Еще хорошо помню те времена, когда я работал в инспекции и мы выходили на тематические выездные проверки по НДС и после их завершения нам из Управления поступали поручения о проведении работы с налогоплательщиками по вопросу самостоятельного уточнения обязательств по налогу на прибыль.

Помню, что тогда на такие поручения мы крутили пальцем у виска, потому что мер для воздействия на налогоплательщиков у нас не было. Выездная проверка то уже закончена, а что оказывается можно выносить акты по КНП с нарушением сроков тогда ещё никто не знал.

К тому же проверки тогда по большей части назначались тематические и налог на прибыль в ВНП не включался. И все прекрасно понимали, что нарушения есть в расходах по налогу на прибыль, но тогда это воспринимался как такой своеобразный «подарок» для налогоплательщиков: «Заберем у вас НДС но прибыль оставим..»