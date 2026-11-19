Налоговая предъявила индивидуальному предпринимателю из Санкт-Петербурга претензии почти на 2,7 млрд рублей. Основная причина, которую называют журналисты, — дробление бизнеса.
Речь идёт об ИП Филиппе Белых, который, судя по публикациям в СМИ, занимался производством чая и кофе и применял УСН.
В декабре 2025 года МИФНС № 30 по Санкт-Петербургу вынесла в отношении него решение о привлечении к налоговой ответственности, а в июле 2026 года налоговая выставила требование почти на 2,7 млрд рублей.
Причём непосредственно налоговая недоимка составляет около 1,43 млрд рублей. Ещё 1,05 млрд — пени и порядка 208 млн рублей — штрафы.
Из 1,43 млрд рублей налогов:
938 млн составляют акцизы;
406 млн руб. НДС;
91 млн рублей НДФЛ.
Вполне логичный вопрос: откуда у предпринимателя, занимающегося производством чая и кофе, появились акцизы почти на миллиард рублей?
😤 Вейпы и электронки
Я нашёл судебные решения (дела № А71-1113/2020, А36-538/2020), в которых фигурирует продукция SNIX — бестабачные никотиносодержащие смеси. На упаковке в качестве производителя указан непосредственно ИП Белых Филипп Михайлович. Речь идёт о продукции, которая выпускалась ещё в 2019 году.
Кроме того, предприниматель имел отношение к ООО «Прайд», связанному с брендом PrideVape, а позднее был учредителем и руководителем ООО «СДН», которое занималось импортом электронных сигарет из Китая.
Так в одном из судебных дел за 2024 год есть информацию о поставке этой компанией 38 500 одноразовых электронных сигарет PRIDEVAPE.
Поэтому думаю вряд ли основные доначисления связаны с производством чая или кофе.
⚖️ Дробление бизнеса и налоговая амнистия
Из судебных документов также следует, что предприниматель оспаривает в том числе доначисления, связанные с дроблением бизнеса за 2022 год и девять месяцев 2023 года. И, кроме того, ссылается на налоговую амнистию, связанную с дроблением.
Интересно, на что именно он рассчитывает?
Амнистия по дроблению бизнеса распространяется на те налоги, пени и штрафы, которые возникли непосредственно из-за дробления за 2022–2024 годы.
Причём для её применения необходимо выполнить определённые условия. И главное это добровольно отказаться от дробления бизнеса в 2025–2026 годах и начать исчислять налоги исходя из реальных показателей деятельности, без искусственного распределения доходов между несколькими организациями или ИП.
Если отказались от дробления с начала 2025 года, амнистия может распространяться на 2022–2024 годы. А если отказ произошёл только после назначения ВНП за 2025–2026 годы, то амнистия возможна только за 2022–2023 годы при соответствующем пересчёте обязательств за 2024 год.
Кстати, если ФНС доказала, что предприниматель фактически занимался производством подакцизной продукции, для которой запрещено применение УСН, то именно это могло повлечь пересчёт налоговых обязательств по общей системе налогообложения. Отсюда, возможно, и появились такие внушительные суммы по НДС и НДФЛ.
💰 Взыскание долга
Белых обратился в арбитражный суд с требованием признать решение инспекции незаконным. Одновременно попросил приостановить взыскание на время рассмотрения дела.
По его утверждению, со счетов уже списали около 23,8 млн рублей, а на недвижимость стоимостью порядка 24 млн рублей наложили арест. Предприниматель указывал, что всё это существенно затрудняет ведение бизнеса, расчёты с контрагентами и выплату заработной платы.
Однако суды отказались приостанавливать взыскание. Более того, суд предложил предоставить встречное обеспечение на сумму 717,7 млн рублей. Такое обеспечение предприниматель не представил, и добиться приостановления взыскания ему не удалось.
💡 Резюмируем
Основная часть налоговых доначислений связана с акцизами. А в деловой истории самого предпринимателя присутствуют никотиносодержащие смеси, электронные сигареты и несколько связанных с ним организаций.
При этом какие именно операции легли в основу доначислений, пока неизвестно. Буду следить за развитием дела. Если интересно почитать, вот реквизиты: № А56-79952/2026.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».