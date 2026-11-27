Еще хорошо помню те времена, когда я работал в инспекции и мы выходили на тематические выездные проверки по НДС и после их завершения нам из Управления поступали поручения о проведении работы с налогоплательщиками по вопросу самостоятельного уточнения обязательств по налогу на прибыль.
Помню, что тогда на такие поручения мы крутили пальцем у виска, потому что мер для воздействия на налогоплательщиков у нас не было. Выездная проверка то уже закончена, а что оказывается можно выносить акты по КНП с нарушением сроков тогда ещё никто не знал.
К тому же проверки тогда по большей части назначались тематические и налог на прибыль в ВНП не включался. И все прекрасно понимали, что нарушения есть в расходах по налогу на прибыль, но тогда это воспринимался как такой своеобразный «подарок» для налогоплательщиков: «Заберем у вас НДС но прибыль оставим..»
⚡️ Что изменилось в 2026 году?
Думаю, переломным моментом стало начало массовой отработки «площадочных» рисков. В апреле началась отработка первой крупной «площадки», а затем White Optima. И видимо, в ФНС смекнули, что помимо тех огромных сумм, на которые служба рассчитывает в рамках отработки рисков по НДС, вполне сопоставимые суммы можно получить еще и за счет налога на прибыль.
Да и судебная практика этому поспособствовала. Вспомним дело ООО «Вокфорс» (Определение ВС РФ от 31.03.2026 № 307-ЭС25-11805), в котором 3 судебные инстанции встали на сторону налогоплательщика (в части доначислений по налогу на прибыль), но Верховный суд в итоге поддержал налоговый орган.
Основный вывод был в том, что при умышленном использовании технических контрагентов налоговая реконструкция по налогу на прибыль возможна при установлении фактического исполнителя по сделке и подтверждении реальных параметров ее исполнения.
📊 Почему сейчас так важно работать с налогом на прибыль
Еще недавно, уточнив свои налоговые обязательства по НДС, можно было закрыть вопросы с налоговым органом, даже не затрагивая налог на прибыль. Сейчас таких «подарков» просто так никто давать не будет, все нужно подтверждать документально.
Допустим, на этапе предпроверочного анализа вы уточнили часть рисков и рассчитываете, что оставшейся суммы по НДС будет недостаточно для назначения выездной налоговой проверки. Но при этом вопрос по налогу на прибыль остался открытым. Что в таком случае может сделать инспекция?
При оценке целесообразности назначения ВНП налоговый орган может учесть оставшуюся сумму рисков по НДС в совокупности с рисками по налогу на прибыль. А при совокупной сумме рисков порядка 3 млн руб. сейчас уже вполне реально получить решение о назначении ВНП. И в итоге часть налоговых обязательств вы уже уточнили, а выездную проверку все равно получили...
❗️ Важный момент
Необходимость отработки рисков по налогу на прибыль обусловлена требованиями вышестоящих налоговых органов, а не является прихотью конкретного инспектора или начальника инспекции. Поэтому даже если инспектор готов согласовать с вами частичное уточнение по НДС, ему еще необходимо будет отчитаться перед Управлением о результатах отработки рисков по налогу на прибыль.
Поэтому сейчас, когда вы выстраиваете свою работу с налоговым органом на этапе предпроверочного анализа, нужно обязательно учитывать риски по обоим налогам.
Я не говорю, что частичное уточнение налоговых обязательств по НДС перестало работать как вариант урегулирования претензий на этапе ППА. Но если при этом вы вообще не занимаетесь налогом на прибыль, то можете совершенно напрасно рассчитывать на то, что вопрос с назначением выездной проверки будет решен.
В нынешних реалиях такие полумеры уже вряд ли прокатят.
Но, как говорила моя бывшая начальница, налог на прибыль — это «слепой» налог, в котором без углубленной проверки не разобраться…
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».