении к налоговой ответственности, а в июле 2026 года налоговая выставила требование почти на 2,7 млрд рублей.

Причём непосредственно налоговая недоимка составляет около 1,43 млрд рублей. Ещё 1,05 млрд — пени и порядка 208 млн рублей — штрафы.

Из 1,43 млрд рублей налогов:

938 млн составляют акцизы;

406 млн руб. НДС;

91 млн рублей НДФЛ.

Вполне логичный вопрос: откуда у предпринимателя, занимающегося производством чая и кофе, появились акцизы почти на миллиард рублей?